Застывшему пюре с комочками можно дать второй шанс: рецепт интересных и простых пирожков из картофеля

Пирожки можно сделать из вчерашнего пюре и получить вкуснейшее блюдо. Неудачный гарнир с комками не стоит выбрасывать.

Простейший рецепт картофельных пирожков, который не требует серьезных усилий. Просто берем вчерашнее пюре из картофеля, замешиваем несколько ингредиентов и жарим.

Продукты для блюда

пюре из картофеля – 400 гр;

мука – 1/2 стакана;

2 головки репчатого лука;

сметана – 1/2 стакана;

куриное яйцо – 2 штуки;

сода – 1/3 чайной ложки;

2 столовые ложки растительного масла;

сухари для панировки – 1 упаковка;

соль — на свой вкус.

Готовим необычные пирожки

1. Для начала мелко режем головки лука. Затем недолго жарим продукт на сковороде с маслом.

2. Лук, куриные яйца, соду и сметану добавляем к пюре из картофеля. Все смешиваем до однородности.

3. Из картофельной смеси формируем пирожки и посыпаем каждое изделие панировочными сухарями.

4. Далее жарим на масляной сковороде на средней мощности огня с двух сторон до образования корочки золотистого оттенка.

5. Подавать такие пирожки лучше со сметаной и не слишком горячими. В приготовлении количество пюре варьируется на свой вкус, можно взять больше или меньше. Если готовой картофельной основы в холодильнике осталось мало, то можно отварить еще.

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