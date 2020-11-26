Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой - блюдо, которое заменит мясо на обед!

Вкусная цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой украсит собой любое застолье. Яство, которое можно изготовить несколькими способами, превосходно смакует со свежеспелыми овощами, гарнирами из картофеля и различных круп. Готовится элементарно и удивительно быстро.

Как пожарить цветную капусту в кляре?

Для приготовления этой прекрасной закуски понадобится один или несколько свежайших кочанов, чьи соцветия должны иметь ровный окрас белого оттенка. Те, на которых заметны черные вкрапления лучше не использовать. Чтобы жареная цветная капуста в кляре приготовилась быстрее предварительно соцветия отваривают, срезав их с кочерыжки.

Для трехсот граммов соцветий набирают два литра воды. Присаливают и отправляют нагреваться. С началом активного бурления опускают отделенные от кочерыжки кусочки. Держат на тихом пламени не продолжительнее десяти минут, чтоб сберечь целостность и хрусткость. Прожаривают в заранее прогретом рафинированном масле, держа кусочки на каждой стороне по семь-десять секунд. Когда корка зарумянится перемещают на бумажное полотенце для удаления масляных остатков.

Цветная капуста в кляре на сковороде – рецепт

Часто готовится цветная капуста в хрустящем кляре на сковороде.

Посудину подбирают с толстыми стенками и высокими бортиками, которые предотвратят разбрызгивание бурлящего масла по поверхности плиты. Масса замешивается не слишком жидкая, чтобы хорошо держалась на кусочках, не растекаясь по дну жаровни.

Ингредиенты:

капуста – 350 г;

молоко – 20 мл;

мука – 5 ст. ложек;

горчица – 1 ч. ложка;

сухой чеснок – ½ ч. ложки;

яйцо.

Приготовление

Яйцо присаливают, перчат, смешивают с молокопродуктом. Постепенно вмешивают 1/2 муки и прочие составлющие. Обмакивают овощ, панируют его в оставшейся муке, отправляют жариться.

Цветная капуста в кляре в духовке – рецепт

Многих людей, особенно тех, которые старательно придерживаются принципов здорового питания, яство отпугивает обилием масла, в котором происходит обжарка. Цветная капуста в кляре запеченная в духовке – более диетический вариант. Противень можно слегка смазать маслом или же полностью исключить продукт, разложив кусочки на пергамент.

Ингредиенты:

капуста – 600 г;

молоко – 40 мл;

яйца – 2 шт.;

мука – 3 ст. ложки;

растительное масло – 1 ст. ложка.

Приготовление

Компоненты взбивают до консистенции жидковатого теста. Присаливают, окунают кусочки, раскладывают по пергаменту. Цветная капуста, запеченная в кляре, готовится при 200°С пока на поверхности не образуется румяная корочка (около 10 мин.).

Цветная капуста в кляре в мультиварке

Приготовление цветной капусты в кляре реально осуществить даже в мультиварке. Выбрав такой метод приготовления важно обратить внимание на консистенцию яично-мучной массы. В идеале она должна получиться в меру густой. В процессе запекания яство необходимо несколько раз перевернуть. Так ничего не пригорит, а степень прожарки будет одинаковой.

Ингредиенты:

капуста – 400 г;

яйца – 2 шт.;

мука – 3 ст. ложки;

молоко, растительное масло – 2 ст. ложки.

Приготовление

Яйца подсаливают, перчат, перебивают с молокопродуктом. В несколько приемов вводят муку, обмакивают заготовленный овощ. Укладывают в чашу, обмазанную маслом. Готовят на режиме «Выпечка» 30 мин., переворачивая каждых 10 мин.

Цветная капуста в кляре во фритюре

Цветная капуста в кляре во фритюрнице однозначно понравится любителям хрустящей корочки, плотно обволакивающей каждое соцветие. Масло необходимо подбирать качественное, без посторонних запахов. После обжаривания кусочки надо подольше подержать на бумажной салфетке, сменяя ее в этот период несколько раз.

Ингредиенты:

капуста – 400 г;

растительное масло – 200 мл;

яйца – 3 шт.;

сметана, мука – 3 ст. ложки.

Приготовление

Из составляющих взбивают гладкую массу. Обмакивают кусочки заготовленного овоща и обжаривают их до золотистости в заранее прогретом масле.

Цветная капуста в кляре на гриле

Рецепт цветной капусты в кляре приспособлен под самые разнообразные кухонные девайсы. Соцветия отлично прожарятся в электрогриле либо же в мультипекаре, под который и предназначен метод готовки, описанный ниже. Вдобавок можно замешать отличный соус из натурального йогурта, натертых или давленных чесночных зубков и мелко рубленного свежего укропа.

Ингредиенты:

капуста – 350 г;

твердый сыр – 80 г;

яйца – 2 шт.

Приготовление

Яйца присаливают, перчат и слегка перебивают. Обмакивают кусочки овоща, опускают в прогретый мультипекарь. Присыпают сверху тертым сыром. Цветная капуста в кляре с хрустящей корочкой готовится 5 мин.

Как сделать кляр для цветной капусты?

Методов сделать тесто для кляра для цветной капусты существует очень много. У любой хозяйки в закромах хранится тот заветный секретный способ его приготовления, от которого все и всегда в полном восторге. Но какие бы пути готовки не были бы выбраны, все они осуществляются по похожим принципам. Меняются только составляющие.

Первым делом взбивают яйца. Делают это венчиком или обыкновенной вилкой. Когда желток полностью объединится с белком, подсыпают пару-тройку щепоток мелкой соли, молотого черного перца. По желанию добавляют и другие самые любимые специи. Еще раз хорошенько размешивают. Затем наступает очередь жидких компонентов, после вливания которых смесь повторно взбивают. Последний шаг – ввод сыпучих продуктов, которые предварительно желательно просеять, чтобы корка получилась пышнее. После чего масса вымешивается пока не исчезнут все комочки. В случаях когда в руководстве цветная капуста в каком-либо кляре с хрустящей корочкой еще и панируется перед обжаркой, то сначала кусочки овоща обмакивают в яично-мучной смеси, а затем обваливают панировке.

Кляр для цветной капусты с яйцом

Цветная капуста в яичном кляре – это всегда яркое, ни с чем несравнимое кушанье. Справиться с приготовлением сможет даже впервые взявшийся за готовку человек. Чисто яичная смесь вряд ли хорошо закрепится на овоще, поэтому ее необходимо загустить небольшим количеством муки, которая лучше раствориться, если влить немного воды. Продуктов, рассчитанных в списке ниже, хватит для трехсот граммов соцветий.

Ингредиенты:

мука – 100 г;

вода – 180 мл;

яйца – 3 шт.

Приготовление

Яйца слегка перебивают, присаливают, перчат. Объединяют с жидкой составляющей, а затем вмешивают муку.

Кляр на пиве для цветной капусты

Цветная капуста в пивном кляре – нестандартная идея для готовки. Тем не менее результат получается восхитительным! Алкогольный продукт следует подбирать светлых сортов. Он придаст корочке нежности и сделает ее более пушистой. Пивной привкус после обжарки не чувствуется. Яркий вкус обеспечивается отлично сочетающимися между собой специям.

Ингредиенты:

светлое пиво – 100 мл;

яйца – 4 шт.;

паприка, карри – 1/3 ч. ложки;

мука.

Приготовление

Яйца тщательно перебивают со специями. Вливают алкоголь, перемешивают. Засыпают в несколько подходов муку, мешая массу до состояния жидкой сметаны.

Постный кляр для цветной капусты

Вегетарианцам либо же людям, придерживающихся поста, стоит сохранить в копилке нижеописанный способ приготовления, по которому можно замешать кляр без яиц для цветной капусты. С ним соцветия покрываются хрустящей корочкой, но остаются сочными внутри. Для готовки понадобится картофельный крахмал и вода комнатной температуры.

Ингредиенты:

мука – 70 г;

вода – 100 мл;

прованские травы – 1 ч. ложка;

крахмал, растительное масло – 1 ст. ложка.

Приготовление

Муку тщательно размешивают с водой. Вмешивают оставшиеся компоненты.

Кляр для цветной капусты с майонезом

Отличнейший рецепт кляра для цветной капусты с майонезом выручит, когда надо приготовить что-нибудь эдакое практически из ничего. Майонез сгодится любой. Яйцо следует брать покрупнее. Соли понадобится минимальное количество, ведь в самом майонезе она уже присутствует. Подсаливать массу лучше в конце смешивания, изначально попробовав ее на вкус.

Ингредиенты:

майонез – 150 г;

мука – 3 ст. ложки;

яйцо.

Приготовление

Яйцо слегка взбивают. Соединяют с остальными составляющими. Перебивают до полной гладкости, присаливают.

Цветная капуста в кляре с сыром

Цветная капуста в сырном кляре станет изысканной закуской на застолье, приуроченному к любому поводу и разнообразит будничную трапезу. Сыр необходимо подбирать свежий, твердых сортов. Если хочется ощущать кусочки во время дегустации, то лучше измельчить его на терке с крупными ядрами, а для более однородной массы воспользоваться стороной с мелкими ядрами.

Ингредиенты:

твердый сыр – 100 г;

яйца – 2 шт.;

чеснок – 1 зубок;

мука – 2 ст. ложки;

карри – по вкусу.

Приготовление

Зубок пропускают через пресс, сыр перетирают. Заготовки объединяют с иными компонентами и размешивают до полной гладкости.

Кляр на кефире для цветной капусты

Простой кляр для цветной капусты, рецепт которого описывается далее, с поразительной скоростью удастся замешать из обыкновенного кефира. Если в распоряжении оказалась домашняя простокваша – будущему яству не будет равных! Однако и из магазинного продукта получится закуска с аппетитной коркой и восхитительным вкусом.

Ингредиенты:

кефир – 100 мл;

мука – 2 ст. ложки;

яйцо.

Приготовление

Яйца перебивают, присаливают, присыпают перцем. Перемешивают с кислым молокопродуктом и потихоньку вмешивают муку.

Цветная капуста в кляре в сухарях

В случаях когда надо быстренько сварганить вкусный обед либо ужин, то цветная капуста в кляре с панировочными сухарями как раз то, что нужно! Готовится яство за минимальное количество времени. Можно приобрести панировку в ближайшем супермаркете либо же изготовить самостоятельно, перемолов в крошку несколько кусочков высохшего хлеба или несладкой булки.

Ингредиенты:

сухари для панировки – 100 г;

яйца – 2 шт.

Приготовление

Рецепт кляра для цветной капусты хрустящей начинают со взбивания яиц. Массу подсаливают, присыпают перцем, тщательно размешивают. Обмакивают подготовленные кусочки овощей, затем обваливают в панировке.

Кляр для цветной капусты на минеральной воде

Воздушный кляр для цветной капусты с минералкой придется по душе всем дегустаторам без исключения. Мгновенное восхищение вызывает не только нежная, пористая оболочка, покрывающая кусочки овоща, а и пикантные нотки во вкусовой гамме. Пикантности придают подавленные чесночные дольки и ароматная приправа карри.

Ингредиенты:

мука – 200 г;

минеральная вода – 150 мл;

яйца – 3 шт.;

чеснок – 3 зубка;

карри – ½ ч. ложки.

Приготовление

Яйца присаливают, перебивают с давленными зубками. Вливают минералку и потихоньку засыпают муку, непрерывно размешивая в этот момент массу.

Цветная капуста в кляре с крахмалом

Столь же восхитительной получается цветная капуста в крахмальном кляре. С кукурузным внешняя корка выходит мягче, нежней, а с картофельным куда более плотней. Также стоит добавить свежей зелени. Беспроигрышная комбинация – укроп и петрушка, однако, при желании ее можно разнообразить и другими травами.

Ингредиенты:

крахмал – 50 г;

яйца – 2 шт.;

укроп, петрушка – по 8 веточек.

Приготовление

Зелень очень мелко рубят ножом. Яйцо слегка взбивают со щепоткой соли. Вмешивают зелень и крахмал.

Цветная капуста в кляре с горчицей

Самый вкусный кляр для цветной капусты получается с горчицей. Умудренные опытом хозяйки советуют добавлять жидкую горчицу с умеренной степенью остроты. Такой продукт обладает всеми необходимыми качествами, которые придадут кляру насыщенный вкусовой оттенок, а румяный цвет обеспечит куркума.

Ингредиенты:

мука – 120 г;

вода – 100 мл;

яйца – 2 шт.;

горчица – 1 ч. ложка;

куркума – ½ ч. ложки.

Приготовление

Все компоненты соединяют в одной посудине. Тщательно размешивают лучший кляр для цветной капусты до густого состояния.

Цветная капуста в кляре с чесноком

Приготовить цветную капусту в кляре на сковороде с пикантным вкусом можно очень легко! Достичь желаемого результата помогут несколько небольших зубков чеснока. Если чесночная головка уже полежала некоторое время, то в дольках могли появится зеленые проростки, которые нужно вычистить прежде, чем пропустить зубки через пресс.

Ингредиенты:

сухари для панировки – 250 г;

майонез – 200 г;

чеснок – 3 зубка;

мука – 4 ст. ложки;

яйцо.

Приготовление

Все вышеперечисленные составляющие, кроме сухарей, тщательно размешивают. В массу окунают подготовленные заранее соцветия, потом обваливают их в панировке и обжаривают.

Цветная капуста в кляре ПП - рецепт

Цветная капуста в кляре ПП выручит всех, кто на диете или следит за тем, чтобы питаться исключительно правильной пищей. Не насытить блюдо лишними калориями можно добавив в кляр рисовую муку и не используя ни капли масла. Соцветия можно запечь, разложив их на листе пергамента или же обжарить на не пригорающей сковородке.

Ингредиенты:

капуста – 300 г;

яйца – 2 шт.;

рисовая мука – 6 ст. ложек;

вода – 100 мл.

Приготовление