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Новогодние капкейки и печенье: 5 оригинальных рецептов, которые удивят ваших гостей

Новогодние капкейки и печенье: 5 оригинальных рецептов, которые удивят ваших гостейКапкейки с кремовыми елочками и снеговиками, печенье в виде снежинки или оленя, настоящая съедобная елка украсят новогодний стол и станут оригинальным и интересным угощением для всех гостей.

Капкейки «Ёлочки»

Новогодние капкейки и печенье: 5 оригинальных рецептов, которые удивят ваших гостей

Такие кексы обладают нежной текстурой и непревзойдённым творожным вкусом.

Ингредиенты:

  • 120 г масла 85% жирности;
  • 125 г сахарного песка;
  • 10 г сахара ванильного;
  • 3 куриных яйца;
  • 200 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • соль на кончике ножа;
  • полстакана молока;
  • 200 г вареной сгущенки;
  • 400 г нежного сыра из творога;
  • 100 г сахарной пудры;
  • 100 мл сливок 33% жирности;
  • пищевой краситель зеленого цвета;
  • коксовая стружка, кондитерские бусинки, посыпка.

Способ приготовления:

  1. Масло комнатной температуры, сахарный песок и ванилин взбить в миксере до состояния пышной субстанции.
  2. Ввести яйца по одному, хорошо взбивая смесь.
  3. Отдельно смешать муку с солью и разрыхлителем.
  4. Третью часть сухой смеси добавить к яично-масляной, перемешать до однородного состояния.
  5. Затем влить третью часть молока. Чередовать сухую смесь с молоком, пока не получится однородное тесто.
  6. В форму для кексов разместить тесто, заполняя каждую выемку примерно до середины.
  7. Выпекать кексы в разогретой до 180 °С духовке в течение 20 минут.
  8. В остывших кексах удалить серединку, начинить вареным сгущённым молоком.
  9. Взбить блендером творожный сыр с сахарной пудрой и сливками, влить в крем краситель.
  10. Начинить кремом кондитерский мешок, к которому прикрепить насадку «Звезда».
  11. Крем нанести на кексы круговыми движениями, начиная от края, закручивая завиток спиралью к середине. Должна получится елка.
  12. Украсить получившуюся елочку кокосовой пудрой и другой кондитерской посыпкой.

Капкейки «Снеговики»

Новогодние капкейки и печенье: 5 оригинальных рецептов, которые удивят ваших гостей

Снеговик будет стоять дома и не растает, если приготовить его своими руками.

Ингредиенты:

  • 85 г масла 85% жирности;
  • 160 г сахара;
  • 2 куриных яйца;
  • 0,5 ч. л. экстракта ванили;
  • 150 г муки;
  • 10 г разрыхлителя;
  • 1 щепотка соли;
  • полстакана молока;
  • 25 г кокосовой стружки;
  • 50 г сгущенки;
  • 200 г творога;
  • 70 г сахара, перетертого в пудру;
  • полстакана сливок 33% жирности;
  • мандарины, шоколад.

Способ приготовления:

  1. Сахар и масло взбить блендером до состояния пышной субстанции.
  2. Ввести в смесь яйца, ванильный экстракт, постоянно помешивая.
  3. Смешать муку с солью и разрыхлителем.
  4. 120 мл молока, чередуя с сухой смесью, ввести в яично-масляный микс. Тесто вымешать до однородности.
  5. Разлить тесто в формы для кексов ровно до половинки, поместить в духовку и выпекать при 180 °С около 20 минут.
  6. Смешать сливки, творог и сахарную пудру.
  7. Крем нанести на кексы.
  8. Сделать снеговиков: скатать шарики трех различных диаметров, смешав сгущенку с кокосовой стружкой. Шары нанизать на зубочистки в виде снеговика. Растопленным шоколадом нарисовать глаза, рот, нос, пуговицы, руки. Из мандариновой цедры вырезать шарфики.
  9. Снеговиков разместить на кексах.

Печенье «Рождественские олени»

Новогодние капкейки и печенье: 5 оригинальных рецептов, которые удивят ваших гостей

Такое печенье станет настоящим украшением для сладкого стола и порадует всех гостей.

Ингредиенты:

  • 80 мл молока;
  • 150 г картофельного крахмала;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 50 г черного шоколада;
  • 100 г сахарной пудры;
  • 75 г сливочного масла;
  • 150 г муки;
  • кондитерская присыпка и сладкое драже красного цвета.

Способ приготовления:

  1. Масло комнатной температуры порубить на кубики, выложить в миску с сахарной пудрой и размять вилкой до состояния пасты.
  2. В другой миске смешать муку, разрыхлитель и крахмал.
  3. К масляной смесь добавить молоко и сыпучие ингредиенты. Вымесить однородное тесто.
  4. Разделить его на две части.
  5. Раскатать пласты скалкой. Вырезать формой «Человечек» фигурки. Ноги будут декорироваться как рога, руки — уши, а голова — оленья мордочка.
  6. Выпекать печенье при 180 °С в течение 15 минут.
  7. Когда выпечка остынет, приступить к декорированию. Растопить шоколад, кисточкой нарисовать рога, глаза, уши рот. Красное драже использовать в качестве носа.

Печенье «Снежинки»

Новогодние капкейки и печенье: 5 оригинальных рецептов, которые удивят ваших гостей

Такое печенье поднимет настроение, будет уместно в качестве сладких подарков и съедобного украшения на елку.

Ингредиенты:

  • 300 г пшеничной муки;
  • 200 г сливочного масла;
  • 5 г ванильного сахара;
  • соль на кончике ножа;
  • 1 ч. л. разрыхлителя;
  • 1 белок куриного яйца;
  • 200 г сахарной пудры;
  • голубая кокосовая стружка.

Способ приготовления:

  1. Смешать муку, разрыхлитель, соль и ванильный сахар.
  2. Масло, порубленное кубиками, перемешать с половиной сахарной пудры до состояния однородного крема.
  3. В масляную субстанцию подсыпать муку. Вымешать однородное тесто.
  4. Тесто завернуть в пленку, убрать в холодильник на полчаса.
  5. Затем раскатать пласт и вырезать формой “Снежинка” печенье.
  6. Выпекать печенье при 180 °С 15-20 минут.
  7. Холодный белок взбить миксером до состояния крепкой пены, медленно всыпая остальную сахарную пудру.
  8. Получившуюся глазурь нанести на снежинки. Присыпать кокосовой стружкой.

Имбирное печенье «Елочка»

Новогодние капкейки и печенье: 5 оригинальных рецептов, которые удивят ваших гостей

Такая выпечка станет прекрасным украшением стола и символом праздника.

Ингредиенты:

  • 1 стакан сгущенного молока;
  • 300 г сливочного масла;
  • 1 куриное яйцо;
  • 200 г пшеничной муки;
  • 3 ч. л. меда;
  • 100 г сахара;
  • 1,5 ч. л. соды или разрыхлителя;
  • 2 ч. л. молотого имбиря;
  • 1 ч. л. кардамона;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 50 г сахарной пудры;
  • кондитерские бусинки, присыпка;
  • зеленый пищевой краситель.

Способ приготовления:

  1. Смешать 150 г мягкого масла с сахаром до однородного состояния.
  2. Добавить яйцо и мед.
  3. Смешать муку, приправы и разрыхлитель (соду). Сыпучую смесь добавить к масляной, постоянно вымешивая.
  4. Готовое однородное тесто убрать в холодильник, завернув герметично в пакет.
  5. Раскатать из теста пласт толщиной не больше половины сантиметра.
  6. Фигурками «Звезда» разных величин вырезать печенье, выпекать при температуре 180 °С 10-15 минут.
  7. Приготовить крем: смешать 150 г масла со сгущенкой и зеленым красителем.
  8. Укладывая печенье друг на друга, перемазывать их зеленым кремом. Начинать следует с самого большого, заканчивая самым маленьким.
  9. Украсить готовое изделие бусинами, кондитерской присыпкой. Для имитации снега — посыпать сахарной пудрой.

 

 

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