Заливное из курицы с грецкими орехами

Нежное и очень вкусное заливное! Одно из самых вкусных, которое мне довелось попробовать. Оно действительно очень нежное на вкус и, прямо так и тает во рту! И, что я считаю очень важным - в нем отсутствует привкус желатина, а для меня это решающий аргумент))) Рецепт уже забрала в свою "копилочку" для постоянного пользования. Рекомендую попробовать и вам! Думаю многие оценят так же, как и я! Угощайтесь на здоровье!!!

Ингредиенты:

1,5 кг. курицы (можно взять целую небольшую курочку, или же по весу голени и бедра, или окорочка)

1 морковь

1 луковица

5 зубчиков чеснока (или по вкусу)



1/2 стакана грецких орехов

200 мл. сливок 20%

2 ст.л. майонеза

25-30 гр. желатина (хорошего)



1 лавровый лист

6 горошин черного перца

соль, черный молотый перец по вкусу

Приготовление:

Курицу порезать, положить в кастрюлю, залить холодной водой и довести до кипения, снимая пену. Добавить целую луковицу, крупно нарезанную морковь и варить около часа. За 15 минут до готовности добавить соль по вкусу, горошины черного перца и лавровый лист. Затем вынуть курицу и овощи из кастрюли, бульон процедить.

Желатин залить 1/2 стакана бульона и отставить на 20-30 минут.

У курицы удалить кожу, мясо отделить от костей и нарезать небольшими кусочками, или порвать руками.

Чеснок очистить и пропустить через пресс, добавить к курице и перемешать.

В кастрюлю с бульоном добавить набухший желатин и прогреть, помешивая пока желатин не растворится, но не доводя до кипения. Снять с огня. Влить две трети бульона в миску с мясом курицы и перемешать.

Орехи мелко порубить ножом. Сливки смешать с майонезом и орехами. Добавить оставшийся бульон с желатином.

Разлить по формочкам половину бульона со сливками и поставить в холодильник на 30-40 минут. Затем сверху влить половину бульона с курицей и снова поставить в холодильник на 30-40 минут. Таким же образом разлить оставшийся бульон со сливками и курицей. Всего слоев будет четыре, но вы можете их регулировать по своему предпочтению, или по вместительности ваших форм.

После чего, поставить в холодильник до полного застывания часов на 5, или на ночь.

Перед подачей к столу формочки перевернуть и выложить на тарелки. Я использовала силиконовые формочки, заливное с них отлично досталось)))

По желанию, заливное можно украсить зеленью, или половинками грецких орехов.

Приятного вам аппетита!!!