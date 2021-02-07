Что приготовить из булгура: 3 блюда для всей семьи

Булгур – крупа, которая пользуется огромной популярностью во многих странах мира. Она славится своими полезными и питательными свойствами, её используют для приготовления различного рода блюд, в том числе и диетических. Так что, если вы хотите накормить свою семью без вреда для здоровья, поспешите записать несколько вкусных рецептов.
1. С курицей
Булгур с курицей. \ Фото: google.com.ua.
Если вы любите плов, но в последнее время устали выискивать новые рецепты, попробуйте приготовить булгур с курицей и овощами.
Ингредиенты:
• Булгур - 1,5 стакана;
• Вода - 2 стакана;
• Филе куриное - 0,5 кг;
• Масло оливковое - 4 ч.л;
• Морковка - 2 шт;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Орехи грецкие ядра - 0,5 стакана;
• Изюм - 1/3 часть стакана;
• Тмин - 0,5 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Корица молотая - щепотка.
Куриное филе с булгуром и овощами. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Бургул тщательно промыть под холодной проточной водой;
• Затем залить тёплой водой и оставить на 10-15 минут;
• После отварить в слегка подсоленной воде примерно 5-7 минут (крупа должна получиться рассыпчатой);
• Слить воду и откинуть на дуршлаг;
• Изюм вымыть и замочить в тёплой воде на 5-10 минут;
• Ядра грецкого ореха подробить до состояния средней крошки;
• Куриное филе вымыть;
• Зачистить, если есть такая необходимость;
• Мякоть нарезать кубиками средней величины;
• Морковку и лук очистить;
• Также нарезать небольшим кубиком;
• Обжарить на оливковом масле 3-5 минут;
• Затем добавить кусочки мяса;
• Перемешать и готовить 7-10 минут;
• Слегка посолить, поперчить, добавить корицу и тмин;
• Всыпать булгур, перемешать и готовить ещё 3-4 минуты;
• Затем добавить изюм и дроблённые орехи;
• Аккуратно перемешать;
• Обжарить 3-4 минуты;
• Подавать к столу.
2. Суп
Куриный суп с булгуром. \ Фото: vk.com.
На первый взгляд обычный куриный суп с добавлением крупы, но всё решает лимон, который придаёт этому блюду новое звучание и восхитительный вкус.
Ингредиенты:
• Булгур - 1 стакан;
• Куриное филе крупное - 1 шт;
• Морковка - 2 шт;
• Лук репчатый крупный - 1 шт;
• Чеснок - 1 головка небольшая;
• Лист лавровый - 2-3 шт;
• Тимьян - 0,5 ч.л;
• Соль и молотый перец - по вкусу;
• Лимон - 2 шт;
• Смесь сушёных трав - 1,5 ч.л;
• Укроп, петрушка и зелёный лук - 1 пучок небольшой (микс).
Пикантный куриный суп. \ Фото: yandex.ua.
Способ приготовления:
• Филе вымыть и зачистить;
• Мякоть нарезать соломкой или кубиком;
• Морковку нарезать соломкой или кубиком;
• Лук измельчить;
• Все ингредиенты обжарить на подсолнечном масле примерно 10-15 минут;
• Затем переложить в кастрюлю с кипящей водой;
• Уменьшить огонь, накрыть крышкой;
• Булгур вымыть, замочить на 10-15 минут;
• Затем слить воду и пересыпать в кастрюлю с курицей и овощами;
• Добавить пропущенный через пресс чеснок, тимьян, лавровый лист, специи, травы и соль;
• Готовить на медленном огне 15 минут;
• После добавить лимонный сок (выдавить из двух лимонов);
• Свежерубленную петрушку, укроп и зелёный лук;
• Варить 5-7 минут;
• Подавать к столу.
3. Салат
Салат с булгуром и тыквой. \ Фото: botanichka.ru.
Иногда в разгар зимы хочется не только мечтать о лете, а и ярких красок, радующих глаз. Так почему бы не приготовить салат из булгура с добавлением тыквы и перца чили, звучит заманчиво, не правда ли?
Ингредиенты:
• Мякоть тыквы - 1 кг;
• Булгур - 1,5 стакана;
• Перец болгарский красный - 2 шт;
• Перец чили - 1 шт;
• Масло оливковое - 2 ч.л;
• Чеснок - 3-4 зубка;
• Лимон - 1 шт;
• Йогурт Греческий - 1 стакан;
• Шпинат - 1 пучок;
• Соль - по вкусу.
Салат с тыквой, булгуром и перцем. \ Фото: kuchnia.wp.pl.
Способ приготовления:
• Мякоть тыквы нарезать кубиками;
• Перец вымыть;
• Удалить семена;
• Мякоть нарезать кубиками;
• Перец чили измельчить;
• Овощи переложить на противень, застеленный пергаментом;
• Сбрызнуть оливковым маслом, слегка посолить и посыпать измельчённым чили;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут;
• Булгур промыть и замочить в тёплой воде на 10-15 минут;
• Затем воду слить и отварить булгур до готовности (примерно 5-7 минут, каша должна получиться рассыпчатой);
• В миске смешать йогурт с лимонным соком и пропущенным через пресс чесноком;
• Булгур смешать с запечёнными овощами и перед подачей заправить чесночно-лимонным соусом;
• Сверху посыпать рубленным шпинатом;
• Подавать салат тёплым.
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