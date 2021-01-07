Свежий капустный салат с кунжутной заправкой

Что может быть проще, чем салат из свежей капусты? Но если добавить в него немного кунжутного масла, он сразу же перестает быть "просто капустным салатом" :) Это очень вкусно. И весьма диетично, кстати. А если добавить к этому еще и тот факт,что сейчас полно сочной молодой капусты - всё вообще сходится. Обязательно приготовьте!

Вы можете дополнительно добавить в этот салат нарезанный соломкой огурец - это придаст ему дополнительный свежий оттенок.

Ингредиенты на 4 порции:

Основа

капуста 600 грамм

морковь крупная 1 шт.

небольшой пучок зеленого лука 20 грамм

Заправка

соевый соус 2 ст.л.

яблочный уксус 1 ч.л.

кунжутное масло 1 ч.л.

сухой имбирь 1/2 ч.л.

соль по вкусу

Рецепт приготовления:

Тонко шинкуем капусту. Морковь трем на крупной терке. Мелко рубим лук. Кладем морковь и капусту в миску.

Добавляем немного соли и мнем капусту руками до мягкости.

Для заправки смешиваем соевый соус, сухой имбирь, яблочный уксус и кунжутное масло.

Добавляем заправку и лук в миску и перемешиваем.

Подаем.

Приятного аппетита!