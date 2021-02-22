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День Защитника Отечества! Чем побаловать любимых мужчин

Салат "Танк"

23 февраля считается по традиции днем военных и всех, кто имеет отношение к защите Родины. Появившийся в конце ХХ века международный день мужчин как-то не прижился у нас. Возможно, именно потому, что 23 числа принято поздравлять не только военных, а всех мужчин, взрослых и даже маленьких.

Если вы хотите устроить тематическую вечеринку или просто оригинально оформить ужин, актуальной будет камуфляжная расцветка. Это могут быть салфетки, небольшие декоративные мелочи или свечи.

В разгар зимы, когда новогодние праздники давно позади, 23 февраля –  прекрасный повод побаловать мужчин вниманием, подарками и вкусным ужином. Мы собрали для вас классные рецепты «с характером», которые наверняка оценят ваши любимые.

Салат «Мужской каприз» с копченой курицей

Салат "Мужской каприз"

Это несложный в приготовлении, сытный и очень аппетитный салатик, который прекрасно дополнит любой праздничный ужин.

Ингредиенты:

  • Копченая курица – 200 грамм;
  • Луковица – 1 шт.;
  • Яйцо – 3 шт.;
  • Сыр – 100 грамм;
  • Соль, специи, зелень и майонез – по вкусу.

Яйца заранее отварите вкрутую, остудите. Очистите луковицу и измельчите. По желанию лук можно обдать кипятком или предварительно замариновать в уксусе, например. Курицу нарежьте небольшими кубиками, натрите на средней терке сыр и яйца.

Соберите салат слоями: курица, лук, яйца, сыр. Каждый слой по вкусу дополните солью, специями и смажьте майонезом. Украсьте свежей зеленью и дайте пропитаться полчаса перед подачей.

Салат «Мачо» с отварной говядиной

Салат "Мачо"

Сочетание нежного отварного мяса с соленым огурчиком наверняка придется по вкусу многим. А изюминкой этого салата станут орешки.

Ингредиенты:

  • Говядина – 300 грамм;
  • Соленые огурцы – 2 шт.;
  • Яйцо – 2 шт.;
  • Орехи – 70 грамм;
  • Соль, специи и майонез – по вкусу.

Говядину отварите в подсоленной воде и остудите. Разберите мясо на волокна (можно просто нарезать, но салат получится менее нежным). Отварите вкрутую яйца и очистите. На средней терке натрите яйца и огурцы. Соберите салат слоями: мясо, огурцы и яйца. Каждый слой промажьте майонезом, по вкусу подсолите и поперчите. Орехи подсушите на сковороде и измельчите. Присыпьте салат орешками и можно подавать к столу.

Салат «Танк»

Салат "Танк"

Если вы хотите приготовить не только вкусное блюдо, но и тематически оформленное, тогда берите на заметку эту идею.

Ингредиенты:

  • Сардины консервированные – 1 банка;
  • Яйцо – 3 шт.;
  • Зеленый горошек – 100 грамм;
  • Соленый огурец – 1 шт.;
  • Морковь – 1 шт.;
  • Соль, перец, зелень и майонез – по вкусу.

Яйца заранее отварите и остудите. Натрите их на средней терке и соедините с рыбными консервами. Добавьте измельченную зелень, соль, перец и майонез. Тщательно перемешайте все до однородности. Выложите готовый салатик на тарелку для подачи, придав ему форму танка. Теперь можно заняться декором. Отрежьте тонкий ломтик огурца вдоль и выложите по центру. Из тонких кружочков огурца сделайте колеса. Украсьте горошком «корпус», дополните «дулом» из зеленого горошка. Тонкие ломтики моркови используйте для декора. 

Свиные ребра в темном пиве

Свиные ребра

На основное можно запечь ребрышки по-бельгийски. Мясо получается сочным и невероятно ароматным.

Ингредиенты:

  • Свиные ребра – 400 грамм;
  • Темное пиво – 1 стакан;
  • Луковица – 1 шт.;
  • Горчица – 1 ст. л.;
  • Мед – 1 ст. л.;
  • Растительное масло – 2 ст. л.;
  • Хмели-сунели, соль и перец – по вкусу.

Ребрышки вымойте и обсушите. Соедините соль, перец и хмели-сунели, натрите специями мясо со всех сторон. Добавьте мед, растительное масло и горчицу, распределите равномерно. Очистите луковицу, измельчите и выложите к ребрам. Влейте пиво и оставьте мариноваться на 2-3 часа (лучше даже на ночь). Выложите ребра вместе с маринадом в жаропрочную форму, застеленную фольгой. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте до готовности около 1.5 часов. 

Горбуша в соевом соусе

Горбуша в соевом соусе

Альтернативой мясному горячему может быть ароматная и пикантная рыбка. Ее можно не только пожарить на сковороде, но и запечь в духовке.

Ингредиенты:

  • Горбуша – 4 стейка;
  • Соевый соус – 2 ст. л.;
  • Мука – 2 ст. л.;
  • Растительное масло – 2 ст. л.;
  • Соль и специи – по вкусу.

Горбушу вымойте, обсушите. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте соевый соус и дайте промариноваться минимум полчаса. После слегка обсушите каждый стейк и запанируйте в муке. Выложите горбушку на сковороду с разогретым маслом и обжарьте до румяной корочки с двух сторон. Подавайте к столу с овощами, гарниром или любимым соусом.

Мужская закуска с фаршем и цветной капустой

Закуска с фаршем и цветной капустой

Сытные, ароматные и весьма оригинальные маффины можно подать как на ужин, так и на завтрак, например.

Ингредиенты:

  • Цветная капуста – 250 грамм;
  • Фарш мясной – 300 грамм;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • Плавленый сыр – 1 шт.;
  • Сливочное масло – 1 ст. л.;
  • Хлеб – 6 ломтиков;
  • Соль и специи – по вкусу.

Подготовьте формочку для кексов, смажьте ее сливочным маслом. Вырежьте из хлеба кружочки по размеру формы и выложите их на дно. Фарш посолите, дополните любимыми специями. Разделите на 6 равных частей и выложите в форму. Капусту вымойте, обсушите и разделите на ровные соцветия. В каждую формочку выложите по соцветию, утопив в фарш слегка. Яйца соедините с сырком и разомните. Полученную сырную массу выложите сверху. Отправьте все в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут до готовности и румяной корочки.

Солдатский торт без выпечки

Солдатский торт

Тематическим десертом можно побаловать мужчин-сладкоежек.

Ингредиенты:

  • Печенье – 350 грамм;
  • Сгущенка – 1 банка;
  • Шоколад – 200 грамм;
  • Сливочное масло – 100 грамм.

Печенье измельчите в крошку в блендере или мясорубке. Растопите сливочное масло с шоколадом. Соедините в глубокой миске крошку, шоколад с маслом и сгущенку. Тщательно перемешайте все до однородности. Небольшую миску застелите пищевой пленкой и выложите полученную массу. Плотно прижмите, заверните верх пленкой и уберите в холодильник. Через час переверните на тарелку для подачи и уберите пленку. Все, солдатский торт готов.

С наступающим праздником, Защитники!

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