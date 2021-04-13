Домашние "баунти" с пшеном







ПОНАДОБИТСЯ:



- 1/2 чашки пшенной крупы

- 2,5 чашки воды

- 150 г кокосовой стружки

- 1,5 ст.л. коричневого сахара или меда, или любого другого подсластителя

- 1-2 ч.л. экстракта ванили

- 150 г темного шоколада

- немного воды или растительного молока

- подсластитель по вкусу



Залить пшено в 1 ½ чашке воды и оставить на 6-8 часов.

По истечению времени добавить к крупе еще 1 чашку воды, накрыть крышкой и готовить, время от времени помешивая, на среднем огне, пока большая часть воды не впитается и крупа не станет очень мягкой.

Как только в кастрюле останется около 2 столовых ложек воды, которую крупа не впитала, выключить огонь.

Добавить кокос, подсластитель и ваниль. Тщательно перемешать массу вилкой и переложить в контейнер или форму, слегка утрамбовывая ее.

Поместить массу в холодильник минимум на 40 минут.

Растопить шоколад любым удобным способом - в СВЧ или на водяной бане. Добавить столько воды или молока, сколько необходимо для достижения желаемой консистенции. Если нужно, добавить подсластитель.

Переложить кокосовую массу на тарелку, аккуратно перевернув контейнер.

Полить сверху растопленным шоколадом, нарезать и поместить в холодильник на 30 минут, или пока шоколад не затвердеет.

Перевернуть каждый кусочек и окунуть (полить) в шоколад.

Подавать, когда шоколад затвердеет