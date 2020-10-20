Свекла в микроволновке - самые быстрые способы подготовки овощей для салата и не только!

Свекла в микроволновке не только очень быстро готовится, но и сохраняет все полезные свойства, что особенно ценно. Известен этот овощ еще со времен, когда был завезен в Киевскую Русь из Византии. Питательный и целебный, содержит бетаин, который регулирует жировой обмен, нормализует давление. Приготовить его в чудо-технике удастся за 10-15 минут.

Как приготовить свеклу в микроволновке?

Свекла в свч становится мягкой максимум за 20 минут, если брать большой корнеплод. Опытные хозяйки советуют подбирать овощи одинаковые по размеру, иначе степень готовности будет разной. Обрезать их не нужно, можно только хорошенько вымыть. Свеколки дойдут до кондиции быстрее, если положить их в пакет и завязать узлом. Приготовление свеклы в микроволновке – задача очень простая, но имеет и некоторые хитрости, которые стоит учитывать.

Корнеплод надо проколоть в нескольких местах, чтобы не лопнул. Солить после приготовления, иначе станет твердым. Готовить на полной мощности. Большие овощи переворачивать через 5 минут готовки, маленькие – через 2-3 минуты.

Как варить свеклу в микроволновке?

Для варки или запекания нужно брать молодые овощи, в них больше влаги. Самый простой способ - варить свеклу в микроволновке в воде.

Посуду нужно использовать только предназначенную для этой техники, желательно, чтобы она была с крышкой. Чем мощнее прибор, тем меньше времени будет вариться овощ. Если свекла немного засохла, ее нужно залить на час водой, она быстро наберет форму.

Ингредиенты:

свекла – 1 шт.;

вода – 100 мл.

Приготовление

Свеклу помыть, положить в миску. Накрыть крышкой. Выставить максимальный режим. Свекла в микроволновой печи будет готова через 10 минут.

Как сварить свеклу в микроволновке без воды?

Можно управиться еще быстрее: сварить свеклу в микроволновке за 5 минут, и даже не потребуется заливать воду. Важно учитывать, что корнеплоды при таком способе получаются более сухими, поэтому нужно их через пару минут перевернуть в миске. Иначе равномерно не проварятся. Такую свеклу рекомендуется сочетать с другими сочными овощами, подойдут яблоки или огурцы.

Ингредиенты:

свекла – 1 шт.

Приготовление

Свеклу помыть, срезать верхушку и корни. Проколоть зубочисткой со всех сторон. Выставить мощность на 700 Вт. Готовить 5 минут. Свекла в микроволновке должна остыть в камере.

Как запечь свеклу в микроволновке?

Очень вкусной получится печеная свекла в микроволновке, нужно только правильно выбрать размер овоща. Оптимальный вариант – 100-150 г, с тонкой кожурой. Крупный корнеплод готовится 15 минут, средний – 10, маленький – 5-7 минут. Опытные повара советуют проткнуть сырой овощ спицей или наколоть несколько раз вилкой.

Ингредиенты:

свекла – 1-2 шт.

уксус 9% – 1 ст. л.;

соль – по вкусу.

Приготовление

Свеклу очистить, помыть. Нарезать брусками. Смешать уксус с солью. Полить маринадом овощи. Положить в емкость, закрыть крышкой. Свекла в микроволновке запекается 10 минут.

Свекла в микроволновке в пакете

Еще готовится свекла в микроволновке быстро в пакете, только завязать его нужно правильно. Целлофан не должен плотно облегать корнеплод, чтобы оставалась прослойка из воздуха. Шкурку лучше срезать, но можно этого и не делать, поскольку под ней сохраняется много ценных витаминов. Если пакета нет, подойдет рукав для запекания.

Ингредиенты:

свекла – 1-2 шт.

Приготовление

Свеклу помыть, положить в пакет. Завязать узлом, положить в посуду. Выставить самую большую мощность. Определить таймер на 5-7 минут. Свекла в пакете в микроволновке должна остыть, чтобы не обожгла паром.

Чипсы из свеклы в микроволновке

Очень оригинальное, полезное и вкусное угощение - свекольные чипсы в микроволновке. Даже на диете ими можно хрустеть, сколько угодно, если только не переусердствовать со специями. Но приправить черным молотым перцем все равно нужно, чтобы проявился вкус. Можно подавать с соусом из йогурта с зеленью. Готовность проверяется зубочисткой, если прокалывается легко, то уже можно вынимать.

Ингредиенты:

свекла – 1-2 шт.;

масло растительное – 1 ч. л.;

перец черный молотый – 0,25 ч. л.;

соль – по вкусу.

Приготовление

Свеклу почистить, подсушить салфетками. Поделить на тонкие слайсы. Каждый смазать маслом, посыпать перцем. Выложить в форму. Установить мощность на 900 Вт, на режим «микроволновые волны». Запекать 2 минуты. Осторожно вынуть, перевернуть на другую сторону. Запекать еще 2 минуты. Посолить после приготовления.

Свекла в микроволновке для винегрета

Бытует мнение, якобы готовить в СВЧ-печке очень вредно из-за негативных волн, но ученые уже доказали, что это не так. Эти лучи действуют на жидкость внутри продукта, разогревая и сохраняя все соки, поэтому и полезных веществ сохраняется больше. Прокалывать овощ нужно обязательно 5-6 раз, до самой середины, по бокам, сверху и снизу. Это поможет быстрее запечь свеклу для салата в микроволновке.

Ингредиенты:

свекла – 1-2 шт.

Приготовление

Свеклу помыть, положить в посуду. Накрыть крышкой. Выставить клапан на 800 Вт. Готовить 10 минут. Дать остыть в камере 3 минуты.

Как сварить тертую свеклу в микроволновке?

За 2-3 минуты на большой мощности будет готова тертая свекла в микроволновке. Самое трудное – натереть овощ, поскольку корнеплоды очень твердые. Рекомендуется брать для салатов сорт бордо, с нежной кожурой, выглядит красиво и готовится быстрее. Уже подготовленную свеклу на воздухе долго хранить нельзя, иначе витамин С начнет разрушаться.

Ингредиенты:

свекла – 1шт.

Приготовление