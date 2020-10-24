Подчеревок в духовке — вкусное и сытное блюдо

Подчеревок представляет собой нижнюю часть брюшины свиной туши. Он особенно мягок и нежен, но всё же немногие хозяйки используют его в кулинарии. А ведь блюда из подчеревка получаются очень аппетитными и вкусными, особенно если готовятся в духовке. Предлагаем вам несколько отличных рецептов!
Запечённый в фольге подчеревок
Если вы не знаете, как приготовить подчеревок в духовке не только вкусно, но ещё и быстро, тогда берите на вооружение рецепт с использованием фольги и ароматных специй. Список ингредиентов в этом случае будет таким:
- примерно 1 или 1,2 килограмма подчеревка;
- пять зубцов чеснока;
- половина чайной ложки кориандра;
- треть чайной ложки хмели-сунели;
- половина чайной ложки молотой паприки;
- четверть чайной ложки молотого красного перца;
- столовая ложка соли.
Инструкция пошагово:
- Для начала хорошенько вымойте и просушите кусок подчеревка.
- Теперь готовьте приправы. Чеснок нужно очистить и любым удобным для вас способом измельчить, к примеру, пропустить через специальный чесночный пресс или же натереть на мелкой тёрке. Далее подготовленный чеснок соединяйте со всеми приправами и солью, перемешивайте всё тщательно.
- Смесью приправ натирайте со всех сторон ваш подчеревок. Можно сделать в нём ножом несколько неглубоких надрезов и поместить пряности в них.
- Далее натёртый приправами подчеревок оберните фольгой в два слоя, чтобы максимально сохранить сочность и нежность.
- В прогретую до 180 градусов духовку помещайте уложенный на противень подчеревок в фольге. Выпекайте его в таком виде минут тридцать-сорок.
- Далее вынимайте подчеревок из духовки, раскрывайте фольгу и снова отправляйте продукт выпекаться теперь в открытом виде ещё полчаса. Это позволит покрыть поверхность аппетитной корочкой.
- Далее вынимайте приготовленный подчеревок, остужайте его, а потом охлаждайте. В холодном виде он лучше и аппетитнее, нежели в горячем.
Подчеревок, запечённый с картофелем
Хотите сразу убить двух зайцев и получить за один раз и горячее блюдо, и гарнир? Тогда непременно воспользуйтесь данным рецептом. И для приготовления понадобятся:
- полкилограмма свежего подчеревка;
- полкилограмма картофеля (лучше использовать молодой);
- три столовых ложки растительного масла (можно взять либо обычное подсолнечное, либо оливковое);
- головка лука-репки;
- три зубца чеснока;
- пряности на ваш выбор (например, тимьян, базилик, готовая смесь или даже прованские травы);
- по вкусу соль.
Приготовление будет состоять из нескольких этапов:
- Картофель почистите от кожуры и промойте, порежьте на достаточно крупные дольки или кубики.
- Лук очищайте, промывайте под краном и нарезайте одинаковыми кольцами или полукольцами.
- Подчеревок после тщательного мытья также режьте на порционные одинаковые средние по размеру кусочки.
- Чеснок очищается, моется и измельчается: в блендере, на тёрке или с помощью пресса (давилки).
- Теперь в достаточно большой миске все подготовленные компоненты соединяйте, засыпайте пряностями и поливайте маслом, потом хорошо перемешивайте руками для равномерного распределения приправ.
- Далее готовую смесь продуктов помещайте в рукав для выпекания, завязывайте его с двух сторон и отправляйте в прогретую до средних температур (170-180 градусов) духовку.
- Подчеревок с картошкой будут готовиться около сорока-пятидесяти минут. Примерно спустя полчаса после отправления противня в духовку рукав в нескольких местах проткните, чтобы он не лопнул.
- Подавать готовое блюдо можно вместе со свежей зеленью или любыми овощами.
Рулет из подчеревка с черносливом
С помощью этого рецепта вы получите потрясающее пикантное и сытное блюдо. А список продуктов будет следующим:
- полтора килограмма подчеревка;
- 100 граммов чернослива;
- чайная ложка молотой паприки;
- четверть чайной ложки кориандра;
- столовая ложка дижонской горчицы;
- морковка;
- пять зубцов чеснока;
- щепотка душистого молотого перца;
- соль (на ваш вкус).
Приготовление поэтапно:
- Подчеревок нужно очень хорошо вымыть и просушить. Далее желательно отбить кусок, чтобы рулет получился больше, а слои мяса – тоньше.
- Морковка промывается, по необходимости очищается и либо нарезается тоненькой соломкой, либо натирается на тёрке.
- Чеснок очищается, промывается и удобным для вас способом измельчается, например, пропускается через специальную давилку-пресс.
- Соедините чеснок с чайной ложкой дижонской горчицы, всеми приправами и солью.
- Далее пласт подчеревка нужно смазать и натереть смесью приправ, оставить минут на тридцать помариноваться.
- В это время подготавливайте начинку. Чернослив без косточек на десять минут заливайте кипятком для размягчения. Теперь его мелко порубите ножом.
- На промаринованный пласт подчеревка укладывайте измельчённые морковку с черносливом. Сворачивайте рулет и фиксируйте его в нескольких местах тонкими верёвками, нитками или шпажками. Всю поверхность обмазывайте оставшейся дижонской горчицей.
- Теперь оборачивайте сформированный рулет фольгой и на час отправляйте выпекаться при 180 градусах в духовке.
- Затем можно раскрыть фольгу и подрумянить рулет ещё в течение десяти минут в духовке.
- Готово, потрясающую закуску можно ставить на стол.
Запечёный в духовке пикантный рулет
Этот рецепт тоже весьма интересен, но при этом не очень сложен. Для начала подготовьте продукты по списку:
- килограмм или чуть больше подчеревка;
- четыре зубца чеснока;
- две столовых ложки винного уксуса (можно заменить бальзамическим);
- столовая ложка острой горчицы;
- две головки лука;
- столовая ложка сахарного песка;
- соль (на ваш вкус, примерно столовая ложка или чуть меньше);
- ваши любимые любые специи, хорошо сочетающиеся с мясом.
Алгоритм приготовления рулета:
- Подчеревок следует первым делом вымыть, а потом хорошенько просушить для удаления всей влаги.
- Лук чистите, мойте в проточной воде и кольцами средних размеров нарезайте.
- Лук помещайте в миску или любую другую подходящую ёмкость, заливайте уксусом и посыпайте сахаром, перемешивайте и оставляйте минут на пятнадцать.
- Чеснок после очистки любым способом измельчается.
- В лук вводите все остальные компоненты: чеснок, острую горчицу, соль и оставшиеся приправы. В эту смесь погружайте ваш кусок подчеревка, накрывайте его и в холодильнике оставляйте мариноваться на ночь или минимум на восемь часов.
- После маринования подчеревка можно формировать из него рулет, скручивая пласт мяса. Обвязывайте рулет нитками или фиксируйте иными способами, например, шпажками.
- Помещайте подготовленный рулет либо в рукав, либо в фольгу. Выпекаться он будет в течение часа при 190-градусной температуре в духовке.
- Далее после выпекания рулет раскрывается, остужается и охлаждается в холодильнике минимум полтора часа.
- Убирайте фиксирующие нитки или шпажки, режьте рулет на кусочки, укладывайте на блюдо и подавайте к столу.
Выбирайте любой рецепт и используйте его, чтобы разнообразить повседневное меню или удивлять гостей на празднике!
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