Если вам нравится острое, вы на правильном пути. Если нет, можете взять идею закуски за основу и скорректировать её под свой вкус. Ничего здесь сложного нет. Куриные окорочка невесть какой инвестиционный продукт, так что сделаем из них рулетики.
Вам понадобится
|Ветчина
|100 г
|Куриные окорочка
|600 г
|Лимоны
|1 шт.
|Базилик свежий зеленый
|10 г
|Кинза (кориандр)
|10 г
|Мёд
|15 г
|Перец черный молотый
|1 ч.л.
|Перец чили красный
|2 шт.
|Соевый соус
|50 мл
|Соль
|1 ч.л.
|Чеснок дольки
|2 шт.
Острая закуска из курицы (этап 1)
|Куриные окорочка
|600 г
|Соль
|1/4 ч.л.
|Перец черный молотый
|1/4 ч.л.
|Ветчина
|100 г
Берем окорочка, если вам они попались с остатками перьев, то, конечно, зачистите кожу от них или опалите их. Дальше аккуратно отделим кости от мяса, не повреждая ножом кожу. Затем распластанный кусочек мяса обработаем солью и перцем. Можно выложить на мясо ветчину (как я сделал) или взять для начинки грибы, шпинат, чернослив... все что пожелаете.
Острая закуска из курицы (этап 2)
Сворачиваем мясо рулетом и обматываем фольгой как конфету. Наливаем в сковородку немного воды, кладем завернутое мясо и закрываем крышкой. Готовим на среднем огне, смотрите чтобы вода не выкипела.Практически мясо будет готовиться на пару. Когда курица сварится, нужно оставить её на холоде до остывания, желательно под прессом.
Острая закуска из курицы (этап 3)
|Чеснок дольки
|2 шт.
|Перец чили красный
|2 шт.
|Базилик свежий зеленый
|10 г
|Кинза (кориандр)
|10 г
|Соевый соус
|50 мл
|Мёд
|15 г
|Лимоны
|1/2 шт.
В это время займемся соусом. Для этого возьмем чеснок, острый перчик, базилик, кинзу, мед, соевый соус и лимон. Мелко нарежем овощи и смешаем все ингредиенты. Выжмем сок половинки лимона и затем эту половинку измельчим и тоже добавим к соусу, а пара чайных ложек меда округлят вкус.
Острая закуска из курицы (этап 4)
После того как рулеты остыли, нарезаем их порционно и заливаем нашей ароматной острой заливкой.
Острая закуска из курицы (этап 5)
Тепло и уют вашему дому.
Свежие комментарии