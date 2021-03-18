Мясной фарш с соусом маринара

Классический томатный соус маринара — основа основ итальянской кухни. Своим букетом вкусов и ароматов украшает пиццу, выпечку, пасту, рис, брускетты. Да всё что угодно! Сегодня рассказываем, что будет, если добавить к нему мясной фарш.
Получится ароматный, густой, сытный и уже мясной соус, который дополнит любой гарнир. Суперудобная заготовка: по приходе с работы остается лишь сварить макароны, рис или картофель. Порция соуса выходит внушительная, поэтому излишки можете разложить по герметичным контейнерам и смело отправить в морозилку.
Ингредиенты
|Говяжий фарш
|400 г
|Томатная паста
|450 г
|Вода
|170 мл
|Помидор
|350 г
|Чеснок
|6 зуб.
|Оливковое масло
|2 ст. л.
|Сахар
|2 ст. л.
|Орегано
|2 ч. л.
|Лук
|1 шт.
|Чесночный порошок
|1 ч. л.
|Базилик
|50 г
|Черный перец (горошком)
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
|Петрушка
|50 г
Приготовление
- Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжарьте чеснок и мелко нарезанный лук в течение 2–3 минут.
- Добавьте фарш. Готовьте его около 5 минут. Мясо должно приобрести аппетитный коричневый цвет.
- Влейте томатную пасту, пюре, сделанное из помидоров, добавьте сахар, орегано, соль, перец. Хорошо перемешайте. Влейте немного воды или по желанию бульона. Тушите под крышкой на слабом огне в течение часа.
- Добавьте измельченные петрушку и базилик, а также чесночный порошок. Готовьте еще 30 минут.
Для пикантности за 20 минут до окончания приготовления добавьте в булькающий соус корочку пармезана. Дополнительно тертым твердым сыром можете посыпать и готовое блюдо перед подачей. Вкуснятина! Такому рецепту обрадуются друзья, поделитесь с ними!
Свежие комментарии