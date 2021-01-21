Вкусный и быстрый салат из морской капусты с яйцом

Время от времени у меня случаются приступы «хочу-морской-капусты». Но сказать, что я прямо очень ее люблю… Нет. Но вот если ее обыграть… Яркий пример — сегодняшний салат из морской капусты с яйцом…
Яйца — это я люблю! К тому же, они добавят питательности. Дополнительные овощи создадут хрустящую текстуру. А яркая заправка все это дело сделает очень пикантным!
Ингредиенты
- 250 г морской капусты
- 3 яйца
- 1 красная луковица
- 0,5 огурца
- 0,5 сладкого перца
- 3 ст. л. растительного масла
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. неострой горчицы
- 2 зубчика чеснока
- 2 веточки петрушки
- соль и перец
Приготовление
- Так как в морской капусте зачастую есть немного маринада, я откидываю ее на сито – пускай маринад стечет.
- Теперь приготовим заправку для салата. Меленько порубите петрушку. Очистите и мелко порубите зубчики чеснока. Также вы можете пропустить их через пресс.
- В банку выжмите столовую ложку лимонного сока. Влейте в банку растительное масло. Добавьте горчицу. Приправьте заправку солью и перцем.
- Плотно закройте банку и хорошенько ее потрусите, пока заправка не превратится в эмульсию.
- Теперь добавьте в банку с заправкой ранее нарубленную петрушку и чеснок. Перемешайте.
- Займитесь овощами. Огурец помойте, срежьте кончик, нарежьте пластинами. Нарежьте огурец соломкой размером около 3-4 мм.
- Разрежьте напополам луковицу и нарежьте ее перьями.
- Половинку перца тоже нарежьте соломкой.
- Теперь яйца. Отварите их вкрутую. Очистите и нарежьте на четвертинки.
- В салатник или на блюдо отправляйте морскую капусту. К ней отправляйте овощи. Перемешайте смесь.
- Теперь разложите по салату яйца и полейте все яркой заправкой. Она уже успела настояться, и благодаря этому овощи и капуста заиграют!
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