8 самых вкусных рецептов украинского борща

Что может быть лучше ароматного и наваристого борща? Сытный, вкусный и густой, он понравится даже тем, кто по жизни не любит первые блюда. До сих пор считаешь, что его приготовление – магия только для опытных кулинаров? Но мы собрали 8 пошаговых рецептов украинского борща, с которыми справится даже новичок!

1. Классический украинский борщ

Обязательно подавай такой борщ со сметаной, чесноком, зеленью и черным хлебом.

Тебе понадобится: 500 г мяса на кости, 200 г свеклы, 150 г капусты, 110 г картофеля, 100 г моркови, 100 г лука, 2 ст.л. томатной пасты, 3 ч.л. уксуса, 3 ч.л. сахара, специи.

Приготовление:

1. Нарежь все овощи тонкой соломкой, а картошку – маленькими брусочками.

2. Залей мясо 2 л воды, посоли, доведи до кипения, сними пенку и вари, пока мясо не начнет отходить от кости. Это примерно 1,5 часа.

3. Отправь большую часть свеклы в сковородку с солью и сахаром, обжарь пару минут, добавь томатную пасту и уксус. Прогрей пару минут, добавь немного воды и туши 40 минут на слабом огне.

4. Оставшуюся свеклу с ложкой уксуса залей стаканом воды, доведи до кипения и сними с огня – для красивого цвета борща.

5. Обжарь лук до мягкости, добавь к нему морковь и обжарь 10-15 минут.

6. В кипящий бульон добавь картофель, а через 10 минут – нашинкованную капусту.

Еще через 10 минут – зажарку и свеклу. А через 5 минут приправь борщ и влей отвар свеклы. Доведи до кипения, сними с огня и дай настояться.

2. Украинский борщ с копченым салом

Для тех, кто любит еще более сытные и наваристые борщи!

Тебе понадобится: 500 г свеклы, 150 г копченого сала, 250 г картофеля, 500 г капусты, 2 луковица, 1 морковь, 500 г говядины, 1 лимон, 2 ст.л. томатной пасты.

Приготовление: Нарежь говядину кусками и крупно наруби 1 луковицу, залей водой и вари бульон 1-1,5 часа. Нарежь сало и обжарь его на сковородке. Добавь к нему тертую свеклу, морковь и мелко рубленый лук, а когда зажарка станет одного цвета – заправь ее томатной пастой и обжарь еще минуту.

Выложи в бульон зажарку и мелко нарезанную половину лимона для яркости. Через 10 минут добавь нашинкованную капусту, а через еще 15 – нарезанную мелким кубиком картошку. Вари борщ еще 15 минут, и в конце приправь.

3. Украинский борщ со свиными ребрышками

Борщ на ребрышках – идеальный вариант для домашнего приготовления.

Тебе понадобится: 500 г свиных ребер, 250 г свеклы, 400 г картофеля, 400 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 2 ст.л. томатной пасты, специи, зелень.

Приготовление: Залей ребра водой и отвари до готовности, чтобы мясо начало отходить от кости. Нарежь свеклу тонкими брусочками, обжарь и добавь к ней томатную пасту, половину чеснока, ложку сахара и специи, а потом туши 30 минут под крышкой на маленьком огне.

Мелко нарежь лук, натри морковь и обжарь их до золотистости. Добавь в бульон картофель, нашинкованную капусту, зажарку и свеклу, и вари под крышкой еще 20 минут. Приправь борщ, добавь чеснок и зелень, и провари еще пару минут.

4. Быстрый украинский борщ с курицей

Не совсем классический, но очень вкусный облегченный рецепт борща на курином бульоне.

Тебе понадобится: 500 г курицы, 1 свекла, 1 морковь, 3 картофелины, 3 ст.л. томатной пасты, 1 перец, 2 луковица, специи.

Приготовление: Нарежь курицу крупными кусками и отвари 20-30 минут после кипения. Мелко натри свеклу и поджарь 10 минут, а потом выложи в бульон.

Еще через 10 минут добавь кубики картофеля, а через 5 – зажарку из лука, моркови и перца. В самом конце добавь в борщ томатную пасту, приправь, перемешай и через пару минут сними с огня.

5. Украинский борщ с фасолью

Сухую фасоль замочи на ночь и затем отвари в течение часа.

Тебе понадобится: 150 г фасоли, 350 г капусты, 1 морковь, 50 г корня сельдерея, 4 картофелины, 1 ст.л. сахара, 200 мл томатного сока, 600 г свинины, 1 луковица, 1 свекла, специи.

Приготовление: Отвари мясо до готовности, нашинкуй капусту, нарежь картошку кубиками, измельчи лук и натри на терке морковь, свеклу и сельдерей. Отправь часть всех овощей в бульон, а остальные обжарь до мягкости.

Приправь зажарку, добавь в нее сахар и еще немного протуши. Влей томатный сок и продолжай тушить 10-15 минут. В бульон отправь картошку и капусту, а через 10 минут – фасоль, специи и зажарку. Еще через 10-15 минут сними борщ с огня.

6. Украинский борщ с грибами

Если предпочитаешь сушеные грибы, сначала залей их кипятком, а уже потом измельчи и добавь в борщ.

Тебе понадобится: 300 г мяса, 250 г капусты, 200 г грибов, 80 г томатной пасты, 2 помидора, 1 ст.л. томатной пасты, 1 луковица, 1 перец, 1 свекла, 1 морковь, 5 картофелин, специи, зелень.

Приготовление: Залей мясо водой и отвари до готовности. Слегка обжарь тертую морковь, добавь к ней перец и лук, а через пару минут – свеклу. Туши все вместе, и в конце добавь нарезанные кубиком помидоры и томат.

Отправь в кипящий бульон картошку, а через 5 минут – грибы. Когда картофель сварится, добавь в борщ зажарку и капусту, приправь, и доведи до готовности. В конце посыпь зелень, снова доведи до кипения и сними с огня.

7. Украинский борщ с галушками

Галушки готовятся буквально пару минут, так что это не займет много времени!

Тебе понадобится: 350 г мяса, 1 корень пастернака, 2 моркови, 1 луковица, 3 картофелины, 1 свекла, 150 г капусты, 120 г муки, 1 яйцо, специи, 2 ст.л. уксуса, 200 мл томатного пюре.

Приготовление: Отвари мясо до готовности с крупно нарезанным пастернаком и 1 морковью, а потом достань овощи. Нашинкуй капусту, нарежь картофель и отправь в бульон. Измельчи оставшуюся морковь, лук и свеклу, и обжарь до мягкости.

Влей в зажарку перетертые томаты, приправь, протуши 15 минут и в конце добавь уксус. Отправь зажарку в кастрюлю. Смешай яйцо с мукой в мягкое тесто, раскатай в колбаску и нарежь кусочками. Добавь галушки в борщ за 5 минут до готовности картофеля.

8. Украинский борщ с помидорами

Рассказываем, как легко приготовить украинский борщ, если нет томатной пасты!

Тебе понадобится: 600 г мяса, 4 картофелины, 1 кочан капусты, 2 моркови, 1 луковица, специи, 2 помидора, 1 ч.л. уксуса, 1 свекла, зелень.

Приготовление: Крупно нарежь мясо и отвари до готовности. Отправь в кастрюлю картошку, а через 5 минут – капусту. Натри свеклу на крупной терке, обжарь, залей стаканом бульона и уксусом, и туши 20 минут под крышкой.

Отдельно обжарь лук с морковью, протуши с небольшим количеством бульона, и отправь зажарку в суп вместе со свеклой и специями. Провари все пару минут, добавь зелень и нарезанные помидоры, приправь, доведи до готовности и дай борщу настояться.