Хинкал, чуду и сухта: готовим знаменитые блюда народов Дагестана

Дагестан — самая многонациональная республика РФ. Более ста народов, которые проживают в этом районе Северного Кавказа, подарили миру удивительную по своему разнообразию кухню. Традиционные для данного региона блюда, сохраняя общие черты, будут сильно отличаться друг от друга в зависимости от того, в какой именно части Дагестана их приготовили.

Аварский хинкал

Сыворотка из 1 литра молока

1 ст. л. подсолнечного масла

1 ч. л. соды

Соль

Мука (сколько возьмёт тесто)

Бульон:

Мясо (баранина или говядина с косточкой)

1 луковица

Корни петрушки и сельдерея

Соль

Соус:

Сметана

3–4 дольки чеснока

Соль и перец

Шаг 1. Залить мясо горячей водой, положить в бульон луковицу, очищенную только от первого слоя шелухи, добавить коренья.

Шаг 2. Варить 1,5–2 часа, потом бульон процедить, мясо, лук и коренья вынуть.

Шаг 3. В тёплую сыворотку добавить соду, масло и постепенно всыпать муку, замесить довольно крутое тесто для хинкала.

Шаг 4. Оставить тесто постоять полчаса.

Шаг 5. Разделать тесто на небольшие колбаски, нарезать их на кусочки.

Шаг 6. Бросить кусочки в кипящий бульон, подождать, пока они всплывут и сварятся (около 5 минут). Потом проткнуть каждый, чтобы хинкалы не сдувались.

Шаг 7. Пропустить чеснок через пресс, смешать со сметаной, посолить и поперчить, настоять час.

Шаг 8. Подавать отдельно хинкал, отварное мясо, соус и бульон.

Чуду с зеленью

Тесто:

Мука

1 пакетик дрожжей

½ стакана молока

Соль

Сливочное масло

Начинка:

500 г зелени (крапивы, шпината, щавеля)

3 яйца

Соль

Шаг 1. Растворить дрожжи в тёплом молоке, подсолить, дождаться, когда появятся пузырьки.

Шаг 2. Добавить к дрожжам муку и замесить мягкое тесто. Оставить на 1 час — подходить.

Шаг 3. Зелень нарезать крупно, выложить на сковороду и обжаривать на масле 2 минуты, добавив сырые яйца.

Шаг 4. Тесто нарезать на небольшие кусочки, раскатать на тонкие лепёшки.

Шаг 5. На одну из лепёшек положить начинку, разровнять, накрыть сверху другой лепешкой, защипнуть края.

Шаг 6. Выпекать в духовке до золотистого цвета, после выпечки укладывать чуду стопкой, смазывая сливочным маслом.

Сухта

Дагестанская колбаса с ливером и рисом.

1 кг ливера (лёгкие, сердце, почки, печень)

2 луковицы

10 г. внутреннего жира

1 стакан риса

1,5 стакана воды

Соль и перец

Бараньи кишки и сычуг

Шаг 1. Ливер очистить от крови и плёнок, промыть, мелко нарубить.

Шаг 2. Очень мелко нарубить лук и жир. Перемешать фарш, добавляя воду, посолив и поперчив.

Шаг 3. Очистить кишки и сычуг, вывернув их наружу. Промыть несколько раз водой.

Шаг 4. Добавить в фарш рис, заполнить кишки фаршем, завязать с обеих сторон ниткой.

Шаг 5. Залить кишки холодной водой и отварить.