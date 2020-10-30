Если вам нравится острое, вы на правильном пути. Если нет, можете взять идею закуски за основу и скорректировать её под свой вкус. Ничего здесь сложного нет. Куриные окорочка невесть какой инвестиционный продукт, так что сделаем из них рулетики.

Вам понадобится

Ветчина 100 г Куриные окорочка 600 г Лимоны 1 шт. Базилик свежий зеленый 10 г Кинза (кориандр) 10 г Мёд 15 г Перец черный молотый 1 ч.л. Перец чили красный 2 шт. Соевый соус 50 мл Соль 1 ч.л. Чеснок дольки 2 шт.

Острая закуска из курицы (этап 1)

Куриные окорочка 600 г Соль 1/4 ч.л. Перец черный молотый 1/4 ч.л. Ветчина 100 г

Берем окорочка, если вам они попались с остатками перьев, то, конечно, зачистите кожу от них или опалите их. Дальше аккуратно отделим кости от мяса, не повреждая ножом кожу. Затем распластанный кусочек мяса обработаем солью и перцем. Можно выложить на мясо ветчину (как я сделал) или взять для начинки грибы, шпинат, чернослив... все что пожелаете.

Острая закуска из курицы (этап 2)

Сворачиваем мясо рулетом и обматываем фольгой как конфету. Наливаем в сковородку немного воды, кладем завернутое мясо и закрываем крышкой. Готовим на среднем огне, смотрите чтобы вода не выкипела.

Острая закуска из курицы (этап 3)

Чеснок дольки 2 шт. Перец чили красный 2 шт. Базилик свежий зеленый 10 г Кинза (кориандр) 10 г Соевый соус 50 мл Мёд 15 г Лимоны 1/2 шт.

Практически мясо будет готовиться на пару. Когда курица сварится, нужно оставить её на холоде до остывания, желательно под прессом.

В это время займемся соусом. Для этого возьмем чеснок, острый перчик, базилик, кинзу, мед, соевый соус и лимон. Мелко нарежем овощи и смешаем все ингредиенты. Выжмем сок половинки лимона и затем эту половинку измельчим и тоже добавим к соусу, а пара чайных ложек меда округлят вкус.

Острая закуска из курицы (этап 4)

После того как рулеты остыли, нарезаем их порционно и заливаем нашей ароматной острой заливкой.

Острая закуска из курицы (этап 5)

Тепло и уют вашему дому.