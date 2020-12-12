Насколько же теплее и уютнее становится в доме с украшениями! Особенно когда их можно съесть. Ведь традиционно для украшения дома в зимние праздники использовали самые разные ингредиенты. Орехи, корицу, сушеные дольки фруктов — в ход шло всё. А сейчас это называется хенд-мейдом, который, между прочим, имеет высокую цену. Сегодня расскажем про один такой пример — печенье с карамелью на елку.

Эта простая выпечка по-своему гениальна: печенье называется «Витраж» из-за прозрачной цветной сердцевины. Сделать такую можно с помощью самых простых леденцов. Смотрите видео с подробной инструкцией! К слову, в нём же вы найдете пример, как украсить елку с помощью ароматных коричных палочек.

Ингредиенты

Пшеничная мука 270 г

Сахарная пудра 70 г

Яйцо 1 шт.

Соль по вкусу

Сливочное масло 150 г

Леденцы 30 шт.

Приготовление

Смешайте муку с сахарной пудрой и солью. Добавьте размягченное сливочное масло и одно яйцо, после чего замесите мягкое песочное тесто. Заверните тесто в пленку и оставьте в холодильнике на 30 минут. Затем раскатайте в тонкий пласт и вырежьте фигурки на свое усмотрение. Из каждой фигурки вырежьте центр (формочкой поменьше, например). Также сделайте дырочки для веревочек. В каждый центр выложите конфету и отправьте печенье запекаться в духовку на 15 минут при 180 градусах. Карамель расплавится и заполнит центр. Осталось только продеть веревочки и повесить на елку. Или просто сразу съесть!

Домашняя карамель тоже хорошо подойдет для этого рецепта. Можно экспериментировать с разным наполнением: добавить специи, сушеные лепестки или сладкую посыпку для выпечки. Красивая выпечка не только украсит ваш дом, но и станет отличным поводом заварить любимый чай!