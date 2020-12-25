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Предновогодний сезон открыт! Готовим вкусные блюда с мандаринами

304Когда повсюду витает аромат цитрусовых, так и хочется приготовить с ними что-то вкусненькое, согласны? Мы подготовили несколько классных рецептов с мандаринами, которые предлагаем вам оценить. Запоминайте!

«Сельдь под шубой»

Предновогодний сезон открыт! Готовим вкусные блюда с мандаринами

Этот традиционный салатик любят многие, но цитрусовая нотка заставит вас по-новому оценить его вкус.

Нам понадобится:

  • Сельдь слабосоленая – 1 шт.;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Картофель – 2-3 шт.;
  • Луковица – 1 шт.;
  • Свёкла – 1 шт.;
  • Мандарины – 2 шт.;
  • Соль и майонез – по вкусу.

Морковь, картофель и свёклу вымойте и отварите до готовности. Остудите и очистите. Филе сельди аккуратно отделите и нарежьте небольшими кубиками. Очистите и измельчите лук. Сваренные овощи натрите на средней или крупной терке. Овощи отдельно подсолите и соедините с майонезом, перемешайте. На дно тарелки для подачи выложите картофель ровным слоем. Сверху распределите сельдь и лук. Следующим слоем выложите нарезанные мелко дольки мандарина. Затем ровным слоем морковь и сверху – свёклу. Оставьте салатик на часик в холодильнике, чтобы он пропитался. 

«Крабовый» салат

Предновогодний сезон открыт! Готовим вкусные блюда с мандаринами

Крабовые палочки прекрасно сочетаются с мандаринами. Такой салатик можно смело приготовить даже на праздничный стол.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 200 грамм;
  • Сыр – 100 грамм;
  • Яйцо – 2 шт.
    ;
  • Мандарины – 2 шт.;
  • Соль, перец, зелень, майонез – по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте средними кубиками крабовые палочки, яйца и очищенные мандарины, сыр натрите на средней терке. Добавьте в салат зелень, соль и перец по вкусу. Заправьте майонезом перемешайте. 

Легкий салат с креветками

Предновогодний сезон открыт! Готовим вкусные блюда с мандаринами

Любителям салатов с зеленью и морепродуктами придется по душе этот вариант.

Нам потребуется:

  • Креветки – 400 грамм;
  • Мандарины – 3 шт.;
  • Яблоко – 1 шт.;
  • Листья салата – 1 пучок;
  • Соль и перец – по вкусу;
  • Гранатовый соус – 1 ч. л.;
  • Оливковое масло – 2 ч. л.

Креветки проварите 2-3 минуты в подсоленной воде, остудите и очистите. На тарелку для подачи выложите вымытые и обсушенные листья салата. Яблоко очистите, нарежьте небольшими ломтиками. Очистите мандарины и разделите на дольки. Выложите на листья салата креветки, яблоко и мандарины. Полейте оливковым маслом и гранатовым соусом, подсолите и поперчите по вкусу. Все, можно подавать к столу.

Запеченная индейка

Предновогодний сезон открыт! Готовим вкусные блюда с мандаринами

Если вы на основное хотите приготовить сочное и ароматное филе индейки, тогда воспользуйтесь этим рецептом.

Ингредиенты:

  • Филе индейки – 1 шт.;
  • Мандарины – 4 шт.;
  • Соль, специи и мед – по вкусу.

Филе вымойте, обсушите, посолите и поперчите со всех сторон. Острым ножом сделайте на филе надрезы. Нарежьте одну мандарину дольками и поместите их в надрезы. Заверните филе в фольгу и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на полчаса. Из оставшихся мандарин выжмите сок и смешайте его с медом. Через полчаса разверните фольгу, полейте мандариново-медовым соус индейку и продолжайте запекать до готовности. 

Смузи

Предновогодний сезон открыт! Готовим вкусные блюда с мандаринами

На завтрак или перекус, для взрослых и детей, такой быстрый и вкусный смузи будет очень кстати.

Понадобится:

  • Мандарины – 2 шт.;
  • Молоко – 1/2 стакана;
  • Натуральный йогурт – 1 стакан;
  • Мед – 1-2 ст. л.

Мандарины очистите, удалите косточки и выложите дольки в чашу блендера. Добавьте мед, влейте йогурт и молоко. Взбивайте все 1-2 минуты и сразу же подавайте.

Панна-котта

Предновогодний сезон открыт! Готовим вкусные блюда с мандаринами

Поклонники классического сливочного десерта наверняка оценят этот зимний вариант. Очень нежная и ароматная панна-котта с мандаринами станет прекрасной идеей даже к новогоднему столу.

Ингредиенты:

  • Сливки (жирные) – 300 грамм;
  • Мандарины – 1 кг;
  • Творожный сыр – 50 грамм;
  • Сахар – 100 грамм (по вкусу);
  • Желатин – 20 грамм;
  • Вода – 50 грамм;
  • Ванилин – 1 щепотка.

Натрите 1 ч. л. цедры мандарина. Очистите, выжмите сок, чтобы получилось 370 мл. 70мл сока отлейте и замочите в нем половину желатина. 100 мл сока вылейте в кастрюлю. Туда же добавьте творожный сыр, немного сахара, сливки и ванилин. Поставьте на огонь и доведите массу до кипения. Снимите кастрюлю с огня, введите желатин и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. Разлейте сливочную массу по стаканам или формочкам и уберите на час в холодильник. Через час оставшийся сок мандаринов соедините с цедрой и сахаром, поставьте на огонь. Желатин замочите в воде минут на 7-10. Когда сок с сахаром закипит, снимите с огня, введите желатин и перемешайте. Остудите немного, а после вылейте сверху сливочного слоя. Уберите десерт в холодильник до полного застывания.

Слойки

Предновогодний сезон открыт! Готовим вкусные блюда с мандаринами

Невероятно насыщенный мандариновый соус превратит обычные слойки в потрясающее лакомство для всей семьи. Попробуйте обязательно!

Ингредиенты:

  • Слоеное тесто – 250 грамм;
  • Мандарины – 1-2 шт. (+ для сока);
  • Сливочное масло – 100 грамм;
  • Сахар – 100 грамм;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Сахарная пудра – по вкусу (для подачи).

Для начала займемся соусом. Выжмите примерно стакан мандаринового сока, соедините его в кастрюле с половиной сахара и сливочным маслом. Доведите до кипения и проварите 7-10 минут на медленном огне. Тем временем тесто раскатайте и нарежьте треугольниками. Очистите мандарину, разделите на дольки. На край теста выложите по одной дольке и сверните рогаликом. Половину соуса вылейте на дно жаропрочной формы. Распределите слойки и полейте оставшимся соусом. Присыпьте сахаром сверху и отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте слойки минут 15. Аккуратно отделите желток, взбейте его. Достаньте форму, смажьте слойки желтком и снова отправьте в духовку. Запекайте до румяности.

Закуски, основное, напитки или десерты – с мандаринами можно готовить вкусно, несложно и разнообразно. Приятного аппетита!

 

 

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