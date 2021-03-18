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Мясной фарш с соусом маринара

Мясной фарш с соусом маринара

Классический томатный соус маринара — основа основ итальянской кухни. Своим букетом вкусов и ароматов украшает пиццу, выпечку, пасту, рис, брускетты. Да всё что угодно! Сегодня рассказываем, что будет, если добавить к нему мясной фарш.

Получится ароматный, густой, сытный и уже мясной соус, который дополнит любой гарнир. Суперудобная заготовка: по приходе с работы остается лишь сварить макароны, рис или картофель. Порция соуса выходит внушительная, поэтому излишки можете разложить по герметичным контейнерам и смело отправить в морозилку.

Ингредиенты

Говяжий фарш 400 г
Томатная паста 450 г
Вода 170 мл
Помидор 350 г
Чеснок 6 зуб.
Оливковое масло 2 ст. л.
Сахар 2 ст. л.
Орегано 2 ч. л.
Лук 1 шт.
Чесночный порошок 1 ч. л.
Базилик 50 г
Черный перец (горошком) по вкусу
Соль по вкусу
Петрушка 50 г

 

Приготовление

  1. Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжарьте чеснок и мелко нарезанный лук в течение 2–3 минут.
  2. Добавьте фарш. Готовьте его около 5 минут. Мясо должно приобрести аппетитный коричневый цвет.Мясной фарш с соусом маринара
  3. Влейте томатную пасту, пюре, сделанное из помидоров, добавьте сахар, орегано, соль, перец. Хорошо перемешайте. Влейте немного воды или по желанию бульона.
    Тушите под крышкой на слабом огне в течение часа.Мясной фарш с соусом маринара
  4. Добавьте измельченные петрушку и базилик, а также чесночный порошок. Готовьте еще 30 минут.Мясной фарш с соусом маринара

Для пикантности за 20 минут до окончания приготовления добавьте в булькающий соус корочку пармезана. Дополнительно тертым твердым сыром можете посыпать и готовое блюдо перед подачей. Вкуснятина! Такому рецепту обрадуются друзья, поделитесь с ними!

 

 

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