Пирог-синнабон с карамелизироваными яблоками



сахар 100 г

масло сливочное 50 г в карамель

яблоки 6 шт

лимонный сок 1 ст.л.

молоко 150 мл

яйцо куриное 1 шт маленькое

масло растительное 1 ст.л

мука 300 г

дрожжи 4 г сухие

сахар 2 ст.л.

соль 0,5 ч.л.

ванильный сахар 1 ч.л.

масло сливочное 50 г для смазывания

корица 2 ст.л.

коричневый сахар 2 ст.л



Выпечка с корицей и яблоками - наверно самое любимое и распространенное осеннее лакомство. Чтобы удивить и порадовать своих близких, предлагаю приготовить по этому рецепту очень оригинальный и нескучный пирог- перевертыш с карамелизированными яблоками, этакий симбиоз Татена с Синнабоном.



Начнем с приготовления обычного дрожжевого теста. Я готовлю при помощи хлебопечки, вы же можете замешивать и вручную по своему любимому рецепту.

Согласно инструкции, закладываем в чашу поочередно все ингредиенты для теста - в моей сначала жидкие составляющие, а потом сухие.



Включаем программу для замеса и подъема теста и ждем ее окончания.



Пока тесто подходит подготавливаем яблоки. Для начала надо знать, что выбирать надо плоды более твердых сортов. Нежные и рассыпчатые в процессе карамелизирования просто превратятся в кашу.

Яблоки очистите от кожицы и семенной коробочки. После чего разрежьте на четверти и сбрызните лимонным соком.

Для приготовления карамели на до взять сковородку с толстым дном для равномерного нагревания.В сковородку высыпьте сахар и поставьте на средний огонь.Когда сахар начнет плавиться можно его перемешивать чтобы не пригорел. Как только расстает и приобретет светло-коричневый цвет, добавляйте масло.Перемешав карамельную массу до однородного состояния, можно выложить подготовленные яблочные дольки.Тушим яблоки минуты 3-5 перемешивая, чтобы они полностью покрылись карамелью. Отставляем в сторону до остывания.Подошедшее тесто выложите на рабочий стол, присыпанный мукой. Расскатайте в пласт толщиной в 5 мм.Всю поверхность теста смажьте мягким сливочным маслом и присыпьте смесью корицы и коричневого сахара.Нарежьте тесто на полоски в 3 см. Теперь начинайте скатывать улитку с первой полоски.Так, выкладывая уже скатанную улитку на другие полоски, скручиваем их поочередно.В итоге получаем большую, широкую улитку.Остывшие яблочные дольки с карамелью разложите в форме (Ø20 см) в один слой. Форму, если она разъемная, лучше проложить бумагой для выпечки.Поверх яблок уложите полученную улитку из теста. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут для повторного подъема теста.На фото видно, что улитка не закрывает пока что яблоки...Но, после расстойки тесто увеличится в объеме и заполнит всю форму. Его даже можно немного подмять для равномерности.Поставьте выпекаться в разогретую духовку. 40 минут при 180 градусах будет достаточно.По готовности выньте и оставьте для начала остывать прямо в форме на решетке.Потом уже можно и перевернуть на блюдо - вот вам и Татен.Нарежьте на порционные кусочки - вот вам и Синнабон.Вкусно очень и в полностью остывшем виде, и теплом - с шариком ванильного мороженного, ммм....