Новогодние капкейки и печенье: 5 оригинальных рецептов, которые удивят ваших гостей

Капкейки с кремовыми елочками и снеговиками, печенье в виде снежинки или оленя, настоящая съедобная елка украсят новогодний стол и станут оригинальным и интересным угощением для всех гостей.
Капкейки «Ёлочки»
Такие кексы обладают нежной текстурой и непревзойдённым творожным вкусом.
Ингредиенты:
- 120 г масла 85% жирности;
- 125 г сахарного песка;
- 10 г сахара ванильного;
- 3 куриных яйца;
- 200 г муки;
- 10 г разрыхлителя;
- соль на кончике ножа;
- полстакана молока;
- 200 г вареной сгущенки;
- 400 г нежного сыра из творога;
- 100 г сахарной пудры;
- 100 мл сливок 33% жирности;
- пищевой краситель зеленого цвета;
- коксовая стружка, кондитерские бусинки, посыпка.
Способ приготовления:
- Масло комнатной температуры, сахарный песок и ванилин взбить в миксере до состояния пышной субстанции.
- Ввести яйца по одному, хорошо взбивая смесь.
- Отдельно смешать муку с солью и разрыхлителем.
- Третью часть сухой смеси добавить к яично-масляной, перемешать до однородного состояния.
- Затем влить третью часть молока. Чередовать сухую смесь с молоком, пока не получится однородное тесто.
- В форму для кексов разместить тесто, заполняя каждую выемку примерно до середины.
- Выпекать кексы в разогретой до 180 °С духовке в течение 20 минут.
- В остывших кексах удалить серединку, начинить вареным сгущённым молоком.
- Взбить блендером творожный сыр с сахарной пудрой и сливками, влить в крем краситель.
- Начинить кремом кондитерский мешок, к которому прикрепить насадку «Звезда».
- Крем нанести на кексы круговыми движениями, начиная от края, закручивая завиток спиралью к середине. Должна получится елка.
- Украсить получившуюся елочку кокосовой пудрой и другой кондитерской посыпкой.
Капкейки «Снеговики»
Снеговик будет стоять дома и не растает, если приготовить его своими руками.
Ингредиенты:
- 85 г масла 85% жирности;
- 160 г сахара;
- 2 куриных яйца;
- 0,5 ч. л. экстракта ванили;
- 150 г муки;
- 10 г разрыхлителя;
- 1 щепотка соли;
- полстакана молока;
- 25 г кокосовой стружки;
- 50 г сгущенки;
- 200 г творога;
- 70 г сахара, перетертого в пудру;
- полстакана сливок 33% жирности;
- мандарины, шоколад.
Способ приготовления:
- Сахар и масло взбить блендером до состояния пышной субстанции.
- Ввести в смесь яйца, ванильный экстракт, постоянно помешивая.
- Смешать муку с солью и разрыхлителем.
- 120 мл молока, чередуя с сухой смесью, ввести в яично-масляный микс. Тесто вымешать до однородности.
- Разлить тесто в формы для кексов ровно до половинки, поместить в духовку и выпекать при 180 °С около 20 минут.
- Смешать сливки, творог и сахарную пудру.
- Крем нанести на кексы.
- Сделать снеговиков: скатать шарики трех различных диаметров, смешав сгущенку с кокосовой стружкой. Шары нанизать на зубочистки в виде снеговика. Растопленным шоколадом нарисовать глаза, рот, нос, пуговицы, руки. Из мандариновой цедры вырезать шарфики.
- Снеговиков разместить на кексах.
Печенье «Рождественские олени»
Такое печенье станет настоящим украшением для сладкого стола и порадует всех гостей.
Ингредиенты:
- 80 мл молока;
- 150 г картофельного крахмала;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 50 г черного шоколада;
- 100 г сахарной пудры;
- 75 г сливочного масла;
- 150 г муки;
- кондитерская присыпка и сладкое драже красного цвета.
Способ приготовления:
- Масло комнатной температуры порубить на кубики, выложить в миску с сахарной пудрой и размять вилкой до состояния пасты.
- В другой миске смешать муку, разрыхлитель и крахмал.
- К масляной смесь добавить молоко и сыпучие ингредиенты. Вымесить однородное тесто.
- Разделить его на две части.
- Раскатать пласты скалкой. Вырезать формой «Человечек» фигурки. Ноги будут декорироваться как рога, руки — уши, а голова — оленья мордочка.
- Выпекать печенье при 180 °С в течение 15 минут.
- Когда выпечка остынет, приступить к декорированию. Растопить шоколад, кисточкой нарисовать рога, глаза, уши рот. Красное драже использовать в качестве носа.
Печенье «Снежинки»
Такое печенье поднимет настроение, будет уместно в качестве сладких подарков и съедобного украшения на елку.
Ингредиенты:
- 300 г пшеничной муки;
- 200 г сливочного масла;
- 5 г ванильного сахара;
- соль на кончике ножа;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 1 белок куриного яйца;
- 200 г сахарной пудры;
- голубая кокосовая стружка.
Способ приготовления:
- Смешать муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар.
- Масло, порубленное кубиками, перемешать с половиной сахарной пудры до состояния однородного крема.
- В масляную субстанцию подсыпать муку. Вымешать однородное тесто.
- Тесто завернуть в пленку, убрать в холодильник на полчаса.
- Затем раскатать пласт и вырезать формой “Снежинка” печенье.
- Выпекать печенье при 180 °С 15-20 минут.
- Холодный белок взбить миксером до состояния крепкой пены, медленно всыпая остальную сахарную пудру.
- Получившуюся глазурь нанести на снежинки. Присыпать кокосовой стружкой.
Имбирное печенье «Елочка»
Такая выпечка станет прекрасным украшением стола и символом праздника.
Ингредиенты:
- 1 стакан сгущенного молока;
- 300 г сливочного масла;
- 1 куриное яйцо;
- 200 г пшеничной муки;
- 3 ч. л. меда;
- 100 г сахара;
- 1,5 ч. л. соды или разрыхлителя;
- 2 ч. л. молотого имбиря;
- 1 ч. л. кардамона;
- 1 ч. л. корицы;
- 50 г сахарной пудры;
- кондитерские бусинки, присыпка;
- зеленый пищевой краситель.
Способ приготовления:
- Смешать 150 г мягкого масла с сахаром до однородного состояния.
- Добавить яйцо и мед.
- Смешать муку, приправы и разрыхлитель (соду). Сыпучую смесь добавить к масляной, постоянно вымешивая.
- Готовое однородное тесто убрать в холодильник, завернув герметично в пакет.
- Раскатать из теста пласт толщиной не больше половины сантиметра.
- Фигурками «Звезда» разных величин вырезать печенье, выпекать при температуре 180 °С 10-15 минут.
- Приготовить крем: смешать 150 г масла со сгущенкой и зеленым красителем.
- Укладывая печенье друг на друга, перемазывать их зеленым кремом. Начинать следует с самого большого, заканчивая самым маленьким.
- Украсить готовое изделие бусинами, кондитерской присыпкой. Для имитации снега — посыпать сахарной пудрой.
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