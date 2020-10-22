Картофельный рулет с мясной начинкой: простой рецепт

Картофельный рулет с фаршем - вкусно, быстро и полезно.
Ингредиенты
- Масло сливочное - 50 г
- Картофель - 1 кг
- Говядина - 400 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Яйцо - 1 шт.
- Соль - по вкусу
- Сметана - 1 стакан
- Молоко - 2 стакана
Способ приготовления
- Из отварного картофеля приготовить пюре. Добавить яйцо и хорошо перемешать.
- Мясной фарш обжарить с луком на масле, добавляя специи по вкусу. Остудить.
- На мокрой салфетке распределить картофельную массу и выложить на нее начинку.Картофель сварите и протрите горячим.
- В картофельную массу добавьте яйцо, соль и перемешайте. Выложите массу на смоченную водой салфетку слоем толщиной 1,5-2 см.
- На середину лепешки уложите пропущенное через мясорубку и заправленное жаренным луком мясо. С помощью салфетки сформуйте рулет и переложите его швом вниз на смазанный маслом противень.
- Рулет смажьте сметаной, смешанной с молоком, сделайте несколько проколов и запекайте при 230 °С до образования румяной корочки.
Как и с чем подавать
Подавайте рулет, оформив зеленью и овощами.
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