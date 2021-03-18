Мясной фарш с соусом маринара

Классический томатный соус маринара — основа основ итальянской кухни. Своим букетом вкусов и ароматов украшает пиццу, выпечку, пасту, рис, брускетты. Да всё что угодно! Сегодня рассказываем, что будет, если добавить к нему мясной фарш.

Получится ароматный, густой, сытный и уже мясной соус, который дополнит любой гарнир. Суперудобная заготовка: по приходе с работы остается лишь сварить макароны, рис или картофель. Порция соуса выходит внушительная, поэтому излишки можете разложить по герметичным контейнерам и смело отправить в морозилку.

Ингредиенты

Говяжий фарш 400 г Томатная паста 450 г Вода 170 мл Помидор 350 г Чеснок 6 зуб. Оливковое масло 2 ст. л. Сахар 2 ст. л. Орегано 2 ч. л. Лук 1 шт. Чесночный порошок 1 ч. л. Базилик 50 г Черный перец (горошком) по вкусу Соль по вкусу Петрушка 50 г

Приготовление

Разогрейте растительное масло в глубокой сковороде. Обжарьте чеснок и мелко нарезанный лук в течение 2–3 минут. Добавьте фарш. Готовьте его около 5 минут. Мясо должно приобрести аппетитный коричневый цвет. Влейте томатную пасту, пюре, сделанное из помидоров, добавьте сахар, орегано, соль, перец. Хорошо перемешайте. Влейте немного воды или по желанию бульона. Тушите под крышкой на слабом огне в течение часа. Добавьте измельченные петрушку и базилик, а также чесночный порошок. Готовьте еще 30 минут.

Для пикантности за 20 минут до окончания приготовления добавьте в булькающий соус корочку пармезана. Дополнительно тертым твердым сыром можете посыпать и готовое блюдо перед подачей. Вкуснятина! Такому рецепту обрадуются друзья, поделитесь с ними!