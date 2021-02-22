Крутой кипяток и капуста. Пирожки, которые получатся у каждого

Жареные пирожки с капустой — невероятно вкусное и бюджетное блюдо. Сделать вкуснейшие пирожки проще, чем кажется. Используя для приготовления этот необычный рецепт, идеальные пирожки сможет сделать даже начинающий кулинар.
Для приготовления теста понадобится:
- крутой кипяток -250 мл;
- теплая вода — 250 мл;
- дрожжи — 25 гр (сухие — 10 гр);
- соль — 1 ч.л;
- сахар — 1 ч.л;
- мука — 700 гр;
- подсолнечное масло — 2 ст.л.
Для начинки подготовьте:
- капуста — 500 гр;
- морковь — 1 шт;
- лук — 1 штука;
- томатная паста — 2 шт;
- соль и специи по вкусу.
Налейте в миску крутой кипяток и добавьте к нему 3-4 столовых ложки муки. Хорошо перемешайте. Оставьте на столе на 5 минут. Добавьте в миску теплую воду, соль, сахар и дрожжи. Перемешайте все ингредиенты. Всыпьте оставшуюся муку и выместите однородное упругое тесто. Полейте тесто подсолнечным маслом и вымешивайте еще 2-3 минуты. Накройте миску с тестом крышкой и оставьте в теплом месте на 40 минут.
Для приготовления начинки обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте к нему тертую морковь. Через несколько минут поместите в сковороду нашинкованную капусту. Слегка обжарьте, затем накройте крышкой и тушите 2 минуты.
Добавьте соль, специи и томатную пасту и хорошо перемешайте содержимое сковороды.Накройте крышкой и тушите на медленном огне еще 12-15 минут
Разделите тесто на 12 равных частей, из каждой части скатайте шарик и смажьте его растительным маслом. Накройте заготовки пленкой и оставьте на столе на 20 минут.
Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт и выложите сторону на один из краев. Сформируйте из теста рулетик и плотно защипите края.
Накройте пирожки пленкой и оставьте на расстойку на 10 минут.
Обжаривайте в растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.
Поэтапный процесс жареных пирожков с капустой можно посмотреть на видео:
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