ТОП-10 простых и вкусных салатов с грибами

Салаты с курицей и грибами всё чаще появляются на повседневных и праздничных столах. Данные закуски очень вкусные, не требует много времени на приготовление и дорогих ингредиентов. Мы представляем вам подборку наиболее удачных рецептов вкусных закусок с пошаговыми инструкциями приготовления, наличие которых превращает процесс создания закусок в пятиминутное дело. Приготовьте и покорите гостей своим кулинарным мастерством!

1. Салат с шампиньонами, говядиной и кедровыми орешками

Оригинальный и интересный рецепт с кедровыми орехами и говядиной. Этот салат с маринованными шампиньонами готовят слоями. Попробуйте его приготовить и оценить потрясающий вкус закуски.

Ингредиенты:

Яйца отварные 2 шт

Говядина отварная 300 грамм

Чеснок 2 дольки

Шампиньоны маринованные 300 гр

Орешки из кедра 80 грамм

Специи (перец, соль)

Майонез обычный

Рецепт салата с шампиньонами, говядиной и кедровыми орешками:

Заранее отвариваем говядину, охлаждаем до комнатной температуры, нарезаем мелкой соломкой или брусочками. Очищенные кедровые орехи высыпаем на сковородку и обжариваем без масла не более 2 минут. Готовые сваренные яйца нарезаем на мелкие кубики. Шампиньоны нарезаем на тонкие пластины. Чеснок давим через пресс. Сборка салата слоями. Все делаем последовательно, слои не пропускаем, чтобы не изменить рецепт. На плоское большое блюдо выкладываем первым слоем мясо говядины и посыпаем раздавленным чесноком, делаем майонезную сеточку, отрезав уголок упаковки. Если говядина варилась без соли, необходимо немножко подсолить. Вторым слоем салата будут кедровые орехи и слайсы маринованных шампиньонов, затем опять наносим майонезную сеточку. Третьим слоем будут яйца и затем майонезная сеточка, обычно яйца начинают прилипать к ложке, можно немного ложки держать под водой. В конце опять посыпаем кедровые орешки и так же майонез. Салат отправляем на 2 часа в холодильник, так будет вкуснее. Если нужно срочно подавать к столу, тогда можно на пол часа.

2. Салат с шампиньонами, курицей и корейской морковью

Сейчас стали популярны блюда из корейской моркови. Заготавливают соления и салаты на зиму из разных овощей по-корейски. Для приготовления данного салата, необходимо купить морковь по-корейски или приготовить заранее самостоятельно, в домашних условиях.

Ингредиенты:

Яйца отварные 4 шт

Шампиньоны обычные 250 грамм

Луковица 2 шт

Куриное филе 250 —300 грамм

Морковь по-корейски – 250 – 300 грамм

Твердый сыр голландский – 150 грамм

Соль по вкусу

Майонез

Рецепт салата с шампиньонами, курицей и корейской морковью:

Грибы нарезать на дольки и пожарить на сковородке с луком, с добавлением растительного масла и соли. Яйца отварить заранее и нарезать очень мелко. Курицу отварить и нарезать мелкими кубиками или можно руками разобрать на волокна. Собираем салат слоями. На плоское большое блюдо выкладываем первый слой обжаренных грибов с луком, затем смазываем равномерно майонезом. Второй слой мелко накрошенное яйцо и смазываем майонезом. Третий слой отварная курица, посыпать немного соли и намазать майонезом. Четвертый слой морковь по-корейски, сверху аккуратно делаем майонезную сеточку. Заключительным слоем будет натёртый на тёрке сыр. Отправляем на 2 часа в холодильник, чтобы салат пропитался. Этот рецепт требует времени, но оно того стоит, поверьте!

3. Салат с шампиньонами и консервированной кукурузой

Этот салат смотрится очень красиво, поэтому подойдет для украшения любого праздничного стола. Этот рецепт для любителей мяса, а также гурманов, так как в состав этого салата входят разные продукты: шампиньоны, консервированная кукуруза, огурцы и курица.

Ингредиенты:

Яйца отварные 2 шт

Грибы шампиньоны 0,5 кг

Луковица крупная 1 шт

Курица без костей – 1шт

Огурцы свежие 2 шт

Консервированная кукуруза 250 грамм

Майонез (лучше домашний)

Рецепт салата с шампиньонами и консервированной кукурузой:

Режем грибы шампиньона на мелкие кубики и жарим на сковороде с луковицей. Отставляем на несколько минут в сторонку. Заранее отварить куриное филе. Резать на мелкие кубики. Яйца отварные также режем на кубики. Огурцы свежие почистить от кожуры и нарезать кубиками. Кукурузу промыть под проточной водой. Добавляем нарезанные продукты и замешиваем майонезом, обязательно солить по вкусу. Салатницу лучше выбрать прозрачную, чтобы блюдо выглядело красиво.

4. Салат «Грибная поляна» с шампиньонами

Ещё одна вариация слоёной закуски для праздничного стола.

Ингредиенты:

2 шт. маринованных огурца

200 г куриного филе

200 г маринованных грибов

100 г твёрдого сыра

2 шт. морковки

2 шт. картофелины

петрушка

зелёный лук

100 мл майонеза

соль.

Рецепт салата «Грибная поляна» с шампиньонами:

Свежие овощи отвариваются, очищаются и измельчаются произвольно. В подходящую миску шляпками вниз выкладываются заранее откинутые на дуршлаг грибы. Сверху распределяется рубленая зелень. Далее выкладывается картофель и смазывается майонезом. Поверх него распределяются кубики маринованных огурцов, которые покрываются морковной стружкой. После очередной прослойки майонеза идёт слой из отваренного и разобранного на волокна куриного филе. Последним ингредиентом выступит сырная крошка. Салат отправляется в холод на 2 часа, по завершении которых форма переворачивается на блюдо – грибные шляпки оказываются наверху готовой закуски.

5. Слоёный салат с жареными грибами, курицей и сыром

Необходимые продукты:

4 яйца

200 г отварного куриного филе

200 г грибов (опята)

1 шт. лук

150 г твёрдого сыра

майонез

соль

подсолнечное масло

Рецепт слоёного салата с жареными грибами, курицей и сыром:

Опята обжариваются на медленном огне около 20 минут. Так же пассеруется измельчённый лук. Отварное куриное филе разбирается на волокна и выкладывается в салатник первым слоем. После майонезной прослойки формируется слой измельчённых яиц. Опять повторяется майонезная сетка, на которую выкладывается лук. Когда и этот слой будет покрыт майонезом, поверх него распределяются грибы и сырная стружка. Салат отправляется в холод на 2 часа. Этот салат из грибов не только вкусный, но и прост в приготовлении.

6. Салат с копчёной курицей, грибами и сыром

Потрясающе вкусное блюдо с ярко выраженным вкусом копчёного мяса. Грибы можно использовать любые, но мы поделимся рецептом с использованием в салате грибов-лисичек.

Необходимые продукты:

Яйца варёные — 2 шт.

Лисички замороженные — 200 гр.

Курица копчёная — 300 гр.

Сыр твёрдый — 70 гр.

Чеснок — 2 зубчика

Лук репчатый — 1 шт.

Майонез — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Петрушка — 1/3 пучка

Масло растительное — 2 ст.л.

Рецепт салата с копчёной курицей, грибами и сыром:

Если вы используете замороженные лисички, тогда заранее разморозьте, они должны оттаять. Далее измельчаем их на небольшие кусочки. Репчатый лук очищаем, мелко рубим. В сковороде разогреваем подсолнечное масло, обжариваем грибы до испарения влаги. Затем отправляем к ним лук, обжариваем до золотистого цвета. Копчёную курицу измельчаем небольшим кубиком. Чеснок разберём на зубки, мелко порубим Отварные вкрутую куриные яйца режем кусочками. Петрушку хорошо промоем, промакнём бумажным полотенцем от лишней влаги. Измельчим ножницами для зелени. . Остывшую обжарку перекладываем в салатник, добавляем курицу, яйца, чеснок и петрушку. Перемешиваем ингредиенты. Сыр трём на крупной тёрке, отправляем в салатницу. Приправляем солью и перцем по вкусу, заправляем майонезом, хорошо перемешиваем. Перекладываем готовый салат в красивую салатницу, украшаем веточками петрушки и подаём к столу.

7. Слоёный салат с маслятами, черносливом и орехами

Данную закуску можно приготовить с отварным куриным филе. Но с добавлением копчёного куриного мяса, салат получается шикарным, с ярким, насыщенным вкусом. Выбор остаётся за вами, экспериментируйте в зависимости от ваших предпочтений.

Необходимые ингредиенты:

Яйца отварные — 5 шт.

Морковь корейская — 300 гр.

Куриная грудка (окорочка) копчёная — 1 шт. (около 400-500 гр.)

Сыр твёрдый — 150 гр.

Картофель — 3 шт. + растительное масло для жарки

Маслята жареные с луком (или шампиньоны) — 300 гр.

Орехи грецкие — 80 гр.

Орехи кедровые — 80 гр.

Чернослив без косточки — 150 гр.

Соль, чёрный молотый перец — по вкусу

Майонез – по вкусу

Зелень — для украшения

Рецепт слоёного салата с маслятами и черносливом:

Чистим картофель, измельчаем на тёрке для корейской моркови, либо режем тонкими полосками. Обжариваем на раскалённом растительном масле, добавив немного соли, чёрного молотого перца. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Отвариваем вкрутую куриные яйца. Хорошо промываем чернослив и просушиваем бумажным полотенцем. Грецкие орехи промоем и просушим бумажными полотенцами. На плоское блюдо первым слоем отправляем натёртые на крупной тёрке, сваренные вкрутую яйца. Промазываем майонезом. Следующим слоем идёт мелко порезанное копчёное куриное мясо. Наносим майонезную сетку. Чернослив измельчаем тонкой соломкой и выкладываем на блюдо третьим слоем. Грецкие орехи измельчим скалкой или при помощи кофемолки, выложим следующим слоем. Сверху сеточка из майонеза. Затем отправляем корейскую морковь. Её можно приготовить самостоятельно, либо купить в магазине, покрыть сеточкой из майонеза. Шестым слоем идёт картофель фри, сверху на картофель сеточка из майонеза. Сыр натираем на крупной тёрке, посыпаем сверху наш салат, не забываем про майонез, он идёт после каждого слоя. Последним слоем идут маслята, пережаренные с репчатым луком. Они придадут блюду потрясающий вкус и невероятный аромат. Сверху майонез. В заключение присыплем готовое блюдо кедровыми орешками, пару веточек зелени для украшения. Для пропитки салат убираем в холодильник на 2 часа.

8. Салат с грибами, курицей и ананасами

Этот аппетитный салат из вареного куриного филе, яиц, консервированных ананасов и шампиньонов, сыра и небольшого количества лука понравится всем гостям. Он нежен, легок, имеет выраженный насыщенный вкус, благодаря использованию ананасов и натурального йогурта. Эти два ингредиента вместе дают замечательный кисло-сладкий вкус, который дополняет вкусы остальных продуктов, создавая «ведущую партию».

Необходимые ингредиенты:

5 шт. (вкрутую) яйцо

300 г куриное филе

200 г консервированных шампиньонов

250 г консервированных ананасов

150 г твёрдого острого сыра

1 шт. луковица

перец, соль по вкусу

60 г йогурта натурального, без добавок

Рецепт салата с грибами, курицей и ананасами:

Отваренные вкрутую яйца и куриное мясо нужно остудить. Очистить яйца и нарезать мелкими кубиками. Курицу можно разобрать на волокна, либо нарезать. Ананасы нарезать мелким кубиком. Грибы предварительно промыть от маринада и обсушить и нерезать слайсами или кубиком. Мелко нарезать лук. Залить его кипятком и оставить на 2 минуты. Слить воду, откинуть на дуршлаг и промыть холодной водой, обсушить. Все продукты выложить в салатник, добавить тертый на крупной тёрке сыр. Поперчить, посолить, заправить салат йогуртом и перемешать. Подавать салат с грибами и ананасами к столу можно сразу после приготовления. Этот салат также можно приготовить слоями, в любой последовательности, вкус салата при этом не будет изменён. В таком варианте приготовления, нужно будет учесть время для пропитки закуски в холодильнике. Лучше использовать для заправки именно йогурт, но в случае чего подойдет также сметана или майонез.

9. Классический салат с шампиньонами, курицей и орехами

Если вы ещё не пробовали салат по данному рецепту, то обязательно приготовьте. Такой кулинарный шедевр выручит, если вам нужно приготовить что-нибудь очень вкусное. Много времени на приготовление не потребуется, а результат порадует.

Необходимые продукты:

Яйцо куриное – 2 шт.

Копчёное куриное филе – 300 грамм

Шампиньоны – 200 грамм

Орехи грецкие – 100 грамм

Лук белый, репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для обжарки грибов

Майонез – 150 грамм.

Рецепт классического салата с шампиньонами, курицей и орехами:

Куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Белый репчатый лук мелко порубим. Шампиньоны промываем, измельчаем небольшими слайсами, пассируем на разогретом подсолнечном масле. Добавляем мелко порубленный лук. Грецкий орех измельчаем ножом, на очень маленькие кусочки. Кофемолку лучше не использовать, чтобы не получилась из орехов мука. Сваренные вкрутую яйца мелко порубим. Салат выкладываем слоями в сервировочное кольцо в такой последовательности: курица, яйца, орешки, последним слоем идут грибочки с луком. Каждый слой хорошо промазываем майонезом.

10. Салат с консервированными шампиньонами, кукурузой и огурцами

Необходимые составляющие ингредиенты:

Кукуруза консервированная 300-350 г

Маринованные шампиньоны 300-350 г

Соль (мелкая) по вкусу

Огурцы свежие (среднего размера) 2-3 шт.

Масло оливковое (или растительное) 30-40 мл

Зелень пучок (небольшой)

Рецепт салата с консервированными шампиньонами, кукурузой и огурцами:

Маринованные шампиньоны извлекаем из банки, промываем водой и откидываем на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость. Нарезаем их небольшими слайсами. Огурцы среднего размера промываем и нарезаем тонкими полукольцами (или кубиками). Зелень петрушки промываем, обсушиваем и нарезаем как можно мельче. Кладем в миску нарезанные огурцы. Добавляем консервированную кукурузу, предварительно слив из нее всю жидкость. Следующий важный ингредиент салата – нарезанные маринованные шампиньоны. Добавляем измельченную зелень петрушки. Все тщательно перемешиваем. По вкусу солим салат и заправляем оливковым маслом. Еще раз перемешиваем салат и перекладываем в красивое блюдо. Закуска готова, подаём к столу.

Курица и грибы отлично сочетаются с различными ингредиентами. Меняя количество продуктов и состав, ваши блюда заиграют новыми вкусовыми красками. Готовьте с любовью и радуйте себя и близких!