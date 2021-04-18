Сезонные эксперименты с черемшой 

Здравствуй, честной народ. Да, я понимаю, что безнадежно отстал с этим постом, но все «не доходили руки». Черемша у нас появилась еще месяц назад. Каждый год в меру своей фантазии я пытаюсь попробовать ее как-то по-новому. Из любимых это салат с черемшой и яйцами, иногда с картошкой, иногда с редиской и пельмени или гедза с черемшой. В этом году я попробовал ее поджарить с мясом. Что из этого получилось, вы можете лицезреть прямо сейчас. Зы: да, черемш̀а, колб̀а, дикий чеснок- все это региональные названия одной и той же штуки. Надо вот это: - черемша- пару хороших пучков. - 1 луковица -1 зуб чеснока - 400г фарша. Говяжьего или смеси со свиным - 1ст.л. томатной пасты -Сахар-1 ч.л (опционально) - Соль-перец - 0.5 ч.л. парики. Хорошо, если найдется копченая. Если нет, то взять обычную и добавить небольшую щепотку чили. - треть стручка чили (опционально) -Сметана. - Пиво. Это чтобы вы уж наверняка не забыли. Очень уж оно хорошо сочетается с этим делом.

Поехали: - Сначала фарш. Лук нарезать мелким кубиком, чеснок измельчить.

- В сковороде разогреть пару ложек масла, забросить лук и измельченный чеснок и готовить на небольшом огне до легкого, подрумяненного цвета.

- Добавить фарш и готовить, разбивая его лопаткой на мелкие части. В начале приготовления фарш любит комковаться. - Как только весь фарш поменяет цвет и побелеет, накрыть крышкой и готовить 20-25 минут на небольшом огне. Пару раз за это время можно по-быстрому снять крышку и перемешать. - Если фарш обильно дал воду и она не выпарилась, готовить без крышки еще немного, пока вода не исчезнет. - Добавить соль и перец. Перемешать и готовить пару минут - Теперь очередь томатной пасты. Добавить и тщательно перемешать. К этому моменту фарш должен быть уже готов, быть однородным, без комков, пахнуть аппетитно и поднимать настроение. Лишней влаги быть не должно. Если она есть, готовить, напоминаю, еще без крышки, пока вода не уйдет. Попробовать и отрегулировать фарш по вкусу на соль, сахар и перец. Я еще по настроению кладу немного сахара-буквально пару щепоток. Но данный момент- сугубо моя заморочка.

- Под конец приготовления мяса можно заняться черемшой. Ее хорошо промыть. Часто, у основания листьев может собираться земля и нужно быть бдительным. Стряхнуть лишнюю влагу и промокнуть полотенцами. Я кладу на половину кухонного полотенца и накрываю второй. - В сковороде разогреть 1-2 ст.л масла, забросить нарезанный мелко чили и выложить черемшу в один слой. Жарить на среднем огне пару минут. Перевернуть и жарить еще минуту-другую. Если температура отрегулирована верно и огонь был достаточным, то черемша подрумянится, но не сгорит. В конце приготовления приправить солью, смолотым в мельнице перцем и паприкой. Вынуть из сковороды и поджарить оставшуюся черемшу. Сразу закидывать всю не рекомендую. Она начнет банально тушиться и получится вкусно, но не то, о чем сегодня идет сказ.

а это я сделал дополнительную порцию без чили

- Все. На тарелку выложить мясо, окружить поджаренной черемшой, стараясь не нарушать аккуратного порядка. В центр, на мясо, для вселенской гармонии и балансировки горячего\острого, определить ложку-другую холодной сметаны. Открыть пиво. Наслаждаться.

А это вариация салата с черемшой, кислым огурцом, молодым горошком и сметаной. Космос