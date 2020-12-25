Предновогодний сезон открыт! Готовим вкусные блюда с мандаринами

Когда повсюду витает аромат цитрусовых, так и хочется приготовить с ними что-то вкусненькое, согласны? Мы подготовили несколько классных рецептов с мандаринами, которые предлагаем вам оценить. Запоминайте!

«Сельдь под шубой»

Этот традиционный салатик любят многие, но цитрусовая нотка заставит вас по-новому оценить его вкус.

Нам понадобится:

Сельдь слабосоленая – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Картофель – 2-3 шт.;

Луковица – 1 шт.;

Свёкла – 1 шт.;

Мандарины – 2 шт.;

Соль и майонез – по вкусу.

Морковь, картофель и свёклу вымойте и отварите до готовности. Остудите и очистите. Филе сельди аккуратно отделите и нарежьте небольшими кубиками. Очистите и измельчите лук. Сваренные овощи натрите на средней или крупной терке. Овощи отдельно подсолите и соедините с майонезом, перемешайте. На дно тарелки для подачи выложите картофель ровным слоем. Сверху распределите сельдь и лук. Следующим слоем выложите нарезанные мелко дольки мандарина. Затем ровным слоем морковь и сверху – свёклу. Оставьте салатик на часик в холодильнике, чтобы он пропитался.

«Крабовый» салат

Крабовые палочки прекрасно сочетаются с мандаринами. Такой салатик можно смело приготовить даже на праздничный стол.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 200 грамм;

Сыр – 100 грамм;

Яйцо – 2 шт. ;

; Мандарины – 2 шт.;

Соль, перец, зелень, майонез – по вкусу.

Яйца отварите вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте средними кубиками крабовые палочки, яйца и очищенные мандарины, сыр натрите на средней терке. Добавьте в салат зелень, соль и перец по вкусу. Заправьте майонезом перемешайте.

Легкий салат с креветками

Любителям салатов с зеленью и морепродуктами придется по душе этот вариант.

Нам потребуется:

Креветки – 400 грамм;

Мандарины – 3 шт.;

Яблоко – 1 шт.;

Листья салата – 1 пучок;

Соль и перец – по вкусу;

Гранатовый соус – 1 ч. л.;

Оливковое масло – 2 ч. л.

Креветки проварите 2-3 минуты в подсоленной воде, остудите и очистите. На тарелку для подачи выложите вымытые и обсушенные листья салата. Яблоко очистите, нарежьте небольшими ломтиками. Очистите мандарины и разделите на дольки. Выложите на листья салата креветки, яблоко и мандарины. Полейте оливковым маслом и гранатовым соусом, подсолите и поперчите по вкусу. Все, можно подавать к столу.

Запеченная индейка

Если вы на основное хотите приготовить сочное и ароматное филе индейки, тогда воспользуйтесь этим рецептом.

Ингредиенты:

Филе индейки – 1 шт.;

Мандарины – 4 шт.;

Соль, специи и мед – по вкусу.

Филе вымойте, обсушите, посолите и поперчите со всех сторон. Острым ножом сделайте на филе надрезы. Нарежьте одну мандарину дольками и поместите их в надрезы. Заверните филе в фольгу и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на полчаса. Из оставшихся мандарин выжмите сок и смешайте его с медом. Через полчаса разверните фольгу, полейте мандариново-медовым соус индейку и продолжайте запекать до готовности.

Смузи

На завтрак или перекус, для взрослых и детей, такой быстрый и вкусный смузи будет очень кстати.

Понадобится:

Мандарины – 2 шт.;

Молоко – 1/2 стакана;

Натуральный йогурт – 1 стакан;

Мед – 1-2 ст. л.

Мандарины очистите, удалите косточки и выложите дольки в чашу блендера. Добавьте мед, влейте йогурт и молоко. Взбивайте все 1-2 минуты и сразу же подавайте.

Панна-котта

Поклонники классического сливочного десерта наверняка оценят этот зимний вариант. Очень нежная и ароматная панна-котта с мандаринами станет прекрасной идеей даже к новогоднему столу.

Ингредиенты:

Сливки (жирные) – 300 грамм;

Мандарины – 1 кг;

Творожный сыр – 50 грамм;

Сахар – 100 грамм (по вкусу);

Желатин – 20 грамм;

Вода – 50 грамм;

Ванилин – 1 щепотка.

Натрите 1 ч. л. цедры мандарина. Очистите, выжмите сок, чтобы получилось 370 мл. 70мл сока отлейте и замочите в нем половину желатина. 100 мл сока вылейте в кастрюлю. Туда же добавьте творожный сыр, немного сахара, сливки и ванилин. Поставьте на огонь и доведите массу до кипения. Снимите кастрюлю с огня, введите желатин и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. Разлейте сливочную массу по стаканам или формочкам и уберите на час в холодильник. Через час оставшийся сок мандаринов соедините с цедрой и сахаром, поставьте на огонь. Желатин замочите в воде минут на 7-10. Когда сок с сахаром закипит, снимите с огня, введите желатин и перемешайте. Остудите немного, а после вылейте сверху сливочного слоя. Уберите десерт в холодильник до полного застывания.

Слойки

Невероятно насыщенный мандариновый соус превратит обычные слойки в потрясающее лакомство для всей семьи. Попробуйте обязательно!

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 250 грамм;

Мандарины – 1-2 шт. (+ для сока);

Сливочное масло – 100 грамм;

Сахар – 100 грамм;

Яйцо – 1 шт.;

Сахарная пудра – по вкусу (для подачи).

Для начала займемся соусом. Выжмите примерно стакан мандаринового сока, соедините его в кастрюле с половиной сахара и сливочным маслом. Доведите до кипения и проварите 7-10 минут на медленном огне. Тем временем тесто раскатайте и нарежьте треугольниками. Очистите мандарину, разделите на дольки. На край теста выложите по одной дольке и сверните рогаликом. Половину соуса вылейте на дно жаропрочной формы. Распределите слойки и полейте оставшимся соусом. Присыпьте сахаром сверху и отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте слойки минут 15. Аккуратно отделите желток, взбейте его. Достаньте форму, смажьте слойки желтком и снова отправьте в духовку. Запекайте до румяности.

Закуски, основное, напитки или десерты – с мандаринами можно готовить вкусно, несложно и разнообразно. Приятного аппетита!