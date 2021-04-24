20 крабовых салатов, вкуснее которых вы еще не пробовали

Сложно найти человека, который бы вообще не любил крабовые салаты. Но признайся, ты ведь тоже чаще всего готовишь максимум пару-тройку проверенных вариантов? А как насчет разнообразия? Подготовили большую подборку рецептов на любой вкус!

1. Крабовый салат с рисом

А для заправки смешай майонез со сметаной.

Тебе понадобится: 250 г крабовых палочек, 0,5 стакана риса, 4 яйца, 300 г кукурузы, 2 огурца, специи.

Приготовление: Отвари рис и яйца до готовности, и нарежь все ингредиенты мелким кубиком. Добавь кукурузу и приправь салат по вкусу.

2. Крабовый салат с капустой

Добавь в салат немного рубленой зелени или сухарики по вкусу.

Тебе понадобится: 100 г крабовых палочек, 200 г капусты, 1 банка кукурузы, 2 ст.л. йогурта, 1 огурец.

Приготовление: Тонко нашинкуй капусту и разомни ее руками с небольшим количеством соли. Нарежь крабовые палочки с огурцом, добавь кукурузу и заправь салат йогуртом.

3. Крабовый салат с кальмарами

Чудесный рецепт, если ты ждешь гостей!

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 300 г кальмаров, 100 г огурцов, 3 яйца, 70 г сыра, 100 г кукурузы, салатные листья, майонез.

Приготовление: Отвари кальмаров в течение 3-4 минут в кипящей воде, и отдельно отвари яйца. Нарежь все ингредиенты соломкой, сыр натри на крупной терке, а салатные листья произвольно измельчи.

4. Крабовый салат с курицей

Заправь крабовый салат майонезом.

Необычный вариант, которым легко удивить.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 300 г курицы, 5 яиц, 1 соленый огурец, 200 г сыра, 150 г кукурузы, 1 луковица, майонез.

Приготовление: Отвари курицу и яйца, и нарежь их кубиками вместе с крабовыми палочками. Мелко нашинкуй лук и так же мелко порежь огурец. Добавь в салат тертый сыр и майонез, и перемешай.

5. Крабовый салат с креветками

Готовые маринованные креветки тоже подойдут.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 400 г креветок, 4 яйца, 1 пучок зеленого лука, 1 банка кукурузы, 100 г корейской моркови, сметана.

Приготовление: Отвари креветок до готовности, и отдельно отвари яйца. Яйца мелко нарежь вместе с крабовыми палочками и зеленым луком, а потом добавь кукурузу и морковь. Перемешай салат со сметаной.

6. Крабовый салат с сыром

Отлично выглядит в корзинках и тарталетках.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 200 г сыра, 1 груша, 100 г кукурузы, 3 яйца, 0,5 пучка зеленого лука, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и как можно мельче нарежь все ингредиенты, вместе с грушей и сыром. Заправь салат небольшим количеством майонеза по вкусу.

7. Крабовый салат с огурцами

Для разнообразия попробуй заправить его оливковым маслом с соевым соусом.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 огурец, 1 перец, 100 г кукурузы, 2 яйца, 0,5 пучка кинзы, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и нарежь их кубиком с перцем, огурцом и крабовыми палочками. Туда же добавь кукурузу, рубленую зелень, майонез, и перемешай.

8. Крабовый салат с помидорами

Для красоты присыпь салат красными зернами граната.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 300 г помидоров, 300 г сыра, 2 зубчика чеснока, майонез.

Приготовление: Нарежь крабовые палочки и помидоры тонкими брусочками, а сыр натри на крупной терке. Смешай майонез с давленым чесноком и заправь салат.

9. Крабовый салат с кабачками

Оригинальный легкий рецепт на весну и лето.

Тебе понадобится: 100 г крабовых палочек, 150 г кабачков, 150 г огурца, 1 пучок зелени, 1 яйцо, сметана.

Приготовление: Отвари яйцо и нарежь кубиком с остальными ингредиентами. Кабачок оставляй сырым – тут он будет очень кстати. Добавь рубленую зелень и заправь салат сметаной.

10. Крабовый салат с кукурузой

Крабовые палочки с кукурузой – такое привычное сочетание, но нам удалось найти еще один новый рецепт.

Тебе понадобится: 150 г крабовых палочек, 3 яйца, 200 г кукурузы, 100 г сыра, 100 г яблока, 80 г сухариков, майонез.

Приготовление: Отвари яйца, очисти яблоко и нарежь все кубиком вместе с сыром. Заправь салат майонезом, присыпь мелкими сухариками и сразу подавай.

11. Крабовый салат с зеленым горошком

Замороженный горошек залей кипятком на пару минут, а консервированный добавляй сразу.

Тебе понадобится: 100 г крабовых палочек, 100 г горошка, 3 яйца, 1 пучок зелени, 1 огурец, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и натри на крупной терке. Нарежь огурец и крабовые палочки кубиком, добавь рубленую зелень с горошком, и перемешай все с майонезом.

12. Крабовый салат со стручковой фасолью

Всего три основных ингредиента – и вкуснейший крабовый салат готов!

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 200 г стручковой фасоли, 1 луковица, растительное масло, специи.

Приготовление: Отвари фасоль в подсоленной воде до мягкости, а потом слегка обжарь ее с мелко рубленым луком. Нарежь крабовые палочки, перемешай салат и приправь.

13. Крабовый салат с цветной капустой

Очень рекомендуем взять для него именно перепелиные яйца.

Тебе понадобится: 100 г крабовых палочек, 50 г салатных листьев, 50 г кукурузы, 4 перепелиных яйца, 40 г огурца, 50 г цветной капусты, 100 г сухариков, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. винного уксуса, специи.

Приготовление: Цветную капусту разбери на мелкие соцветия и привари 4-5 минут. Отвари яйца и разрежь пополам, произвольно нарежь крабовые палочки с огурцами, и добавь салатные листья с кукурузой. В последнюю очередь добавь сухарики и сбрызни салат маслом с уксусом и специями.

14. Крабовый салат с яблоками

Идеально подойдет кислое или кисло-сладкое яблоко побольше.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 100 г сыра, 1 яблоко, половина красной луковицы, 3 яйца, 2 зубчика чеснока, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и нарежь все ингредиенты кубиком, только лук – поменьше. Сыр натри на крупной терке, перемешай салат и заправь майонезом с давленым чесноком.

15. Крабовый салат со шпинатом

Оригинальное и полезное сочетание для поклонников правильного питания.

Тебе понадобится: 120 г крабовых палочек, 1 пучок шпината, 1 огурец, 50 г брынзы, 50 г кукурузы, зелень, соевый соус.

Приготовление: Промой и нарежь шпинат, и измельчи остальные ингредиенты. В самом конце добавь мелкие кубики брынзы и полей салат соевым соусом.

16. Крабовый салат с омлетом

С вареными яйцами все понятно, но омлет тоже хорош!

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 огурца, 3 яйца, 50 г феты, соус терияки.

Приготовление: Взбей яйца, пожарь тонкий омлет, нарежь его соломкой и дай остыть. Точно так же нарежь крабовые палочки с огурцами, перемешай салат и присыпь раскрошенной фетой. Сверху слегка полей салат соусом терияки.

17. Крабовый салат с маслинами

Обязательно выбирай маслины или оливки без косточек.

Тебе понадобится: 100 г крабовых палочек, 50 г маслин, 50 г сыра, 2 яйца, 0,5 луковицы, салатные листья и зелень, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и нарежь кубиком с крабовыми палочками. Маслины разрежь пополам, а сыр натри на крупной терке. Лук и зелень наруби помельче, добавь салатные листья и заправь майонезом.

18. Крабовый салат с брокколи

Еще один оригинальный и полезный рецепт крабового салата на каждый день.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 400 г брокколи, 4 яйца, 1 пучок зеленого лука, йогурт, горчица.

Приготовление: Разбери брокколи на маленькие соцветия и привари до готовности. Когда капуста остынет, нарежь кубиком крабовые палочки и вареные яйца. Измельчи в салат зеленый лук, а для заправки смешай йогурт с горчицей.

19. Крабовый салат с ананасом

Так просто и так вкусно!

Тебе понадобится: 250 г крабовых палочек, 250 г консервированных ананасов, 100 г сыра, 4 яйца, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и нарежь все ингредиенты кубиком, а сыр натри. Выложи слоями крабовые палочки, яйца, ананасы и сыр, промазывая слои майонезом.

20. Крабовый салат с картошкой

Нужен сытный рецепт, чтобы накормить всю семью? И это не проблема!

Тебе понадобится: 400 г крабовых палочек, 3 картофелины, 2 моркови, 2 яйца, 250 г кукурузы, 1 луковица, 1 пучок зеленого лука, 1 соленый огурец, майонез.

Приготовление: Отвари овощи и яйца, нарежь их кубиком с крабовыми палочками и огурцом, и туда же нарежь оба вида лука. Добавь кукурузу, хорошо перемешай салат и заправь его майонезом.