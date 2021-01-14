Застывшему пюре с комочками можно дать второй шанс: рецепт интересных и простых пирожков из картофеля

Пирожки можно сделать из вчерашнего пюре и получить вкуснейшее блюдо. Неудачный гарнир с комками не стоит выбрасывать.
Простейший рецепт картофельных пирожков, который не требует серьезных усилий. Просто берем вчерашнее пюре из картофеля, замешиваем несколько ингредиентов и жарим.
Продукты для блюда
- пюре из картофеля – 400 гр;
- мука – 1/2 стакана;
- 2 головки репчатого лука;
- сметана – 1/2 стакана;
- куриное яйцо – 2 штуки;
- сода – 1/3 чайной ложки;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- сухари для панировки – 1 упаковка;
- соль — на свой вкус.
Готовим необычные пирожки
1. Для начала мелко режем головки лука. Затем недолго жарим продукт на сковороде с маслом.
2. Лук, куриные яйца, соду и сметану добавляем к пюре из картофеля. Все смешиваем до однородности.
3. Из картофельной смеси формируем пирожки и посыпаем каждое изделие панировочными сухарями.
4. Далее жарим на масляной сковороде на средней мощности огня с двух сторон до образования корочки золотистого оттенка.
5. Подавать такие пирожки лучше со сметаной и не слишком горячими. В приготовлении количество пюре варьируется на свой вкус, можно взять больше или меньше. Если готовой картофельной основы в холодильнике осталось мало, то можно отварить еще.
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