Оказывается все дело в правильном маринаде. Легкий рецепт греческих куриных шашлычков

Это вкусный рецепт домашних куриных шашлычков - сувлаки, приготовленных с идеальным маринадом и классическими закусками из лаваша. Эта греческая уличная еда с удивительными средиземноморскими вкусами подается со сливочным соусом цацики.

Куриные сувлаки - классический греческий рецепт . Вы можете сделать эти шашлычки на гриле или на сковороде гриль. Это и вкусный обед или вкусный ужин, а также идеально сувлаки отлично подходят для дружеских вечеринок.

Легкий греческий рецепт куриных шашлычков

Греческое слово souvlaki означает «мясо на вертеле», которое происходит от souvla, что означает шампур.

Как приготовить греческие куриные шашлычки сувлаки

Всего 4 ингредиента и ваши сувлаки готовы

мясо куриной грудки или филе куриных бедер;

маринад(о нем ниже);

лаваш;

томаты;

соус цацики;

Маринад для греческих куриных шашлычков сувлаки

Маринад для куриных шашлычков сувлаки - самая важная часть этого рецепта. Маринад даст курице все те замечательные средиземноморские ароматы, которые вы любите. Несмотря на то, что в нем всего четыре ингредиента, этот маринад делает это блюдо супер вкусным.

Ингредиенты для маринада

оливковое масло первого отжима - 100 мл.;

лимонный сок - 2 столовые ложки;

орегано сухой - 2 столовые ложки;

Много чеснока (я использую 6-7 зубчиков чеснока);

Делаем маринад и маринуем курицу

Маринад для легкого греческого рецепта куриных шашлычков

Смешиваем в миске все ингредиенты для маринада и добавляем туда же нарезанное небольшими одинаковыми кусочками куриное мясо .

Закрываем чашку с маринадом плотно пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 1-2 часа. Чем дольше будет мариноваться мясо, тем оно будет сочнее и нежнее!

Маринад для куриных шашлычков идеально подходит для заморозки. Вы можете просто положить кусочки курицы и маринад в морозильную камеру и заморозить их на срок до одного месяца. Чтобы приготовить, разморозьте курицу в холодильнике и затем приступайте к приготовлению.

Готовим сулваки

Замочите деревянные шпажки на ночь в воде.

Нанизьте маринованное куриное мясо на шпажки.

Разогрейте сковороду гриль и обжарьте куриные шашлычки по 5 минут с каждой стороны.

Приготовленные греческие куриные шашлычки настолько вкусны и хороши сами по себе, что в принципе не требуют дополнений к себе. Но, если если их со свежими томатами, лавашом, оливками и соусом цацик (свежие огурцы и йогурт) - то это еще вкусней!

Как приготовить греческий рецепт куриных шашлычков

Готовьте греческие куриные шашлычки на радость себе и своим любимым!