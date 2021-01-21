Вкусный и быстрый салат из морской капусты с яйцом

Время от времени у меня случаются приступы «хочу-морской-капусты». Но сказать, что я прямо очень ее люблю… Нет. Но вот если ее обыграть… Яркий пример — сегодняшний салат из морской капусты с яйцом…

Яйца — это я люблю! К тому же, они добавят питательности. Дополнительные овощи создадут хрустящую текстуру. А яркая заправка все это дело сделает очень пикантным!

Ингредиенты

250 г морской капусты

3 яйца

1 красная луковица

0,5 огурца

0,5 сладкого перца

3 ст. л. растительного масла

1 ст. л. лимонного сока

1 ч. л. неострой горчицы

2 зубчика чеснока

2 веточки петрушки

соль и перец

Приготовление