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Вкусный и быстрый салат из морской капусты с яйцом

Вкусный и быстрый салат из морской капусты с яйцом

Время от времени у меня случаются приступы «хочу-морской-капусты». Но сказать, что я прямо очень ее люблю… Нет. Но вот если ее обыграть… Яркий пример — сегодняшний салат из морской капусты с яйцом…

Яйца — это я люблю! К тому же, они добавят питательности. Дополнительные овощи создадут хрустящую текстуру. А яркая заправка все это дело сделает очень пикантным!

Ингредиенты

  • 250 г морской капусты
  • 3 яйца
  • 1 красная луковица
  • 0,5 огурца
  • 0,5 сладкого перца
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 1 ч. л. неострой горчицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 веточки петрушки
  • соль и перец

Приготовление

  • Так как в морской капусте зачастую есть немного маринада, я откидываю ее на сито – пускай маринад стечет.
  • Теперь приготовим заправку для салата. Меленько порубите петрушку. Очистите и мелко порубите зубчики чеснока. Также вы можете пропустить их через пресс.
  • В банку выжмите столовую ложку лимонного сока. Влейте в банку растительное масло. Добавьте горчицу. Приправьте заправку солью и перцем.
  • Плотно закройте банку и хорошенько ее потрусите, пока заправка не превратится в эмульсию.
  • Теперь добавьте в банку с заправкой ранее нарубленную петрушку и чеснок. Перемешайте.
  • Займитесь овощами. Огурец помойте, срежьте кончик, нарежьте пластинами.
    Нарежьте огурец соломкой размером около 3-4 мм.
  • Разрежьте напополам луковицу и нарежьте ее перьями.
  • Половинку перца тоже нарежьте соломкой.
  • Теперь яйца. Отварите их вкрутую. Очистите и нарежьте на четвертинки.
  • В салатник или на блюдо отправляйте морскую капусту. К ней отправляйте овощи. Перемешайте смесь.
  • Теперь разложите по салату яйца и полейте все яркой заправкой. Она уже успела настояться, и благодаря этому овощи и капуста заиграют!

Вкусный и быстрый салат из морской капусты с яйцом

 

 

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