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Вместо привычного винегрета рецепт постного вкусного салата из свеклы!

Вместо привычного винегрета рецепт постного вкусного салата из свеклы!

Сегодня хочу поделиться с вами прекрасным салатом из свеклы с массой достоинств. Салат полезный, легкий в приготовлении, вкусный, яркий и самое главное постный.

Ингредиенты:

Свекла – 400 г
Картофель – 400 г
Консервированная кукуруза – 1 бан. (420 г)
Зеленый лук – 1 пуч.
Растительное масло (нерафинированное, пахучее) – 50 мл
Соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

Отвариваем до готовности картофель и свеклу. По желанию можно запечь в духовке, в общем этот этап на ваше усмотрение.

Когда овощи еще теплые нарезаем их кубиком и поливаем растительным маслом.

После того, когда овощи остынут, добавляем кукурузу, предварительно слив с нее жидкость и мелко нарезанный зеленый лук.

Солим и перчим по вкусу, перемешиваем и даем салату настояться минут 20-30.

Всем добра!

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