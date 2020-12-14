В отличие от меня, расторопные хозяйки умеют готовить блюда в меру. У них не остается еще полкастрюли каши или картофельного пюре после обеда. Но я не такая. Поэтому мне приходится выкручиваться что есть силы. Благо, эти блюда из картофельного пюре в моем доме всегда ходовые.

Рада поделиться с вами 4 рецептами закусок, которыми не стыдно угостить даже гостей. Блюда из картофельного пюре готовятся быстро, что подходит для занятых мамочек и деловых бизнес-леди. В конце статьи вы найдете видео, в котором наглядно увидите, этапы приготовления.

Картофельные палочки

Вам понадобится

200 г муки

200 г сливочного масла

200 г картофельного пюре

1 яйцо

1 ч. л. кунжута

1 ч. л. прованских трав

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Приготовление

В глубокой емкости рукой смешайте муку с размягченным сливочным маслом. Туда же добавьте картофельное пюре. Снова вымесите тесто. Добавьте соль и перец по вкусу. Накройте емкость с тестом полотенцем, отложите на час в холодильник. Готовое тесто раскатайте в прямоугольник толщиной приблизительно полсантиметра. Ножом для пиццы разрежьте его на одинаковые полоски. Выстелите противень пергаментом, на него переместите заготовки. Смажьте последние сбитым яйцом. Посыпьте палочки кунжутом и прованскими травами. Готовьте закуску в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Подавайте из к столу чуть теплыми.

Картофельные пирожки с сыром

Вам понадобится

0,5 кг картофеля

2 ст. л. сахара

3 ст. л. муки

80 г твердого сыра

Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Картофель очистите, нарежьте кубиком и отварите до готовности. Отцедите воду. К картофелю добавьте щепотку сахара, сделайте пюре. Пересыпьте к нему муку. Замесите тесто. Наберите в столовую ложку тесто, переместите его в ладонь. Сделайте лепешку. В центр выложите 1 ст. л. натертого твердого сыра. Края лепешки защипните. Проделайте это и с оставшимся тестом. Готовые пирожки готовьте на разогретом масле, слегка придавив каждый толкушкой для пюре. Жарьте пирожки, пока они не приобретут золотистый цвет.

Лепешки из лаваша с картошкой

Вам понадобится

600 г картофельного пюре

6 тонких лавашей

3–4 вет. петрушки

3–4 пера зеленого лука

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. чесночного порошка

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Приготовление

Готовое и остывшее картофельное пюре смешайте с измельченными луком и петрушкой. Туда же добавьте паприку, чесночный порошок, соль и перец. Тщательно перемешайте смесь. Из лаваша вырежьте круги, диаметром соответствующие вашей сковороде. На половину круга намажьте картофельную начинку. Закройте ее второй половиной лаваша. У вас должны получиться полумесяцы. Жарьте их по 2 на разогретом масле до золотистой корочки. Готовые изделия промокните бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.

Роллы с соленой рыбой

Вам понадобится

350 г картофельного пюре

150 г плавленого сыра

3–4 вет. петрушка

3–4 пера зеленого лука

2 листа лаваша

20 г сливочного масла

1 сельдь

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Приготовление

Готовое картофельное пюре перемешайте с рубленой петрушкой. Лист лаваша смажьте плавленым сыром. Посыпьте его зеленым луком, нарезанным мелкими колечками. Сырно-луковую начинку накройте вторым листом лаваша. На него выложите и разровняйте картофельное пюре. С одного края оставьте сантиметров 5 без начинки. Эту полоску смажьте сыром. Поверх картофеля в несколько рядов выложите кусочки сельди. Ей заранее удалите кости. Заверните рулет, начиная с картофельного края. Так он будет надежно закреплен сыром. Заверните рулет в пленку и отправьте в холодильник на полтора часа. Готовую закуску нарежьте ломтиками и подавайте к столу охлажденной. Приятного аппетита!

Вот какие замечательные блюда из картофельного пюре можно приготовить всего-то за 10 минут каждое. А как вы расходуете еду, которую не удалось осилить за один присест? Делитесь опытом, а также мнением о моей коллекции!