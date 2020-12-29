Новогодние капкейки и печенье: 5 оригинальных рецептов, которые удивят ваших гостей

Капкейки с кремовыми елочками и снеговиками, печенье в виде снежинки или оленя, настоящая съедобная елка украсят новогодний стол и станут оригинальным и интересным угощением для всех гостей.

Капкейки «Ёлочки»

Такие кексы обладают нежной текстурой и непревзойдённым творожным вкусом.

Ингредиенты:

120 г масла 85% жирности;

125 г сахарного песка;

10 г сахара ванильного;

3 куриных яйца;

200 г муки;

10 г разрыхлителя;

соль на кончике ножа;

полстакана молока;

200 г вареной сгущенки;

400 г нежного сыра из творога;

100 г сахарной пудры;

100 мл сливок 33% жирности;

пищевой краситель зеленого цвета;

коксовая стружка, кондитерские бусинки, посыпка.

Способ приготовления:

Масло комнатной температуры, сахарный песок и ванилин взбить в миксере до состояния пышной субстанции. Ввести яйца по одному, хорошо взбивая смесь. Отдельно смешать муку с солью и разрыхлителем. Третью часть сухой смеси добавить к яично-масляной, перемешать до однородного состояния. Затем влить третью часть молока. Чередовать сухую смесь с молоком, пока не получится однородное тесто. В форму для кексов разместить тесто, заполняя каждую выемку примерно до середины. Выпекать кексы в разогретой до 180 °С духовке в течение 20 минут. В остывших кексах удалить серединку, начинить вареным сгущённым молоком. Взбить блендером творожный сыр с сахарной пудрой и сливками, влить в крем краситель. Начинить кремом кондитерский мешок, к которому прикрепить насадку «Звезда». Крем нанести на кексы круговыми движениями, начиная от края, закручивая завиток спиралью к середине. Должна получится елка. Украсить получившуюся елочку кокосовой пудрой и другой кондитерской посыпкой.

Капкейки «Снеговики»

Снеговик будет стоять дома и не растает, если приготовить его своими руками.

Ингредиенты:

85 г масла 85% жирности;

160 г сахара;

2 куриных яйца;

0,5 ч. л. экстракта ванили;

150 г муки;

10 г разрыхлителя;

1 щепотка соли;

полстакана молока;

25 г кокосовой стружки;

50 г сгущенки;

200 г творога;

70 г сахара, перетертого в пудру;

полстакана сливок 33% жирности;

мандарины, шоколад.

Способ приготовления:

Сахар и масло взбить блендером до состояния пышной субстанции. Ввести в смесь яйца, ванильный экстракт, постоянно помешивая. Смешать муку с солью и разрыхлителем. 120 мл молока, чередуя с сухой смесью, ввести в яично-масляный микс. Тесто вымешать до однородности. Разлить тесто в формы для кексов ровно до половинки, поместить в духовку и выпекать при 180 °С около 20 минут. Смешать сливки, творог и сахарную пудру. Крем нанести на кексы. Сделать снеговиков: скатать шарики трех различных диаметров, смешав сгущенку с кокосовой стружкой. Шары нанизать на зубочистки в виде снеговика. Растопленным шоколадом нарисовать глаза, рот, нос, пуговицы, руки. Из мандариновой цедры вырезать шарфики. Снеговиков разместить на кексах.

Печенье «Рождественские олени»

Такое печенье станет настоящим украшением для сладкого стола и порадует всех гостей.

Ингредиенты:

80 мл молока;

150 г картофельного крахмала;

1 ч. л. разрыхлителя;

50 г черного шоколада;

100 г сахарной пудры;

75 г сливочного масла;

150 г муки;

кондитерская присыпка и сладкое драже красного цвета.

Способ приготовления:

Масло комнатной температуры порубить на кубики, выложить в миску с сахарной пудрой и размять вилкой до состояния пасты. В другой миске смешать муку, разрыхлитель и крахмал. К масляной смесь добавить молоко и сыпучие ингредиенты. Вымесить однородное тесто. Разделить его на две части. Раскатать пласты скалкой. Вырезать формой «Человечек» фигурки. Ноги будут декорироваться как рога, руки — уши, а голова — оленья мордочка. Выпекать печенье при 180 °С в течение 15 минут. Когда выпечка остынет, приступить к декорированию. Растопить шоколад, кисточкой нарисовать рога, глаза, уши рот. Красное драже использовать в качестве носа.

Печенье «Снежинки»

Такое печенье поднимет настроение, будет уместно в качестве сладких подарков и съедобного украшения на елку.

Ингредиенты:

300 г пшеничной муки;

200 г сливочного масла;

5 г ванильного сахара;

соль на кончике ножа;

1 ч. л. разрыхлителя;

1 белок куриного яйца;

200 г сахарной пудры;

голубая кокосовая стружка.

Способ приготовления:

Смешать муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар. Масло, порубленное кубиками, перемешать с половиной сахарной пудры до состояния однородного крема. В масляную субстанцию подсыпать муку. Вымешать однородное тесто. Тесто завернуть в пленку, убрать в холодильник на полчаса. Затем раскатать пласт и вырезать формой “Снежинка” печенье. Выпекать печенье при 180 °С 15-20 минут. Холодный белок взбить миксером до состояния крепкой пены, медленно всыпая остальную сахарную пудру. Получившуюся глазурь нанести на снежинки. Присыпать кокосовой стружкой.

Имбирное печенье «Елочка»

Такая выпечка станет прекрасным украшением стола и символом праздника.

Ингредиенты:

1 стакан сгущенного молока;

300 г сливочного масла;

1 куриное яйцо;

200 г пшеничной муки;

3 ч. л. меда;

100 г сахара;

1,5 ч. л. соды или разрыхлителя;

2 ч. л. молотого имбиря;

1 ч. л. кардамона;

1 ч. л. корицы;

50 г сахарной пудры;

кондитерские бусинки, присыпка;

зеленый пищевой краситель.

Способ приготовления: