День Защитника Отечества! Чем побаловать любимых мужчин

23 февраля считается по традиции днем военных и всех, кто имеет отношение к защите Родины. Появившийся в конце ХХ века международный день мужчин как-то не прижился у нас. Возможно, именно потому, что 23 числа принято поздравлять не только военных, а всех мужчин, взрослых и даже маленьких.
Если вы хотите устроить тематическую вечеринку или просто оригинально оформить ужин, актуальной будет камуфляжная расцветка. Это могут быть салфетки, небольшие декоративные мелочи или свечи.
В разгар зимы, когда новогодние праздники давно позади, 23 февраля – прекрасный повод побаловать мужчин вниманием, подарками и вкусным ужином. Мы собрали для вас классные рецепты «с характером», которые наверняка оценят ваши любимые.
Салат «Мужской каприз» с копченой курицей
Это несложный в приготовлении, сытный и очень аппетитный салатик, который прекрасно дополнит любой праздничный ужин.
Ингредиенты:
- Копченая курица – 200 грамм;
- Луковица – 1 шт.;
- Яйцо – 3 шт.;
- Сыр – 100 грамм;
- Соль, специи, зелень и майонез – по вкусу.
Яйца заранее отварите вкрутую, остудите. Очистите луковицу и измельчите. По желанию лук можно обдать кипятком или предварительно замариновать в уксусе, например. Курицу нарежьте небольшими кубиками, натрите на средней терке сыр и яйца.Соберите салат слоями: курица, лук, яйца, сыр. Каждый слой по вкусу дополните солью, специями и смажьте майонезом. Украсьте свежей зеленью и дайте пропитаться полчаса перед подачей.
Салат «Мачо» с отварной говядиной
Сочетание нежного отварного мяса с соленым огурчиком наверняка придется по вкусу многим. А изюминкой этого салата станут орешки.
Ингредиенты:
- Говядина – 300 грамм;
- Соленые огурцы – 2 шт.;
- Яйцо – 2 шт.;
- Орехи – 70 грамм;
- Соль, специи и майонез – по вкусу.
Говядину отварите в подсоленной воде и остудите. Разберите мясо на волокна (можно просто нарезать, но салат получится менее нежным). Отварите вкрутую яйца и очистите. На средней терке натрите яйца и огурцы. Соберите салат слоями: мясо, огурцы и яйца. Каждый слой промажьте майонезом, по вкусу подсолите и поперчите. Орехи подсушите на сковороде и измельчите. Присыпьте салат орешками и можно подавать к столу.
Салат «Танк»
Если вы хотите приготовить не только вкусное блюдо, но и тематически оформленное, тогда берите на заметку эту идею.
Ингредиенты:
- Сардины консервированные – 1 банка;
- Яйцо – 3 шт.;
- Зеленый горошек – 100 грамм;
- Соленый огурец – 1 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Соль, перец, зелень и майонез – по вкусу.
Яйца заранее отварите и остудите. Натрите их на средней терке и соедините с рыбными консервами. Добавьте измельченную зелень, соль, перец и майонез. Тщательно перемешайте все до однородности. Выложите готовый салатик на тарелку для подачи, придав ему форму танка. Теперь можно заняться декором. Отрежьте тонкий ломтик огурца вдоль и выложите по центру. Из тонких кружочков огурца сделайте колеса. Украсьте горошком «корпус», дополните «дулом» из зеленого горошка. Тонкие ломтики моркови используйте для декора.
Свиные ребра в темном пиве
На основное можно запечь ребрышки по-бельгийски. Мясо получается сочным и невероятно ароматным.
Ингредиенты:
- Свиные ребра – 400 грамм;
- Темное пиво – 1 стакан;
- Луковица – 1 шт.;
- Горчица – 1 ст. л.;
- Мед – 1 ст. л.;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Хмели-сунели, соль и перец – по вкусу.
Ребрышки вымойте и обсушите. Соедините соль, перец и хмели-сунели, натрите специями мясо со всех сторон. Добавьте мед, растительное масло и горчицу, распределите равномерно. Очистите луковицу, измельчите и выложите к ребрам. Влейте пиво и оставьте мариноваться на 2-3 часа (лучше даже на ночь). Выложите ребра вместе с маринадом в жаропрочную форму, застеленную фольгой. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте до готовности около 1.5 часов.
Горбуша в соевом соусе
Альтернативой мясному горячему может быть ароматная и пикантная рыбка. Ее можно не только пожарить на сковороде, но и запечь в духовке.
Ингредиенты:
- Горбуша – 4 стейка;
- Соевый соус – 2 ст. л.;
- Мука – 2 ст. л.;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Соль и специи – по вкусу.
Горбушу вымойте, обсушите. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте соевый соус и дайте промариноваться минимум полчаса. После слегка обсушите каждый стейк и запанируйте в муке. Выложите горбушку на сковороду с разогретым маслом и обжарьте до румяной корочки с двух сторон. Подавайте к столу с овощами, гарниром или любимым соусом.
Мужская закуска с фаршем и цветной капустой
Сытные, ароматные и весьма оригинальные маффины можно подать как на ужин, так и на завтрак, например.
Ингредиенты:
- Цветная капуста – 250 грамм;
- Фарш мясной – 300 грамм;
- Яйцо – 1 шт.;
- Плавленый сыр – 1 шт.;
- Сливочное масло – 1 ст. л.;
- Хлеб – 6 ломтиков;
- Соль и специи – по вкусу.
Подготовьте формочку для кексов, смажьте ее сливочным маслом. Вырежьте из хлеба кружочки по размеру формы и выложите их на дно. Фарш посолите, дополните любимыми специями. Разделите на 6 равных частей и выложите в форму. Капусту вымойте, обсушите и разделите на ровные соцветия. В каждую формочку выложите по соцветию, утопив в фарш слегка. Яйца соедините с сырком и разомните. Полученную сырную массу выложите сверху. Отправьте все в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут до готовности и румяной корочки.
Солдатский торт без выпечки
Тематическим десертом можно побаловать мужчин-сладкоежек.
Ингредиенты:
- Печенье – 350 грамм;
- Сгущенка – 1 банка;
- Шоколад – 200 грамм;
- Сливочное масло – 100 грамм.
Печенье измельчите в крошку в блендере или мясорубке. Растопите сливочное масло с шоколадом. Соедините в глубокой миске крошку, шоколад с маслом и сгущенку. Тщательно перемешайте все до однородности. Небольшую миску застелите пищевой пленкой и выложите полученную массу. Плотно прижмите, заверните верх пленкой и уберите в холодильник. Через час переверните на тарелку для подачи и уберите пленку. Все, солдатский торт готов.
С наступающим праздником, Защитники!
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