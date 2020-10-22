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Картофельный рулет с мясной начинкой: простой рецепт

Картофельный рулет с фаршем - вкусно, быстро и полезно.

Картофельный рулет с мясной начинкой: простой рецепт

Ингредиенты

  • Масло сливочное - 50 г
  • Картофель - 1 кг
  • Говядина - 400 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль - по вкусу
  • Сметана - 1 стакан
  • Молоко - 2 стакана

Способ приготовления

  1. Из отварного картофеля приготовить пюре. Добавить яйцо и хорошо перемешать. 
  2. Мясной фарш обжарить с луком на масле, добавляя специи по вкусу. Остудить.
  3. На мокрой салфетке распределить картофельную массу и выложить на нее начинку.Картофель сварите и протрите горячим.
  4. В картофельную массу добавьте яйцо, соль и перемешайте. Выложите массу на смоченную водой салфетку слоем толщиной 1,5-2 см.
  5. На середину лепешки уложите пропущенное через мясорубку и заправленное жаренным луком мясо. С помощью салфетки сформуйте рулет и переложите его швом вниз на смазанный маслом противень.
  6. Рулет смажьте сметаной, смешанной с молоком, сделайте несколько проколов и запекайте при 230 °С до образования румяной корочки.

Как и с чем подавать

Подавайте рулет, оформив зеленью и овощами. 

 

 

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