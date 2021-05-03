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5 лучших специй для раскрытия вкуса мяса

5 лучших специй для раскрытия вкуса мясаВ мире существует огромное количество специй, и начинающему кулинару бывает непросто разобраться в таком многообразии. Некоторые виды пряностей особенно хорошо раскрываются в блюдах из мяса.

1. Розмарин

5 лучших специй для раскрытия вкуса мяса

Пряность представляет собой вечнозеленый кустарник с мелкими тонкими листочками, напоминающие еловые иголки. В его аромате присутствуют сосновые, цитрусовые и камфорные нотки. Вкус горьковатый, с кислинкой. В кулинарии используют как в свежем, так и в сушеном виде. Сухая специя практически не пахнет, пока ее не разотрешь. При растирании проявляется пряный аромат. Розмарин прекрасно подходит к говядине, баранине ,свинине, курице, кролику или для дичи. Мясо можно мариновать с добавлением этой специи. Можно включать в процессе жарки или тушения. Главное не использовать его слишком много, чтобы розмарин не перебивал вкус блюда и не давал горечь. На 1 кг мяса достаточно 3-4 веточки свежего розмарина или пол чайной ложки сушеного. Особенно хорош розмарин в сочетании с чесноком, черным перцем, тимьяном. Не стоит добавлять к нему лавровый лист, вместе они дают сильную горечь.

2. Перец горошком

5 лучших специй для раскрытия вкуса мяса

Самая распространенная специя. Существует множество видов перца. Черный, белый и зеленый это плоды одного растения — Piper nigrum.

Различия состоят в степени зрелости плодов и способах их обработки. Вкус и аромат черного перца наверняка известен каждому. Зерна лучше подойдут для варки или тушения, размолотый перец придаст остроту жареным и запеченным блюдам. Белый перец не такой острый, его вкус мягче, а запах более резкий. Подойдет к белому мясу — курице, индейке, кролику. Зеленый перец также менее острый, чем черный, а его запах более свежий. Лучше всего размалывать перец непосредственно перед употреблением, так он выходит более ароматным и насыщенным. Розовый перец получают из плодов фисташколистного шинуса. Он обладает чуть кисловатым вкусом и свежим хвойным ароматом. Добавлять его следует в конце приготовления не размалывая. Перец розе прекрасно оттеняет нежное мясо курицы, телятины или кролика.

3. Хмели-сунели

5 лучших специй для раскрытия вкуса мяса

Традиционная смесь трав в кавказской кухне с ярко выраженным пряным ароматом и нежным ореховым послевкусием. В зависимости от региона состав смеси может отличаться, но основными компонентами являются базилик, майоран, петрушка, кориандр и бархатцы (имеретинский шафран). Хмели-сунели имеют настолько самобытный вкус, что при добавлении в пищу способны полностью менять ее вкусовую и ароматическую композицию. Она придает пряные, восточные нотки с тонким, чуть сладковатым привкусом ореха. Прекрасно подходит к говядине, баранине, курятине и свинине. Лучше всего раскрывается в тушеных блюдах и супах.

4. Эстрагон (тархун)

5 лучших специй для раскрытия вкуса мяса

Эта трава относится к роду полыни и имеет душистый, острый аромат, чем-то похожий на анис. Немного резкий и чуть сладкий запах, с нотками мяты. Прекрасно оттеняет утку, свинину, баранину, копченое мясо, дичь. Используют тархун в свежем или сушеном виде. Сухой приправой натирают мясо перед запеканием или добавляют в конце тепловой обработки, ароматизируют соусы и супы. Свежий эстрагон лучше добавлять в уже готовую еду, так как при нагреве он может дать горечь. Хорошо сочетается с тимьяном, базиликом, орегано, петрушкой, цитрусовой цедрой, придавая блюду новые вкусовые оттенки.

5. Барбарис

5 лучших специй для раскрытия вкуса мяса

Нежные кисло-сладкие ягоды традиционно используют для приготовления плова и других блюд среднеазиатской кухни. Также барбарис прекрасно подчеркивает вкус мяса при приготовлении шашлыка, буженины, жаркого, домашних колбас, купатов, различных рубленых изделий. Подходит к любому виду мяса, придает ему легкую кислинку и свой особый пикантный аромат. Хорош в сочетании с зирой, паприкой, куркумой, кориандром.

Эти специи подчеркнут вкус и аромат мясных блюд и помогут внести разнообразие в привычное меню.

 

 

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