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Застывшему пюре с комочками можно дать второй шанс: рецепт интересных и простых пирожков из картофеля

Пирожки можно сделать из вчерашнего пюре и получить вкуснейшее блюдо. Неудачный гарнир с комками не стоит выбрасывать.

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Простейший рецепт картофельных пирожков, который не требует серьезных усилий. Просто берем вчерашнее пюре из картофеля, замешиваем несколько ингредиентов и жарим.

Застывшему пюре с комочками можно дать второй шанс: рецепт интересных и простых пирожков из картофеля

Продукты для блюда

  • пюре из картофеля – 400 гр;
  • мука – 1/2 стакана;
  • 2 головки репчатого лука;
  • сметана – 1/2 стакана;
  • куриное яйцо – 2 штуки;
  • сода – 1/3 чайной ложки;
  • 2 столовые ложки растительного масла;
  • сухари для панировки – 1 упаковка;
  • соль — на свой вкус.

Застывшему пюре с комочками можно дать второй шанс: рецепт интересных и простых пирожков из картофеля

Готовим необычные пирожки

1. Для начала мелко режем головки лука. Затем недолго жарим продукт на сковороде с маслом.

Застывшему пюре с комочками можно дать второй шанс: рецепт интересных и простых пирожков из картофеля

2. Лук, куриные яйца, соду и сметану добавляем к пюре из картофеля. Все смешиваем до однородности.

Застывшему пюре с комочками можно дать второй шанс: рецепт интересных и простых пирожков из картофеля

3. Из картофельной смеси формируем пирожки и посыпаем каждое изделие панировочными сухарями.

4. Далее жарим на масляной сковороде на средней мощности огня с двух сторон до образования корочки золотистого оттенка.

Застывшему пюре с комочками можно дать второй шанс: рецепт интересных и простых пирожков из картофеля

5. Подавать такие пирожки лучше со сметаной и не слишком горячими. В приготовлении количество пюре варьируется на свой вкус, можно взять больше или меньше. Если готовой картофельной основы в холодильнике осталось мало, то можно отварить еще.

В продолжение темы простых рецептов есть отличный вариант сырного пирога из лаваша, который готовится довольно быстро.

Застывшему пюре с комочками можно дать второй шанс: рецепт интересных и простых пирожков из картофеля

 

 

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