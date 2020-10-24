Подчеревок в духовке — вкусное и сытное блюдо

Подчеревок представляет собой нижнюю часть брюшины свиной туши. Он особенно мягок и нежен, но всё же немногие хозяйки используют его в кулинарии. А ведь блюда из подчеревка получаются очень аппетитными и вкусными, особенно если готовятся в духовке. Предлагаем вам несколько отличных рецептов!

Запечённый в фольге подчеревок

Если вы не знаете, как приготовить подчеревок в духовке не только вкусно, но ещё и быстро, тогда берите на вооружение рецепт с использованием фольги и ароматных специй. Список ингредиентов в этом случае будет таким:

примерно 1 или 1,2 килограмма подчеревка;

пять зубцов чеснока;

половина чайной ложки кориандра;

треть чайной ложки хмели-сунели;

половина чайной ложки молотой паприки;

четверть чайной ложки молотого красного перца;

столовая ложка соли.

Инструкция пошагово:

Для начала хорошенько вымойте и просушите кусок подчеревка. Теперь готовьте приправы. Чеснок нужно очистить и любым удобным для вас способом измельчить, к примеру, пропустить через специальный чесночный пресс или же натереть на мелкой тёрке. Далее подготовленный чеснок соединяйте со всеми приправами и солью, перемешивайте всё тщательно. Смесью приправ натирайте со всех сторон ваш подчеревок. Можно сделать в нём ножом несколько неглубоких надрезов и поместить пряности в них. Далее натёртый приправами подчеревок оберните фольгой в два слоя, чтобы максимально сохранить сочность и нежность. В прогретую до 180 градусов духовку помещайте уложенный на противень подчеревок в фольге. Выпекайте его в таком виде минут тридцать-сорок. Далее вынимайте подчеревок из духовки, раскрывайте фольгу и снова отправляйте продукт выпекаться теперь в открытом виде ещё полчаса. Это позволит покрыть поверхность аппетитной корочкой. Далее вынимайте приготовленный подчеревок, остужайте его, а потом охлаждайте. В холодном виде он лучше и аппетитнее, нежели в горячем.

Подчеревок, запечённый с картофелем

Хотите сразу убить двух зайцев и получить за один раз и горячее блюдо, и гарнир? Тогда непременно воспользуйтесь данным рецептом. И для приготовления понадобятся:

полкилограмма свежего подчеревка;

полкилограмма картофеля (лучше использовать молодой);

три столовых ложки растительного масла (можно взять либо обычное подсолнечное, либо оливковое);

головка лука-репки;

три зубца чеснока;

пряности на ваш выбор (например, тимьян, базилик, готовая смесь или даже прованские травы);

по вкусу соль.

Приготовление будет состоять из нескольких этапов:

Картофель почистите от кожуры и промойте, порежьте на достаточно крупные дольки или кубики. Лук очищайте, промывайте под краном и нарезайте одинаковыми кольцами или полукольцами. Подчеревок после тщательного мытья также режьте на порционные одинаковые средние по размеру кусочки. Чеснок очищается, моется и измельчается: в блендере, на тёрке или с помощью пресса (давилки). Теперь в достаточно большой миске все подготовленные компоненты соединяйте, засыпайте пряностями и поливайте маслом, потом хорошо перемешивайте руками для равномерного распределения приправ. Далее готовую смесь продуктов помещайте в рукав для выпекания, завязывайте его с двух сторон и отправляйте в прогретую до средних температур (170-180 градусов) духовку. Подчеревок с картошкой будут готовиться около сорока-пятидесяти минут. Примерно спустя полчаса после отправления противня в духовку рукав в нескольких местах проткните, чтобы он не лопнул. Подавать готовое блюдо можно вместе со свежей зеленью или любыми овощами.

Рулет из подчеревка с черносливом

С помощью этого рецепта вы получите потрясающее пикантное и сытное блюдо. А список продуктов будет следующим:

полтора килограмма подчеревка;

100 граммов чернослива;

чайная ложка молотой паприки;

четверть чайной ложки кориандра;

столовая ложка дижонской горчицы;

морковка;

пять зубцов чеснока;

щепотка душистого молотого перца;

соль (на ваш вкус).

Приготовление поэтапно:

Подчеревок нужно очень хорошо вымыть и просушить. Далее желательно отбить кусок, чтобы рулет получился больше, а слои мяса – тоньше. Морковка промывается, по необходимости очищается и либо нарезается тоненькой соломкой, либо натирается на тёрке. Чеснок очищается, промывается и удобным для вас способом измельчается, например, пропускается через специальную давилку-пресс. Соедините чеснок с чайной ложкой дижонской горчицы, всеми приправами и солью. Далее пласт подчеревка нужно смазать и натереть смесью приправ, оставить минут на тридцать помариноваться. В это время подготавливайте начинку. Чернослив без косточек на десять минут заливайте кипятком для размягчения. Теперь его мелко порубите ножом. На промаринованный пласт подчеревка укладывайте измельчённые морковку с черносливом. Сворачивайте рулет и фиксируйте его в нескольких местах тонкими верёвками, нитками или шпажками. Всю поверхность обмазывайте оставшейся дижонской горчицей. Теперь оборачивайте сформированный рулет фольгой и на час отправляйте выпекаться при 180 градусах в духовке. Затем можно раскрыть фольгу и подрумянить рулет ещё в течение десяти минут в духовке. Готово, потрясающую закуску можно ставить на стол.

Запечёный в духовке пикантный рулет

Этот рецепт тоже весьма интересен, но при этом не очень сложен. Для начала подготовьте продукты по списку:

килограмм или чуть больше подчеревка;

четыре зубца чеснока;

две столовых ложки винного уксуса (можно заменить бальзамическим);

столовая ложка острой горчицы;

две головки лука;

столовая ложка сахарного песка;

соль (на ваш вкус, примерно столовая ложка или чуть меньше);

ваши любимые любые специи, хорошо сочетающиеся с мясом.

Алгоритм приготовления рулета:

Подчеревок следует первым делом вымыть, а потом хорошенько просушить для удаления всей влаги. Лук чистите, мойте в проточной воде и кольцами средних размеров нарезайте. Лук помещайте в миску или любую другую подходящую ёмкость, заливайте уксусом и посыпайте сахаром, перемешивайте и оставляйте минут на пятнадцать. Чеснок после очистки любым способом измельчается. В лук вводите все остальные компоненты: чеснок, острую горчицу, соль и оставшиеся приправы. В эту смесь погружайте ваш кусок подчеревка, накрывайте его и в холодильнике оставляйте мариноваться на ночь или минимум на восемь часов. После маринования подчеревка можно формировать из него рулет, скручивая пласт мяса. Обвязывайте рулет нитками или фиксируйте иными способами, например, шпажками. Помещайте подготовленный рулет либо в рукав, либо в фольгу. Выпекаться он будет в течение часа при 190-градусной температуре в духовке. Далее после выпекания рулет раскрывается, остужается и охлаждается в холодильнике минимум полтора часа. Убирайте фиксирующие нитки или шпажки, режьте рулет на кусочки, укладывайте на блюдо и подавайте к столу.

Выбирайте любой рецепт и используйте его, чтобы разнообразить повседневное меню или удивлять гостей на празднике!