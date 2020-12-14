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Блюда из картофельного пюре

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В отличие от меня, расторопные хозяйки умеют готовить блюда в меру. У них не остается еще полкастрюли каши или картофельного пюре после обеда. Но я не такая. Поэтому мне приходится выкручиваться что есть силы. Благо, эти блюда из картофельного пюре в моем доме всегда ходовые.

Рада поделиться с вами 4 рецептами закусок, которыми не стыдно угостить даже гостей. Блюда из картофельного пюре готовятся быстро, что подходит для занятых мамочек и деловых бизнес-леди. В конце статьи вы найдете видео, в котором наглядно увидите, этапы приготовления.

Картофельные палочки

Блюда из картофельного пюре

Вам понадобится

  • 200 г муки
  • 200 г сливочного масла
  • 200 г картофельного пюре
  • 1 яйцо
  • 1 ч. л. кунжута
  • 1 ч. л. прованских трав
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

Приготовление

  1. В глубокой емкости рукой смешайте муку с размягченным сливочным маслом. Туда же добавьте картофельное пюре. Снова вымесите тесто. Добавьте соль и перец по вкусу.
  2. Накройте емкость с тестом полотенцем, отложите на час в холодильник. Готовое тесто раскатайте в прямоугольник толщиной приблизительно полсантиметра.

    Блюда из картофельного пюре

  3. Ножом для пиццы разрежьте его на одинаковые полоски. Выстелите противень пергаментом, на него переместите заготовки. Смажьте последние сбитым яйцом.
  4. Посыпьте палочки кунжутом и прованскими травами. Готовьте закуску в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут. Подавайте из к столу чуть теплыми.

Картофельные пирожки с сыром

Блюда из картофельного пюре

Вам понадобится

  • 0,5 кг картофеля
  • 2 ст. л. сахара
  • 3 ст. л. муки
  • 80 г твердого сыра
  • Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

  1. Картофель очистите, нарежьте кубиком и отварите до готовности. Отцедите воду. К картофелю добавьте щепотку сахара, сделайте пюре. Пересыпьте к нему муку. Замесите тесто.
  2. Наберите в столовую ложку тесто, переместите его в ладонь. Сделайте лепешку. В центр выложите 1 ст. л. натертого твердого сыра. Края лепешки защипните.

    Блюда из картофельного пюре

  3. Проделайте это и с оставшимся тестом. Готовые пирожки готовьте на разогретом масле, слегка придавив каждый толкушкой для пюре. Жарьте пирожки, пока они не приобретут золотистый цвет.

Лепешки из лаваша с картошкой

Блюда из картофельного пюре

Вам понадобится

  • 600 г картофельного пюре
  • 6 тонких лавашей
  • 3–4 вет. петрушки
  • 3–4 пера зеленого лука
  • 1 ч. л. паприки
  • 0,5 ч. л. чесночного порошка
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

Приготовление

  1. Готовое и остывшее картофельное пюре смешайте с измельченными луком и петрушкой. Туда же добавьте паприку, чесночный порошок, соль и перец. Тщательно перемешайте смесь.
  2. Из лаваша вырежьте круги, диаметром соответствующие вашей сковороде. На половину круга намажьте картофельную начинку. Закройте ее второй половиной лаваша.

    Блюда из картофельного пюре

  3. У вас должны получиться полумесяцы. Жарьте их по 2 на разогретом масле до золотистой корочки. Готовые изделия промокните бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.

Роллы с соленой рыбой

Блюда из картофельного пюре

Вам понадобится

  • 350 г картофельного пюре
  • 150 г плавленого сыра
  • 3–4 вет. петрушка
  • 3–4 пера зеленого лука
  • 2 листа лаваша
  • 20 г сливочного масла
  • 1 сельдь
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый по вкусу

Приготовление

  1. Готовое картофельное пюре перемешайте с рубленой петрушкой. Лист лаваша смажьте плавленым сыром. Посыпьте его зеленым луком, нарезанным мелкими колечками.
  2. Сырно-луковую начинку накройте вторым листом лаваша. На него выложите и разровняйте картофельное пюре. С одного края оставьте сантиметров 5 без начинки. Эту полоску смажьте сыром.

    Блюда из картофельного пюре

  3. Поверх картофеля в несколько рядов выложите кусочки сельди. Ей заранее удалите кости. Заверните рулет, начиная с картофельного края. Так он будет надежно закреплен сыром.
  4. Заверните рулет в пленку и отправьте в холодильник на полтора часа. Готовую закуску нарежьте ломтиками и подавайте к столу охлажденной. Приятного аппетита!

Вот какие замечательные блюда из картофельного пюре можно приготовить всего-то за 10 минут каждое. А как вы расходуете еду, которую не удалось осилить за один присест? Делитесь опытом, а также мнением о моей коллекции!

 

 

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