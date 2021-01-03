Вместо привычного винегрета рецепт постного вкусного салата из свеклы!

Сегодня хочу поделиться с вами прекрасным салатом из свеклы с массой достоинств. Салат полезный, легкий в приготовлении, вкусный, яркий и самое главное постный.
Ингредиенты:
Свекла – 400 г
Картофель – 400 г
Консервированная кукуруза – 1 бан. (420 г)
Зеленый лук – 1 пуч.
Растительное масло (нерафинированное, пахучее) – 50 мл
Соль, черный молотый перец – по вкусу
Приготовление:
Отвариваем до готовности картофель и свеклу. По желанию можно запечь в духовке, в общем этот этап на ваше усмотрение.
Когда овощи еще теплые нарезаем их кубиком и поливаем растительным маслом.
После того, когда овощи остынут, добавляем кукурузу, предварительно слив с нее жидкость и мелко нарезанный зеленый лук.
Солим и перчим по вкусу, перемешиваем и даем салату настояться минут 20-30.
Всем добра!
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