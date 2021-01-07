Свежий капустный салат с кунжутной заправкой

Что может быть проще, чем салат из свежей капусты? Но если добавить в него немного кунжутного масла, он сразу же перестает быть "просто капустным салатом" :) Это очень вкусно. И весьма диетично, кстати. А если добавить к этому еще и тот факт,что сейчас полно сочной молодой капусты - всё вообще сходится. Обязательно приготовьте!
Вы можете дополнительно добавить в этот салат нарезанный соломкой огурец - это придаст ему дополнительный свежий оттенок.
Ингредиенты на 4 порции:
Основа
- капуста600 грамм
- морковь крупная1 шт.
- небольшой пучок зеленого лука20 грамм
Заправка
- соевый соус2 ст.л.
- яблочный уксус1 ч.л.
- кунжутное масло1 ч.л.
- сухой имбирь1/2 ч.л.
- соль по вкусу
Рецепт приготовления:
Тонко шинкуем капусту. Морковь трем на крупной терке. Мелко рубим лук. Кладем морковь и капусту в миску.
Добавляем немного соли и мнем капусту руками до мягкости.
Для заправки смешиваем соевый соус, сухой имбирь, яблочный уксус и кунжутное масло.
Добавляем заправку и лук в миску и перемешиваем.
Подаем.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии