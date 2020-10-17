Как приготовить дома знаменитые булочки с корицей — синнабоны

Знаменитые на весь мир американские булочки с корицей — синнабоны — вполне по силам приготовить на собственной кухне. Главное, правильные ингредиенты и немного свободного времени, и вот вы уже наслаждаетесь нежной выпечкой.

Появившиеся 35 лет назад в США булочки синнабоны заслуженно завоевали любовь во всем мире. Воздушная выпечка с корицей и нежным кремом порадует вас в любой момент дома, ведь на самом деле эти знаменитые булочки не так уж сложно приготовить самим.

Ингредиенты на 12 булочек:

Для теста:

•250 мл молока

• 8-10 г сухих быстродействующих дрожжей

• 70 г сахара

• 80 г растопленного слив. масла

• 2 яйца

• 520-600 г просеянной муки

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Для начинки:

• 50 г мягкого сливочного масла

• 250 г сахара

• 2-3 ч.л корицы

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Для крема:

• 150-200г творожного сыра

• сахарная пудра по вкусу (около 100 г)

• пару ложек молока

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Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, лучше слегка теплые.

Способ приготовления:

1. В теплое молоко добавляем сахар и дрожжи. Спустя 10 минут добавляем туда мягкое сливочное масло, яйца.

2. Муку постепенно вмешиваем к жидким ингредиентам. Сначала можно размешивать миксером, затем ложкой, а после высыпать на стол и замешивать руками. Тесто должно быть мягким, не сильно липнуть к рукам, главное, не забить его мукой.

3. Возвращаем тесто в пиалу, смазанную растительным маслом, плотно накрываем пленкой или несколькими слоями полотенец. Оставляем в теплом месте без сквозняков на 60 минут.4. Раскатываем тесто в большой прямоугольник, смазываем маслом и посыпаем сахаром с корицей.5. Сворачиваем, делая много оборотов. Разрезаем рулет на булочки.6. Выкладываем на противень на расстоянии друг от друга, накрываем и оставляем на 40-60 минут. Булочки должны увеличиться в объеме.7. Отправляем в нагретую до 170° духовку на 25-30 минут до появления золотистой корочки. Если вдруг будущие синнабоны начнут слишком быстро запекаться, можно накрыть их фольгой.8. Для крема смешиваем сыр, пудру и немного молока. Горячие булочки поливаем кремом или горячим молоком.