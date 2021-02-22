Крутой кипяток и капуста. Пирожки, которые получатся у каждого

Жареные пирожки с капустой — невероятно вкусное и бюджетное блюдо. Сделать вкуснейшие пирожки проще, чем кажется. Используя для приготовления этот необычный рецепт, идеальные пирожки сможет сделать даже начинающий кулинар.

Для приготовления теста понадобится:

крутой кипяток -250 мл;

теплая вода — 250 мл;

дрожжи — 25 гр (сухие — 10 гр);

соль — 1 ч.л;

сахар — 1 ч.л;

мука — 700 гр;

подсолнечное масло — 2 ст.л.

Для начинки подготовьте:

капуста — 500 гр;

морковь — 1 шт;

лук — 1 штука;

томатная паста — 2 шт;

соль и специи по вкусу.

Налейте в миску крутой кипяток и добавьте к нему 3-4 столовых ложки муки. Хорошо перемешайте. Оставьте на столе на 5 минут. Добавьте в миску теплую воду, соль, сахар и дрожжи. Перемешайте все ингредиенты. Всыпьте оставшуюся муку и выместите однородное упругое тесто. Полейте тесто подсолнечным маслом и вымешивайте еще 2-3 минуты. Накройте миску с тестом крышкой и оставьте в теплом месте на 40 минут.

Для приготовления начинки обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте к нему тертую морковь. Через несколько минут поместите в сковороду нашинкованную капусту. Слегка обжарьте, затем накройте крышкой и тушите 2 минуты.

Добавьте соль, специи и томатную пасту и хорошо перемешайте содержимое сковороды.

Накройте крышкой и тушите на медленном огне еще 12-15 минут

Разделите тесто на 12 равных частей, из каждой части скатайте шарик и смажьте его растительным маслом. Накройте заготовки пленкой и оставьте на столе на 20 минут.

Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт и выложите сторону на один из краев. Сформируйте из теста рулетик и плотно защипите края.

Накройте пирожки пленкой и оставьте на расстойку на 10 минут.

Обжаривайте в растительном масле с двух сторон до золотистого цвета.

Поэтапный процесс жареных пирожков с капустой можно посмотреть на видео: