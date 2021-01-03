Вместо привычного винегрета рецепт постного вкусного салата из свеклы!

Сегодня хочу поделиться с вами прекрасным салатом из свеклы с массой достоинств. Салат полезный, легкий в приготовлении, вкусный, яркий и самое главное постный.

Ингредиенты:

Свекла – 400 г

Картофель – 400 г

Консервированная кукуруза – 1 бан. (420 г)

Зеленый лук – 1 пуч.

Растительное масло (нерафинированное, пахучее) – 50 мл

Соль, черный молотый перец – по вкусу

Приготовление:

Отвариваем до готовности картофель и свеклу. По желанию можно запечь в духовке, в общем этот этап на ваше усмотрение.

Когда овощи еще теплые нарезаем их кубиком и поливаем растительным маслом.

После того, когда овощи остынут, добавляем кукурузу, предварительно слив с нее жидкость и мелко нарезанный зеленый лук.

Солим и перчим по вкусу, перемешиваем и даем салату настояться минут 20-30.

Всем добра!