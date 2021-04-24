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20 крабовых салатов, вкуснее которых вы еще не пробовали

20 крабовых салатов, вкуснее которых вы еще не пробовали

Сложно найти человека, который бы вообще не любил крабовые салаты. Но признайся, ты ведь тоже чаще всего готовишь максимум пару-тройку проверенных вариантов? А как насчет разнообразия? Подготовили большую подборку рецептов на любой вкус!

1. Крабовый салат с рисом

Крабовый салат с рисом

А для заправки смешай майонез со сметаной.

Тебе понадобится: 250 г крабовых палочек, 0,5 стакана риса, 4 яйца, 300 г кукурузы, 2 огурца, специи.

Приготовление: Отвари рис и яйца до готовности, и нарежь все ингредиенты мелким кубиком. Добавь кукурузу и приправь салат по вкусу.

2. Крабовый салат с капустой

Крабовый салат с капустой

Добавь в салат немного рубленой зелени или сухарики по вкусу.

Тебе понадобится: 100 г крабовых палочек, 200 г капусты, 1 банка кукурузы, 2 ст.л. йогурта, 1 огурец.

Приготовление: Тонко нашинкуй капусту и разомни ее руками с небольшим количеством соли. Нарежь крабовые палочки с огурцом, добавь кукурузу и заправь салат йогуртом.

3. Крабовый салат с кальмарами

Крабовый салат с кальмарами

Чудесный рецепт, если ты ждешь гостей!

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 300 г кальмаров, 100 г огурцов, 3 яйца, 70 г сыра, 100 г кукурузы, салатные листья, майонез.

Приготовление: Отвари кальмаров в течение 3-4 минут в кипящей воде, и отдельно отвари яйца. Нарежь все ингредиенты соломкой, сыр натри на крупной терке, а салатные листья произвольно измельчи.

Заправь крабовый салат майонезом.

4. Крабовый салат с курицей

Крабовый салат с курицей

Необычный вариант, которым легко удивить.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 300 г курицы, 5 яиц, 1 соленый огурец, 200 г сыра, 150 г кукурузы, 1 луковица, майонез.

Приготовление: Отвари курицу и яйца, и нарежь их кубиками вместе с крабовыми палочками. Мелко нашинкуй лук и так же мелко порежь огурец. Добавь в салат тертый сыр и майонез, и перемешай.

5. Крабовый салат с креветками

Крабовый салат с креветками

Готовые маринованные креветки тоже подойдут.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 400 г креветок, 4 яйца, 1 пучок зеленого лука, 1 банка кукурузы, 100 г корейской моркови, сметана.

Приготовление: Отвари креветок до готовности, и отдельно отвари яйца. Яйца мелко нарежь вместе с крабовыми палочками и зеленым луком, а потом добавь кукурузу и морковь. Перемешай салат со сметаной.

6. Крабовый салат с сыром

Крабовый салат с сыром

Отлично выглядит в корзинках и тарталетках.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 200 г сыра, 1 груша, 100 г кукурузы, 3 яйца, 0,5 пучка зеленого лука, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и как можно мельче нарежь все ингредиенты, вместе с грушей и сыром. Заправь салат небольшим количеством майонеза по вкусу.

7. Крабовый салат с огурцами

Крабовый салат с огурцами

Для разнообразия попробуй заправить его оливковым маслом с соевым соусом.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 1 огурец, 1 перец, 100 г кукурузы, 2 яйца, 0,5 пучка кинзы, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и нарежь их кубиком с перцем, огурцом и крабовыми палочками. Туда же добавь кукурузу, рубленую зелень, майонез, и перемешай.

8. Крабовый салат с помидорами

Крабовый салат с помидорами

Для красоты присыпь салат красными зернами граната.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 300 г помидоров, 300 г сыра, 2 зубчика чеснока, майонез.

Приготовление: Нарежь крабовые палочки и помидоры тонкими брусочками, а сыр натри на крупной терке. Смешай майонез с давленым чесноком и заправь салат.

9. Крабовый салат с кабачками

Крабовый салат с кабачками

Оригинальный легкий рецепт на весну и лето.

Тебе понадобится: 100 г крабовых палочек, 150 г кабачков, 150 г огурца, 1 пучок зелени, 1 яйцо, сметана.

Приготовление: Отвари яйцо и нарежь кубиком с остальными ингредиентами. Кабачок оставляй сырым – тут он будет очень кстати. Добавь рубленую зелень и заправь салат сметаной.

10. Крабовый салат с кукурузой

Крабовый салат с кукурузой

Крабовые палочки с кукурузой – такое привычное сочетание, но нам удалось найти еще один новый рецепт.

Тебе понадобится: 150 г крабовых палочек, 3 яйца, 200 г кукурузы, 100 г сыра, 100 г яблока, 80 г сухариков, майонез.

Приготовление: Отвари яйца, очисти яблоко и нарежь все кубиком вместе с сыром. Заправь салат майонезом, присыпь мелкими сухариками и сразу подавай.

11. Крабовый салат с зеленым горошком

Крабовый салат с зеленым горошком

Замороженный горошек залей кипятком на пару минут, а консервированный добавляй сразу.

Тебе понадобится: 100 г крабовых палочек, 100 г горошка, 3 яйца, 1 пучок зелени, 1 огурец, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и натри на крупной терке. Нарежь огурец и крабовые палочки кубиком, добавь рубленую зелень с горошком, и перемешай все с майонезом.

12. Крабовый салат со стручковой фасолью

Крабовый салат со стручковой фасолью

Всего три основных ингредиента – и вкуснейший крабовый салат готов!

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 200 г стручковой фасоли, 1 луковица, растительное масло, специи.

Приготовление: Отвари фасоль в подсоленной воде до мягкости, а потом слегка обжарь ее с мелко рубленым луком. Нарежь крабовые палочки, перемешай салат и приправь.

13. Крабовый салат с цветной капустой

Крабовый салат с цветной капустой

Очень рекомендуем взять для него именно перепелиные яйца.

Тебе понадобится: 100 г крабовых палочек, 50 г салатных листьев, 50 г кукурузы, 4 перепелиных яйца, 40 г огурца, 50 г цветной капусты, 100 г сухариков, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. винного уксуса, специи.

Приготовление: Цветную капусту разбери на мелкие соцветия и привари 4-5 минут. Отвари яйца и разрежь пополам, произвольно нарежь крабовые палочки с огурцами, и добавь салатные листья с кукурузой. В последнюю очередь добавь сухарики и сбрызни салат маслом с уксусом и специями.

14. Крабовый салат с яблоками

Крабовый салат с яблоками

Идеально подойдет кислое или кисло-сладкое яблоко побольше.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 100 г сыра, 1 яблоко, половина красной луковицы, 3 яйца, 2 зубчика чеснока, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и нарежь все ингредиенты кубиком, только лук – поменьше. Сыр натри на крупной терке, перемешай салат и заправь майонезом с давленым чесноком.

15. Крабовый салат со шпинатом

Крабовый салат со шпинатом

Оригинальное и полезное сочетание для поклонников правильного питания.

Тебе понадобится: 120 г крабовых палочек, 1 пучок шпината, 1 огурец, 50 г брынзы, 50 г кукурузы, зелень, соевый соус.

Приготовление: Промой и нарежь шпинат, и измельчи остальные ингредиенты. В самом конце добавь мелкие кубики брынзы и полей салат соевым соусом.

16. Крабовый салат с омлетом

Крабовый салат с омлетом

С вареными яйцами все понятно, но омлет тоже хорош!

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 2 огурца, 3 яйца, 50 г феты, соус терияки.

Приготовление: Взбей яйца, пожарь тонкий омлет, нарежь его соломкой и дай остыть. Точно так же нарежь крабовые палочки с огурцами, перемешай салат и присыпь раскрошенной фетой. Сверху слегка полей салат соусом терияки.

17. Крабовый салат с маслинами

Крабовый салат с маслинами

Обязательно выбирай маслины или оливки без косточек.

Тебе понадобится: 100 г крабовых палочек, 50 г маслин, 50 г сыра, 2 яйца, 0,5 луковицы, салатные листья и зелень, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и нарежь кубиком с крабовыми палочками. Маслины разрежь пополам, а сыр натри на крупной терке. Лук и зелень наруби помельче, добавь салатные листья и заправь майонезом.

18. Крабовый салат с брокколи

Крабовый салат с брокколи

Еще один оригинальный и полезный рецепт крабового салата на каждый день.

Тебе понадобится: 200 г крабовых палочек, 400 г брокколи, 4 яйца, 1 пучок зеленого лука, йогурт, горчица.

Приготовление: Разбери брокколи на маленькие соцветия и привари до готовности. Когда капуста остынет, нарежь кубиком крабовые палочки и вареные яйца. Измельчи в салат зеленый лук, а для заправки смешай йогурт с горчицей.

19. Крабовый салат с ананасом

Крабовый салат с ананасом

Так просто и так вкусно!

Тебе понадобится: 250 г крабовых палочек, 250 г консервированных ананасов, 100 г сыра, 4 яйца, майонез.

Приготовление: Отвари яйца и нарежь все ингредиенты кубиком, а сыр натри. Выложи слоями крабовые палочки, яйца, ананасы и сыр, промазывая слои майонезом.

20. Крабовый салат с картошкой

Крабовый салат с картошкой

Нужен сытный рецепт, чтобы накормить всю семью? И это не проблема!

Тебе понадобится: 400 г крабовых палочек, 3 картофелины, 2 моркови, 2 яйца, 250 г кукурузы, 1 луковица, 1 пучок зеленого лука, 1 соленый огурец, майонез.

Приготовление: Отвари овощи и яйца, нарежь их кубиком с крабовыми палочками и огурцом, и туда же нарежь оба вида лука. Добавь кукурузу, хорошо перемешай салат и заправь его майонезом.

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