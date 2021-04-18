Сезонные эксперименты с черемшой
Здравствуй, честной народ. Да, я понимаю, что безнадежно отстал с этим постом, но все «не доходили руки». Черемша у нас появилась еще месяц назад. Каждый год в меру своей фантазии я пытаюсь попробовать ее как-то по-новому. Из любимых это салат с черемшой и яйцами, иногда с картошкой, иногда с редиской и пельмени или гедза с черемшой. В этом году я попробовал ее поджарить с мясом. Что из этого получилось, вы можете лицезреть прямо сейчас.
Зы: да, черемш̀а, колб̀а, дикий чеснок- все это региональные названия одной и той же штуки.
Надо вот это:
- черемша- пару хороших пучков.
- 1 луковица
-1 зуб чеснока
- 400г фарша. Говяжьего или смеси со свиным
- 1ст.л. томатной пасты
-Сахар-1 ч.л (опционально)
- Соль-перец
- 0.5 ч.л. парики. Хорошо, если найдется копченая. Если нет, то взять обычную и добавить небольшую щепотку чили.
- треть стручка чили (опционально)
-Сметана.
- Пиво. Это чтобы вы уж наверняка не забыли. Очень уж оно хорошо сочетается с этим делом.
Поехали:
- Сначала фарш. Лук нарезать мелким кубиком, чеснок измельчить.
- В сковороде разогреть пару ложек масла, забросить лук и измельченный чеснок и готовить на небольшом огне до легкого, подрумяненного цвета.
- Добавить фарш и готовить, разбивая его лопаткой на мелкие части. В начале приготовления фарш любит комковаться.
- Как только весь фарш поменяет цвет и побелеет, накрыть крышкой и готовить 20-25 минут на небольшом огне. Пару раз за это время можно по-быстрому снять крышку и перемешать.
- Если фарш обильно дал воду и она не выпарилась, готовить без крышки еще немного, пока вода не исчезнет.
- Добавить соль и перец. Перемешать и готовить пару минут
- Теперь очередь томатной пасты. Добавить и тщательно перемешать. К этому моменту фарш должен быть уже готов, быть однородным, без комков, пахнуть аппетитно и поднимать настроение. Лишней влаги быть не должно. Если она есть, готовить, напоминаю, еще без крышки, пока вода не уйдет. Попробовать и отрегулировать фарш по вкусу на соль, сахар и перец. Я еще по настроению кладу немного сахара-буквально пару щепоток. Но данный момент- сугубо моя заморочка.
- Под конец приготовления мяса можно заняться черемшой. Ее хорошо промыть. Часто, у основания листьев может собираться земля и нужно быть бдительным. Стряхнуть лишнюю влагу и промокнуть полотенцами. Я кладу на половину кухонного полотенца и накрываю второй.
- В сковороде разогреть 1-2 ст.л масла, забросить нарезанный мелко чили и выложить черемшу в один слой. Жарить на среднем огне пару минут. Перевернуть и жарить еще минуту-другую. Если температура отрегулирована верно и огонь был достаточным, то черемша подрумянится, но не сгорит. В конце приготовления приправить солью, смолотым в мельнице перцем и паприкой. Вынуть из сковороды и поджарить оставшуюся черемшу. Сразу закидывать всю не рекомендую. Она начнет банально тушиться и получится вкусно, но не то, о чем сегодня идет сказ.
а это я сделал дополнительную порцию без чили
- Все. На тарелку выложить мясо, окружить поджаренной черемшой, стараясь не нарушать аккуратного порядка. В центр, на мясо, для вселенской гармонии и балансировки горячего\острого, определить ложку-другую холодной сметаны. Открыть пиво. Наслаждаться.
А это вариация салата с черемшой, кислым огурцом, молодым горошком и сметаной. Космос
Технические вопросы и замены:
- Да, такое можно делать и без мяса. Просто, быстро поджаренная черемша, к картошке или каше, как аккомпанемент тоже пойдет хорошо. Я делал к рыбе. Понравилось. В холодном виде тоже получается недурно.
- Важный момент- не пережарить. В стеблях должна остаться некая упругость.
-Паприка. Если вы не убоитесь страшного слова «копченая паприка» и все же купите\закажете себе баночку, то разблокируете себе новый оттенок и блюдо заиграет по-другому.
-А как попробуете, во-второй раз можно в конце поджаривания черемши добавить немного лимонного сока. Тоже интересно получается
Выводы: скажу сразу, блюдо не для всех, а скорее для сочувствующих, любителей черемши и искателей новых гастрономических ощущений. Ведь по сути это жареный чеснок с мясом.
Плюс, несмотря на простоту, его все же можно запороть. Если черемшу пережарить, или наоборот, закинув много сразу недожарить и просто потушить или переборщить с маслом, то картина смажется и получится не фонтан. Но если со всем этим делом угадать, то получится очень интересная и занятная штука. Вкусное, не пресное мясо и упругий, кайфово пахнувший чеснок. А если вы не проигнорировали чили и копченую паприку, то все это классно сочетается и интересно стыкуется со сметаной на подтанцовке. Короче. Мне зашло. Рекомендую и вам приобщиться к моим сезонным экспериментам.
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