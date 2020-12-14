В отличие от меня, расторопные хозяйки умеют готовить блюда в меру. У них не остается еще полкастрюли каши или картофельного пюре после обеда. Но я не такая. Поэтому мне приходится выкручиваться что есть силы. Благо, эти блюда из картофельного пюре в моем доме всегда ходовые.
Рада поделиться с вами 4 рецептами закусок, которыми не стыдно угостить даже гостей. Блюда из картофельного пюре готовятся быстро, что подходит для занятых мамочек и деловых бизнес-леди. В конце статьи вы найдете видео, в котором наглядно увидите, этапы приготовления.
Картофельные палочки
Вам понадобится
- 200 г муки
- 200 г сливочного масла
- 200 г картофельного пюре
- 1 яйцо
- 1 ч. л. кунжута
- 1 ч. л. прованских трав
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
Приготовление
- В глубокой емкости рукой смешайте муку с размягченным сливочным маслом. Туда же добавьте картофельное пюре. Снова вымесите тесто. Добавьте соль и перец по вкусу.
- Накройте емкость с тестом полотенцем, отложите на час в холодильник. Готовое тесто раскатайте в прямоугольник толщиной приблизительно полсантиметра.
- Ножом для пиццы разрежьте его на одинаковые полоски. Выстелите противень пергаментом, на него переместите заготовки. Смажьте последние сбитым яйцом.
- Посыпьте палочки кунжутом и прованскими травами. Готовьте закуску в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Подавайте из к столу чуть теплыми.
Картофельные пирожки с сыром
Вам понадобится
- 0,5 кг картофеля
- 2 ст. л. сахара
- 3 ст. л. муки
- 80 г твердого сыра
- Подсолнечное масло по вкусу
Приготовление
- Картофель очистите, нарежьте кубиком и отварите до готовности. Отцедите воду. К картофелю добавьте щепотку сахара, сделайте пюре. Пересыпьте к нему муку. Замесите тесто.
- Наберите в столовую ложку тесто, переместите его в ладонь. Сделайте лепешку. В центр выложите 1 ст. л. натертого твердого сыра. Края лепешки защипните.
- Проделайте это и с оставшимся тестом. Готовые пирожки готовьте на разогретом масле, слегка придавив каждый толкушкой для пюре. Жарьте пирожки, пока они не приобретут золотистый цвет.
Лепешки из лаваша с картошкой
Вам понадобится
- 600 г картофельного пюре
- 6 тонких лавашей
- 3–4 вет. петрушки
- 3–4 пера зеленого лука
- 1 ч. л. паприки
- 0,5 ч. л. чесночного порошка
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
Приготовление
- Готовое и остывшее картофельное пюре смешайте с измельченными луком и петрушкой. Туда же добавьте паприку, чесночный порошок, соль и перец. Тщательно перемешайте смесь.
- Из лаваша вырежьте круги, диаметром соответствующие вашей сковороде. На половину круга намажьте картофельную начинку. Закройте ее второй половиной лаваша.
- У вас должны получиться полумесяцы. Жарьте их по 2 на разогретом масле до золотистой корочки. Готовые изделия промокните бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
Роллы с соленой рыбой
Вам понадобится
- 350 г картофельного пюре
- 150 г плавленого сыра
- 3–4 вет. петрушка
- 3–4 пера зеленого лука
- 2 листа лаваша
- 20 г сливочного масла
- 1 сельдь
- Соль по вкусу
- Перец черный молотый по вкусу
Приготовление
- Готовое картофельное пюре перемешайте с рубленой петрушкой. Лист лаваша смажьте плавленым сыром. Посыпьте его зеленым луком, нарезанным мелкими колечками.
- Сырно-луковую начинку накройте вторым листом лаваша. На него выложите и разровняйте картофельное пюре. С одного края оставьте сантиметров 5 без начинки. Эту полоску смажьте сыром.
- Поверх картофеля в несколько рядов выложите кусочки сельди. Ей заранее удалите кости. Заверните рулет, начиная с картофельного края. Так он будет надежно закреплен сыром.
- Заверните рулет в пленку и отправьте в холодильник на полтора часа. Готовую закуску нарежьте ломтиками и подавайте к столу охлажденной. Приятного аппетита!
Вот какие замечательные блюда из картофельного пюре можно приготовить всего-то за 10 минут каждое. А как вы расходуете еду, которую не удалось осилить за один присест? Делитесь опытом, а также мнением о моей коллекции!
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