Картофельный суп в хлебе

Здравствуй, честной народ. Как вам известно, я не люблю кричащие заголовки типа: «домашние будут плакать ацетоновыми слезами, царапая гель-лаком паркет, умоляя приготовить такой суп» или «я добавляю всего один секретный компонент и». Нет. Я просто покажу вам еще один картофельный суп в коллекцию. Он не блещет лучами высокой кулинарии и скорее всего не откроет вам новых горизонтов, но все же он чертовски хорош. А еще его любят дети. И взрослые бородатые мужики. И только мои кошки не проявили к нему интереса. Но у них свои взгляды на современную кулинарию- я с ними на эту тему не спорю. Короче. Следуйте за мной.

Понадобятся вот эти парни:

5-6 средних картофелин

1 небольшая луковица

1 стебель сельдерея

3 зуба чеснока

800мл мл куриного бульона. В крайнем случае пойдет и вода

500 мл сливок 10-15%

1\2 чл. Тимьяна. Сухого или свежего

4 ст.л. сливочного масла

4 ст.л. муки

150г твердого сыра

150г ветчины или в\к окорока

Зеленый лук или свежий тимьян уже в готовый суп.

Хлеб для подачи

Что со всем этим делать:

- картошку очистить, нарезать кубиком и залить водой. Довести до кипения, посолить и варить до мягкости. После 15 минут можно попробовать и если уже мягкая- выключить. Воду слить, а в картошку добавить 1 ст.

л. сливочного масла и немного сливок. Размять в пюре.

- А пока картошка варится, в сковороде растопить сливочное масло и забросить нарезанные кубиком сельдерей и лук. Готовить, помешивая, до мягкости на среднем огне. Обычно хватает 5 минут. Добавить нарубленный чеснок и тимьян. Готовить еще минуту и всыпать муку. Готовить, помешивая еще минуту-другую.

- Влить бульон или воду. Довести до кипения и добавить картофельное пюре. Помешивая, прогреть немного. Влить сливки и довести до кипения.

- В середине готовки включить духовку примерно на 170С

- Перебить блендером до желаемого состояния. Этот момент опционален. Можно оставить, как есть. Тогда в супе будет текстура лука, сельдерея. Но мне нравится именно в однородном состоянии.

- Всыпать нарезанную кубиком ветчину.

- Снять с огня и дать супу немного остыть. Всыпать натертый на крупной терке сыр. Перемешать до полного его слияния собственно с супом. Если добавить сыр сразу, есть риск, что сыр распадется и будет не фонтан.

- Пока суп немного остывает, подготовьте хлеб. Хорошо здесь смотрится круглый каравай. Но в этот раз у меня глаз упал на домашний хлеб и я его просто разрезал пополам, а мякиш вынул. Но не переусердствуйте. Стенки должны быть все же толстыми. Хлеб смазать растительным маслом с помощью кисточки изнутри и снаружи. Подсушить минут 18-20. Хлеб должен подсохнуть и стать золотистым. В конце приготовления контролируйте, чтобы не перегреть. В идеале хлеб должен быть с корочкой внутри и снаружи, оставаясь мягким между). Вынутый мякиш можно разломать на небольшие кусочки, сбрызнуть маслом и запечь вместе с хлебом до хруста. Потом этими сухарями можно посыпать собственно сам суп. Сухари хрустят и хорошо сочетаются с супом. В этот раз я тупо за них забыл.

- Итогово попробовать и скорректировать на соль и возможно черный\белый перец.

- Все. Осталось влить суп в тарелки или хлеб, присыпать зеленым луком и по желанию добавить еще перцу. Вуалябля. Готово.

Технические вопросы и замены:

- Бульон. Помимо куриного бульона варить такой суп можно и на хорошем говяжьем или овощном бульоне. Как обычно, рекомендую для таких случаев запасать бульон в морозилке. Можно делать и облегченную версию- на воде.

- Сыр желательно тереть сразу из куска. Так и удобнее и сыр лучше растворяется. Напоминаю ,что вводить сыр надо в немного остывший суп.

-То, как будет ощущается сыр зависит от его, собственно выбора. Его здесь нужно немного, так что можно поискать поароматнее что-то. Чеддер сюда пойдет совсем хорошо. Я еще люблю сюда добавлять горгонзоллу, но такое понравится далеко не всем, так что осторожно

- Если вдруг «что-то пошло не так» и суп в финале получился более жидкий, чем вам нужно, можно отобрать немного супа отдельно, вести в него ложку-другую муки, размешать, чтобы не было комков и влить в основной суп. Перемешать.

- На следующий день такой суп имеет тенденцию густеть. В таком случае прогрейте и при необходимости добавьте немного воды.

- В качестве бонуса, любители могут добавить размороженный зеленый горошек ( но не тот, что в банке). Тоже неплохо смотрится.

- Тем, кому не хватает сверху текстуры, можете добавить дополнительных бонусов в виде картофельной поджаренной соломки, хрустящего бекона или чесночных сухариков. Сегодня я просто решил не перегружать. Но если есть желание, импровизируйте.

- В варианте, что я готовил ранее, картошка просто варилась и перебивалась блендером. Это тоже рабочий способ- можете попробовать оба и выбрать подходящий. Ниже дам ссылку.

Выводы: еще один суп-пюре для холодного времени года в коллекцию. Густой и нежный, сытный, но не перегружающий. Во вкусе чувствуется и сыр и ветчина. А еще классно сыр иногда тянется за ложкой. Я понимаю, что это попсовый прием, который любят фотографы и спецом так не снял, но получается классно. В общем, народ, этот тот случай, когда картофельный суп тащит. А еще можно в процессе поедания, закусывать тарелкой. Прямо, как с мороженым и вафельным стаканчиком.

Короче, предлагаю приобщиться к прекрасному, приготовить и составить свое собственное мнение. Ну и показать\рассказать в комментах, что да как. Дерзайте. Я в вас верю.