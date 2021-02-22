День Защитника Отечества! Чем побаловать любимых мужчин

23 февраля считается по традиции днем военных и всех, кто имеет отношение к защите Родины. Появившийся в конце ХХ века международный день мужчин как-то не прижился у нас. Возможно, именно потому, что 23 числа принято поздравлять не только военных, а всех мужчин, взрослых и даже маленьких.

Если вы хотите устроить тематическую вечеринку или просто оригинально оформить ужин, актуальной будет камуфляжная расцветка. Это могут быть салфетки, небольшие декоративные мелочи или свечи.

В разгар зимы, когда новогодние праздники давно позади, 23 февраля – прекрасный повод побаловать мужчин вниманием, подарками и вкусным ужином. Мы собрали для вас классные рецепты «с характером», которые наверняка оценят ваши любимые.

Салат «Мужской каприз» с копченой курицей

Это несложный в приготовлении, сытный и очень аппетитный салатик, который прекрасно дополнит любой праздничный ужин.

Ингредиенты:

Копченая курица – 200 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Яйцо – 3 шт.;

Сыр – 100 грамм;

Соль, специи, зелень и майонез – по вкусу.

Яйца заранее отварите вкрутую, остудите. Очистите луковицу и измельчите. По желанию лук можно обдать кипятком или предварительно замариновать в уксусе, например. Курицу нарежьте небольшими кубиками, натрите на средней терке сыр и яйца.

Салат «Мачо» с отварной говядиной

Соберите салат слоями: курица, лук, яйца, сыр. Каждый слой по вкусу дополните солью, специями и смажьте майонезом. Украсьте свежей зеленью и дайте пропитаться полчаса перед подачей.

Сочетание нежного отварного мяса с соленым огурчиком наверняка придется по вкусу многим. А изюминкой этого салата станут орешки.

Ингредиенты:

Говядина – 300 грамм;

Соленые огурцы – 2 шт.;

Яйцо – 2 шт.;

Орехи – 70 грамм;

Соль, специи и майонез – по вкусу.

Говядину отварите в подсоленной воде и остудите. Разберите мясо на волокна (можно просто нарезать, но салат получится менее нежным). Отварите вкрутую яйца и очистите. На средней терке натрите яйца и огурцы. Соберите салат слоями: мясо, огурцы и яйца. Каждый слой промажьте майонезом, по вкусу подсолите и поперчите. Орехи подсушите на сковороде и измельчите. Присыпьте салат орешками и можно подавать к столу.

Салат «Танк»

Если вы хотите приготовить не только вкусное блюдо, но и тематически оформленное, тогда берите на заметку эту идею.

Ингредиенты:

Сардины консервированные – 1 банка;

Яйцо – 3 шт.;

Зеленый горошек – 100 грамм;

Соленый огурец – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Соль, перец, зелень и майонез – по вкусу.

Яйца заранее отварите и остудите. Натрите их на средней терке и соедините с рыбными консервами. Добавьте измельченную зелень, соль, перец и майонез. Тщательно перемешайте все до однородности. Выложите готовый салатик на тарелку для подачи, придав ему форму танка. Теперь можно заняться декором. Отрежьте тонкий ломтик огурца вдоль и выложите по центру. Из тонких кружочков огурца сделайте колеса. Украсьте горошком «корпус», дополните «дулом» из зеленого горошка. Тонкие ломтики моркови используйте для декора.

Свиные ребра в темном пиве

На основное можно запечь ребрышки по-бельгийски. Мясо получается сочным и невероятно ароматным.

Ингредиенты:

Свиные ребра – 400 грамм;

Темное пиво – 1 стакан;

Луковица – 1 шт.;

Горчица – 1 ст. л.;

Мед – 1 ст. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Хмели-сунели, соль и перец – по вкусу.

Ребрышки вымойте и обсушите. Соедините соль, перец и хмели-сунели, натрите специями мясо со всех сторон. Добавьте мед, растительное масло и горчицу, распределите равномерно. Очистите луковицу, измельчите и выложите к ребрам. Влейте пиво и оставьте мариноваться на 2-3 часа (лучше даже на ночь). Выложите ребра вместе с маринадом в жаропрочную форму, застеленную фольгой. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте до готовности около 1.5 часов.

Горбуша в соевом соусе

Альтернативой мясному горячему может быть ароматная и пикантная рыбка. Ее можно не только пожарить на сковороде, но и запечь в духовке.

Ингредиенты:

Горбуша – 4 стейка;

Соевый соус – 2 ст. л.;

Мука – 2 ст. л.;

Растительное масло – 2 ст. л.;

Соль и специи – по вкусу.

Горбушу вымойте, обсушите. Посолите и поперчите по вкусу. Влейте соевый соус и дайте промариноваться минимум полчаса. После слегка обсушите каждый стейк и запанируйте в муке. Выложите горбушку на сковороду с разогретым маслом и обжарьте до румяной корочки с двух сторон. Подавайте к столу с овощами, гарниром или любимым соусом.

Мужская закуска с фаршем и цветной капустой

Сытные, ароматные и весьма оригинальные маффины можно подать как на ужин, так и на завтрак, например.

Ингредиенты:

Цветная капуста – 250 грамм;

Фарш мясной – 300 грамм;

Яйцо – 1 шт.;

Плавленый сыр – 1 шт.;

Сливочное масло – 1 ст. л.;

Хлеб – 6 ломтиков;

Соль и специи – по вкусу.

Подготовьте формочку для кексов, смажьте ее сливочным маслом. Вырежьте из хлеба кружочки по размеру формы и выложите их на дно. Фарш посолите, дополните любимыми специями. Разделите на 6 равных частей и выложите в форму. Капусту вымойте, обсушите и разделите на ровные соцветия. В каждую формочку выложите по соцветию, утопив в фарш слегка. Яйца соедините с сырком и разомните. Полученную сырную массу выложите сверху. Отправьте все в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте около 40 минут до готовности и румяной корочки.

Солдатский торт без выпечки

Тематическим десертом можно побаловать мужчин-сладкоежек.

Ингредиенты:

Печенье – 350 грамм;

Сгущенка – 1 банка;

Шоколад – 200 грамм;

Сливочное масло – 100 грамм.

Печенье измельчите в крошку в блендере или мясорубке. Растопите сливочное масло с шоколадом. Соедините в глубокой миске крошку, шоколад с маслом и сгущенку. Тщательно перемешайте все до однородности. Небольшую миску застелите пищевой пленкой и выложите полученную массу. Плотно прижмите, заверните верх пленкой и уберите в холодильник. Через час переверните на тарелку для подачи и уберите пленку. Все, солдатский торт готов.

С наступающим праздником, Защитники!