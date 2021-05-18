БУДЕТ ВКУСНО!

130 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Пришлось попробовать "украинский " борщ во львове! Более помоев не видела !!! И "украинского здесь только сами п...8 самых вкусных р...
  • вкусно!Как быстро и вкус...
  • Любовь Леухина
    Как вкусно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо, Любаша!!!!!!!!!!!Куриные сердечки ...

8 самых вкусных рецептов украинского борща

304

Что может быть лучше ароматного и наваристого борща? Сытный, вкусный и густой, он понравится даже тем, кто по жизни не любит первые блюда. До сих пор считаешь, что его приготовление – магия только для опытных кулинаров? Но мы собрали 8 пошаговых рецептов украинского борща, с которыми справится даже новичок!

1. Классический украинский борщ

8 самых вкусных рецептов украинского борща

Обязательно подавай такой борщ со сметаной, чесноком, зеленью и черным хлебом.

Тебе понадобится: 500 г мяса на кости, 200 г свеклы, 150 г капусты, 110 г картофеля, 100 г моркови, 100 г лука, 2 ст.л. томатной пасты, 3 ч.л. уксуса, 3 ч.л. сахара, специи.

Приготовление:
1. Нарежь все овощи тонкой соломкой, а картошку – маленькими брусочками.

8 самых вкусных рецептов украинского борща

2. Залей мясо 2 л воды, посоли, доведи до кипения, сними пенку и вари, пока мясо не начнет отходить от кости. Это примерно 1,5 часа.

8 самых вкусных рецептов украинского борща

3. Отправь большую часть свеклы в сковородку с солью и сахаром, обжарь пару минут, добавь томатную пасту и уксус. Прогрей пару минут, добавь немного воды и туши 40 минут на слабом огне.

8 самых вкусных рецептов украинского борща

4. Оставшуюся свеклу с ложкой уксуса залей стаканом воды, доведи до кипения и сними с огня – для красивого цвета борща.

8 самых вкусных рецептов украинского борща

5. Обжарь лук до мягкости, добавь к нему морковь и обжарь 10-15 минут.

8 самых вкусных рецептов украинского борща

6. В кипящий бульон добавь картофель, а через 10 минут – нашинкованную капусту.

Еще через 10 минут – зажарку и свеклу. А через 5 минут приправь борщ и влей отвар свеклы. Доведи до кипения, сними с огня и дай настояться.

8 самых вкусных рецептов украинского борща

2. Украинский борщ с копченым салом

8 самых вкусных рецептов украинского борща

Для тех, кто любит еще более сытные и наваристые борщи!

Тебе понадобится: 500 г свеклы, 150 г копченого сала, 250 г картофеля, 500 г капусты, 2 луковица, 1 морковь, 500 г говядины, 1 лимон, 2 ст.л. томатной пасты.

Приготовление: Нарежь говядину кусками и крупно наруби 1 луковицу, залей водой и вари бульон 1-1,5 часа. Нарежь сало и обжарь его на сковородке. Добавь к нему тертую свеклу, морковь и мелко рубленый лук, а когда зажарка станет одного цвета – заправь ее томатной пастой и обжарь еще минуту.

Выложи в бульон зажарку и мелко нарезанную половину лимона для яркости. Через 10 минут добавь нашинкованную капусту, а через еще 15 – нарезанную мелким кубиком картошку. Вари борщ еще 15 минут, и в конце приправь.

3. Украинский борщ со свиными ребрышками

8 самых вкусных рецептов украинского борща

Борщ на ребрышках – идеальный вариант для домашнего приготовления.

Тебе понадобится: 500 г свиных ребер, 250 г свеклы, 400 г картофеля, 400 г капусты, 1 луковица, 1 морковь, 3 зубчика чеснока, 2 ст.л. томатной пасты, специи, зелень.

Приготовление: Залей ребра водой и отвари до готовности, чтобы мясо начало отходить от кости. Нарежь свеклу тонкими брусочками, обжарь и добавь к ней томатную пасту, половину чеснока, ложку сахара и специи, а потом туши 30 минут под крышкой на маленьком огне.

Мелко нарежь лук, натри морковь и обжарь их до золотистости. Добавь в бульон картофель, нашинкованную капусту, зажарку и свеклу, и вари под крышкой еще 20 минут. Приправь борщ, добавь чеснок и зелень, и провари еще пару минут.

4. Быстрый украинский борщ с курицей

8 самых вкусных рецептов украинского борща

Не совсем классический, но очень вкусный облегченный рецепт борща на курином бульоне.

Тебе понадобится: 500 г курицы, 1 свекла, 1 морковь, 3 картофелины, 3 ст.л. томатной пасты, 1 перец, 2 луковица, специи.

Приготовление: Нарежь курицу крупными кусками и отвари 20-30 минут после кипения. Мелко натри свеклу и поджарь 10 минут, а потом выложи в бульон.

Еще через 10 минут добавь кубики картофеля, а через 5 – зажарку из лука, моркови и перца. В самом конце добавь в борщ томатную пасту, приправь, перемешай и через пару минут сними с огня.

5. Украинский борщ с фасолью

8 самых вкусных рецептов украинского борща

Сухую фасоль замочи на ночь и затем отвари в течение часа.

Тебе понадобится: 150 г фасоли, 350 г капусты, 1 морковь, 50 г корня сельдерея, 4 картофелины, 1 ст.л. сахара, 200 мл томатного сока, 600 г свинины, 1 луковица, 1 свекла, специи.

Приготовление: Отвари мясо до готовности, нашинкуй капусту, нарежь картошку кубиками, измельчи лук и натри на терке морковь, свеклу и сельдерей. Отправь часть всех овощей в бульон, а остальные обжарь до мягкости.

Приправь зажарку, добавь в нее сахар и еще немного протуши. Влей томатный сок и продолжай тушить 10-15 минут. В бульон отправь картошку и капусту, а через 10 минут – фасоль, специи и зажарку. Еще через 10-15 минут сними борщ с огня.

6. Украинский борщ с грибами

8 самых вкусных рецептов украинского борща

Если предпочитаешь сушеные грибы, сначала залей их кипятком, а уже потом измельчи и добавь в борщ.

Тебе понадобится: 300 г мяса, 250 г капусты, 200 г грибов, 80 г томатной пасты, 2 помидора, 1 ст.л. томатной пасты, 1 луковица, 1 перец, 1 свекла, 1 морковь, 5 картофелин, специи, зелень.

Приготовление: Залей мясо водой и отвари до готовности. Слегка обжарь тертую морковь, добавь к ней перец и лук, а через пару минут – свеклу. Туши все вместе, и в конце добавь нарезанные кубиком помидоры и томат.

Отправь в кипящий бульон картошку, а через 5 минут – грибы. Когда картофель сварится, добавь в борщ зажарку и капусту, приправь, и доведи до готовности. В конце посыпь зелень, снова доведи до кипения и сними с огня.

7. Украинский борщ с галушками

8 самых вкусных рецептов украинского борща

Галушки готовятся буквально пару минут, так что это не займет много времени!

Тебе понадобится: 350 г мяса, 1 корень пастернака, 2 моркови, 1 луковица, 3 картофелины, 1 свекла, 150 г капусты, 120 г муки, 1 яйцо, специи, 2 ст.л. уксуса, 200 мл томатного пюре.

Приготовление: Отвари мясо до готовности с крупно нарезанным пастернаком и 1 морковью, а потом достань овощи. Нашинкуй капусту, нарежь картофель и отправь в бульон. Измельчи оставшуюся морковь, лук и свеклу, и обжарь до мягкости.

Влей в зажарку перетертые томаты, приправь, протуши 15 минут и в конце добавь уксус. Отправь зажарку в кастрюлю. Смешай яйцо с мукой в мягкое тесто, раскатай в колбаску и нарежь кусочками. Добавь галушки в борщ за 5 минут до готовности картофеля.

8. Украинский борщ с помидорами

8 самых вкусных рецептов украинского борща

Рассказываем, как легко приготовить украинский борщ, если нет томатной пасты!

Тебе понадобится: 600 г мяса, 4 картофелины, 1 кочан капусты, 2 моркови, 1 луковица, специи, 2 помидора, 1 ч.л. уксуса, 1 свекла, зелень.

Приготовление: Крупно нарежь мясо и отвари до готовности. Отправь в кастрюлю картошку, а через 5 минут – капусту. Натри свеклу на крупной терке, обжарь, залей стаканом бульона и уксусом, и туши 20 минут под крышкой.

Отдельно обжарь лук с морковью, протуши с небольшим количеством бульона, и отправь зажарку в суп вместе со свеклой и специями. Провари все пару минут, добавь зелень и нарезанные помидоры, приправь, доведи до готовности и дай борщу настояться.

 

 

Ссылка на первоисточник
супыкухни мирапервые блюда
1
Обсудить
Саженцы, почему не покупаю в интернете + полезные советы
Материал, выбранный редакторами МиртесенЯ строю

Саженцы, почему не покупаю в интернете + полезные советы

Читать
Приусадебное хозяйство № 5, май 2021
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИКСЕР

Приусадебное хозяйство № 5, май 2021

На "Северстали" расцвёл миндаль
Материал, выбранный редакторами МиртесенВся.рф

На "Северстали" расцвёл миндаль

8 самых вкусных рецептов украинского борща
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

8 самых вкусных рецептов украинского борща

1
13 способов быстро сымитировать хорошо убранный дом
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолезные советы и секреты на все случаи жизни

13 способов быстро сымитировать хорошо убранный дом

Как быстро выровнять стальную проволоку
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Как быстро выровнять стальную проволоку

Владимир Константинов возложил цветы к Мемориалу жертвам депортации из Крыма
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Владимир Константинов возложил цветы к Мемориалу жертвам депортации из Крыма

Обязательно ли делать межевание земельного участка?
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Обязательно ли делать межевание земельного участка?

Разбирала вещи после ухода бабушки и нашла целый шкаф советской посуды, а теперь не знаю, куда ее пристроить
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Разбирала вещи после ухода бабушки и нашла целый шкаф советской посуды, а теперь не знаю, куда ее пристроить

Прохор Шаляпин нашел дорогое кольцо на даче у Гурченко
Материал, выбранный редакторами МиртесенDooralei

Прохор Шаляпин нашел дорогое кольцо на даче у Гурченко

Численность дачников в Подмосковье выросла во время пандемии
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Численность дачников в Подмосковье выросла во время пандемии

Драп+Тюль. Красиво и полезно избавляемся от хлама
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Драп+Тюль. Красиво и полезно избавляемся от хлама

Многолетний садовый цветок Молочай (Euphorbia)
Материал, выбранный редакторами МиртесенВ мир цветов

Многолетний садовый цветок Молочай (Euphorbia)

Кладем в бутерброды нарезку и квашеную капусту: перекус сытнее обеда
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Кладем в бутерброды нарезку и квашеную капусту: перекус сытнее обеда

Глава Лосинки проверил состояние набережной Джамгаровского пруда
Материал, выбранный редакторами МиртесенНАША ЛОСИНКА

Глава Лосинки проверил состояние набережной Джамгаровского пруда

В подъезде дома на Чичерина отремонтировали лифт
Материал, выбранный редакторами МиртесенВестник Бабушкинского района

В подъезде дома на Чичерина отремонтировали лифт

Суд вынес приговор жительнице Шацкого района за попытку сжечь в бане дочь и её знакомого
Материал, выбранный редакторами Миртесен62ИНФО | Новости Рязани

Суд вынес приговор жительнице Шацкого района за попытку сжечь в бане дочь и её знакомого

Саранская мастерица научит желающих ткать холсты
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Саранская мастерица научит желающих ткать холсты

В Южном Бутове восстановлен доступ к Потаповским прудам
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнформационный Центр Правительства Москвы

В Южном Бутове восстановлен доступ к Потаповским прудам

Народный календарь. Дневник погоды 18 мая 2021 года
Материал, выбранный редакторами МиртесенДомоводство

Народный календарь. Дневник погоды 18 мая 2021 года

1
В Подмосковье число переехавших на дачи из-за пандемии выросло на 10-15%
Материал, выбранный редакторами МиртесенАиФ.ru | Объясняем, что происходит

В Подмосковье число переехавших на дачи из-за пандемии выросло на 10-15%

В частных домах живёт почти четверть россиян
Материал, выбранный редакторами МиртесенEpoch Times

В частных домах живёт почти четверть россиян

20 мастер-классов по вязанию из бисера от "Факультета рукоделия"
Материал, выбранный редакторами МиртесенСам себе мастер

20 мастер-классов по вязанию из бисера от "Факультета рукоделия"

1
Когда лебеди уже есть и хочется экзотики: яркие вазоны в виде слонов из пластиковых бутылок для цветов на участке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаше СМИ

Когда лебеди уже есть и хочется экзотики: яркие вазоны в виде слонов из пластиковых бутылок для цветов на участке

Во воре в 4-м проезде Марьиной Рощи отремонтировали песочницу – «Жилищник»
Материал, выбранный редакторами МиртесенМАРЬИНА РОЩА

Во воре в 4-м проезде Марьиной Рощи отремонтировали песочницу – «Жилищник»

Как сделать копилку для монет своими руками
Материал, выбранный редакторами МиртесенСделай своими руками на МирТесен

Как сделать копилку для монет своими руками

Язык цветов
Материал, выбранный редакторами МиртесенДушевные стихотворения русских и зарубежных поэтов

Язык цветов

Участницу крымского Бала хризантем назвали в честь дачи Чехова
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Участницу крымского Бала хризантем назвали в честь дачи Чехова

В Рязани две женщины опустошили клумбу на Московском шоссе
Материал, выбранный редакторами Миртесен62ИНФО | Новости Рязани

В Рязани две женщины опустошили клумбу на Московском шоссе

Находившихся в заточении котят вызволили из подвала дома на Яблочкова
Материал, выбранный редакторами МиртесенБИБИРЕВО наш дом

Находившихся в заточении котят вызволили из подвала дома на Яблочкова

Признаки того, что в доме скопилось слишком много негативной энергии
Материал, выбранный редакторами МиртесенСонники, гороскопы, гадания

Признаки того, что в доме скопилось слишком много негативной энергии

Самоделки для дачи: 18 идей преобразить дачную территорию своими руками!
Материал, выбранный редакторами МиртесенЦветочки

Самоделки для дачи: 18 идей преобразить дачную территорию своими руками!

В Рязани сняли на видео женщин, выкапывающих городские цветы
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

В Рязани сняли на видео женщин, выкапывающих городские цветы

Семь главных огородных вредителей и как с ними бороться
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаша дача

Семь главных огородных вредителей и как с ними бороться

Когда высаживать рассаду помидоров в грунт — подскажет рябина
Материал, выбранный редакторами МиртесенВсе новости Новосибирской области

Когда высаживать рассаду помидоров в грунт — подскажет рябина

Самые маленькие остатки пряжи — в дело! Новая hand made идея
Материал, выбранный редакторами МиртесенСвоими руками

Самые маленькие остатки пряжи — в дело! Новая hand made идея

Идеи для сада, которые не оставят равнодушными ни вас ни ваших гостей
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Идеи для сада, которые не оставят равнодушными ни вас ни ваших гостей

Картина дня

наверх