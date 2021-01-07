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Свежий капустный салат с кунжутной заправкой

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Что может быть проще, чем салат из свежей капусты? Но если добавить в него немного кунжутного масла, он сразу же перестает быть "просто капустным салатом" :) Это очень вкусно. И весьма диетично, кстати. А если добавить к этому еще и тот факт,что сейчас полно сочной молодой капусты - всё вообще сходится. Обязательно приготовьте!

Вы можете дополнительно добавить в этот салат нарезанный соломкой огурец - это придаст ему дополнительный свежий оттенок.

Ингредиенты на 4 порции:

Основа

  • капуста
    600 грамм
  • морковь крупная
    1 шт.
  • небольшой пучок зеленого лука
    20 грамм

Заправка

  • соевый соус
    2 ст.л.
  • яблочный уксус
    1 ч.л.
  • кунжутное масло
    1 ч.л.
  • сухой имбирь
    1/2 ч.л.
  • соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Тонко шинкуем капусту. Морковь трем на крупной терке. Мелко рубим лук. Кладем морковь и капусту в миску.

Свежий капустный салат с кунжутной заправкой

Добавляем немного соли и мнем капусту руками до мягкости.

Свежий капустный салат с кунжутной заправкой

Для заправки смешиваем соевый соус, сухой имбирь, яблочный уксус и кунжутное масло.

Свежий капустный салат с кунжутной заправкой

Добавляем заправку и лук в миску и перемешиваем.

Свежий капустный салат с кунжутной заправкой

Подаем.

Свежий капустный салат с кунжутной заправкой

Приятного аппетита!

 

 

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