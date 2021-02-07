Что приготовить из булгура: 3 блюда для всей семьи

Булгур – крупа, которая пользуется огромной популярностью во многих странах мира. Она славится своими полезными и питательными свойствами, её используют для приготовления различного рода блюд, в том числе и диетических. Так что, если вы хотите накормить свою семью без вреда для здоровья, поспешите записать несколько вкусных рецептов.

1. С курицей

Булгур с курицей. \ Фото: google.com.ua.



Если вы любите плов, но в последнее время устали выискивать новые рецепты, попробуйте приготовить булгур с курицей и овощами.



Ингредиенты:



• Булгур - 1,5 стакана;

• Вода - 2 стакана;

• Филе куриное - 0,5 кг;

• Масло оливковое - 4 ч.л;

• Морковка - 2 шт;

• Лук репчатый крупный - 1 шт;

• Орехи грецкие ядра - 0,5 стакана;

• Изюм - 1/3 часть стакана;

• Тмин - 0,5 ч.л;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Корица молотая - щепотка.





Куриное филе с булгуром и овощами. \ Фото: pinterest.com.



Способ приготовления:



• Бургул тщательно промыть под холодной проточной водой;

• Затем залить тёплой водой и оставить на 10-15 минут;

• После отварить в слегка подсоленной воде примерно 5-7 минут (крупа должна получиться рассыпчатой);

• Слить воду и откинуть на дуршлаг;

• Изюм вымыть и замочить в тёплой воде на 5-10 минут;

• Ядра грецкого ореха подробить до состояния средней крошки;

• Куриное филе вымыть;

• Зачистить, если есть такая необходимость;

• Мякоть нарезать кубиками средней величины;

• Морковку и лук очистить;

• Также нарезать небольшим кубиком;

• Обжарить на оливковом масле 3-5 минут;

• Затем добавить кусочки мяса;

• Перемешать и готовить 7-10 минут;

• Слегка посолить, поперчить, добавить корицу и тмин;

• Всыпать булгур, перемешать и готовить ещё 3-4 минуты;

• Затем добавить изюм и дроблённые орехи;

• Аккуратно перемешать;

• Обжарить 3-4 минуты;

• Подавать к столу.

2. Суп

Куриный суп с булгуром. \ Фото: vk.com.



На первый взгляд обычный куриный суп с добавлением крупы, но всё решает лимон, который придаёт этому блюду новое звучание и восхитительный вкус.



Ингредиенты:



• Булгур - 1 стакан;

• Куриное филе крупное - 1 шт;

• Морковка - 2 шт;

• Лук репчатый крупный - 1 шт;

• Чеснок - 1 головка небольшая;

• Лист лавровый - 2-3 шт;

• Тимьян - 0,5 ч.л;

• Соль и молотый перец - по вкусу;

• Лимон - 2 шт;

• Смесь сушёных трав - 1,5 ч.л;

• Укроп, петрушка и зелёный лук - 1 пучок небольшой (микс).





Пикантный куриный суп. \ Фото: yandex.ua.



Способ приготовления:



• Филе вымыть и зачистить;

• Мякоть нарезать соломкой или кубиком;

• Морковку нарезать соломкой или кубиком;

• Лук измельчить;

• Все ингредиенты обжарить на подсолнечном масле примерно 10-15 минут;

• Затем переложить в кастрюлю с кипящей водой;

• Уменьшить огонь, накрыть крышкой;

• Булгур вымыть, замочить на 10-15 минут;

• Затем слить воду и пересыпать в кастрюлю с курицей и овощами;

• Добавить пропущенный через пресс чеснок, тимьян, лавровый лист, специи, травы и соль;

• Готовить на медленном огне 15 минут;

• После добавить лимонный сок (выдавить из двух лимонов);

• Свежерубленную петрушку, укроп и зелёный лук;

• Варить 5-7 минут;

• Подавать к столу.

3. Салат

Салат с булгуром и тыквой. \ Фото: botanichka.ru.



Иногда в разгар зимы хочется не только мечтать о лете, а и ярких красок, радующих глаз. Так почему бы не приготовить салат из булгура с добавлением тыквы и перца чили, звучит заманчиво, не правда ли?



Ингредиенты:



• Мякоть тыквы - 1 кг;

• Булгур - 1,5 стакана;

• Перец болгарский красный - 2 шт;

• Перец чили - 1 шт;

• Масло оливковое - 2 ч.л;

• Чеснок - 3-4 зубка;

• Лимон - 1 шт;

• Йогурт Греческий - 1 стакан;

• Шпинат - 1 пучок;

• Соль - по вкусу.





Салат с тыквой, булгуром и перцем. \ Фото: kuchnia.wp.pl.



Способ приготовления:



• Мякоть тыквы нарезать кубиками;

• Перец вымыть;

• Удалить семена;

• Мякоть нарезать кубиками;

• Перец чили измельчить;

• Овощи переложить на противень, застеленный пергаментом;

• Сбрызнуть оливковым маслом, слегка посолить и посыпать измельчённым чили;

• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут;

• Булгур промыть и замочить в тёплой воде на 10-15 минут;

• Затем воду слить и отварить булгур до готовности (примерно 5-7 минут, каша должна получиться рассыпчатой);

• В миске смешать йогурт с лимонным соком и пропущенным через пресс чесноком;

• Булгур смешать с запечёнными овощами и перед подачей заправить чесночно-лимонным соусом;

• Сверху посыпать рубленным шпинатом;

• Подавать салат тёплым.