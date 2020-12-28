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7 эффектных салатов для зимы, которые укрепляют иммунитет

304В холодное время года мы часто болеем простудами из-за снижения иммунитета. Чтобы поддержать его, необходимо подпитать организм полезными витаминными продуктами. Секрет укрепляющих блюд в простудный сезон заключается в использовании сезонных овощей и фруктов с добавлением питательных ингредиентов. Мы составили подборку из 7 зимних салатов, которые согреют, зарядят энергией, подарят хорошее настроение.

Морковно-апельсиновый с чесноком

7 эффектных салатов для зимы, которые укрепляют иммунитет

Яркий и позитивный салат поможет поддержать защитные силы организма благодаря бета-каротину в моркови, аскорбиновой кислоте в апельсине и фитонцидам в чесноке. Вместо майонеза можно взять сметану или натуральный йогурт, тогда польза будет двойная.

Ингредиенты:

  • 3 средних моркови;
  • 1 крупный апельсин;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, майонез по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь почистите и натрите на крупной терке.
  2. С апельсина снимите кожуру, разберите на дольки и отделите мякоть от пленочек.
  3. В миске смешайте морковь, мякоть апельсина. Сверху выдавите через пресс чеснок, посолите.
  4. Заправьте майонезом или сметаной.

Теплый салат со свеклой и тыквой

7 эффектных салатов для зимы, которые укрепляют иммунитет

Это блюдо подают сразу после приготовления, пока не остыло. Тыква поможет бороться с зимней хандрой и сонливостью, а свекла укрепит силы и прогонит усталость.

Овощи запекайте в духовке, тогда они сохранят в себе полезные свойства и вкус.

Ингредиенты:

  • 300 гр мякоти тыквы;
  • 3 небольших свеклы;
  • ½ красной луковицы;
  • большой пучок салатных листьев или упаковка микса;
  • по 2 ст. л. кедровых орехов и тыквенных семечек;
  • 2 ст. л. бальзамического уксуса;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • сушеный тимьян;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте небольшими дольками овощи, лук — полукольцами.
  2. Возьмите 2 листа фольги и разместите в одном тыкву, а в другом свеклу. Сверху распределите поровну лук, приправьте тимьяном, солью и маслом. Заверните в конвертики и запекайте в духовке при 200 градусах примерно 20-30 минут.
  3. В это время в большое широкое блюдо нарвите руками салатные листья.
  4. На сухой сковороде слегка прожарьте орешки и семечки.
  5. Когда овощи будут готовы, остудите их немного и выложите на салат.
  6. Посыпьте орешками и семечками, сбрызните бальзамическим уксусом.

Из брокколи и стручковой фасоли

7 эффектных салатов для зимы, которые укрепляют иммунитет

Еще один теплый салат зарядит витаминами. Глюкозинолаты, которыми богата брокколи, укрепляют ослабленный организм, что особенно важно после болезни. А антиоксиданты из стручковой фасоли борются с простудой и защищают клетки от преждевременного старения.

Ингредиенты:

  • по 200 гр свежих или замороженных брокколи и зеленой стручковой фасоли;
  • 100 гр помидоров-черри;
  • 100 гр очищенных вареных креветок;
  • 100 гр рассольного сыра (брынзы или феты);
  • 1 ст. л. кунжута;
  • ½ ч. л. молотой паприки;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 2 ст. л. оливкового или кунжутного масла;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. На 1 ст. л. масла обжарьте брокколи, разобранную на соцветия, стручковую фасоль и креветки. В сковороду выдавите через пресс чеснок, перемешайте. Приправьте паприкой, перцем, солью и кунжутом.
  2. Помидоры-черри разрежьте пополам, сыр — кубиками.
  3. Смешайте все составляющие в большой миске, полейте оставшимся маслом.

Из квашеной капусты с грецким орехом

7 эффектных салатов для зимы, которые укрепляют иммунитет

В квашеной капусте содержится большое количество витамина С, который защищает нас от простуд и гриппа. А грецкий орех — рекордсмен по антиоксидантам. Такой простой салатик можно готовить и есть каждый день, особенно если вы на зиму запаслись квашеной капустой. Тогда в холодный сезон простуды будут обходить вас стороной.

Ингредиенты:

  • 500 гр квашеной капусты;
  • 100 гр грецких орехов;
  • ½ сладкого яблока;
  • ½ красной луковицы
  • 1 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

  1. Грецкие орехи измельчите скалкой или в ступке.
  2. Яблоко нарежьте брусочками, лук — полукольцами.
  3. В большом салатнике смешайте квашеную капусту, лук, орехи и яблоко.
  4. Заправьте маслом и хорошо перемешайте.

Из свеклы с чесноком

7 эффектных салатов для зимы, которые укрепляют иммунитет

Многим известный салат из свеклы содержит большое количество железа, марганца, витамина С, фитонцидов. Поэтому зимой его необходимо включать в свой рацион почаще.

Ингредиенты:

  • 4 средних отварных или запеченных свеклы;
  • 7 зубчиков чеснока;
  • 2 ст. л. майонеза, сметаны или йогурта для заправки;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите свеклу и натрите на средней терке.
  2. Чеснок пропустите через пресс.
  3. В миске смешайте свеклу, чеснок, заправку и соль, хорошо перемешайте.

Апельсиновый с лососем

7 эффектных салатов для зимы, которые укрепляют иммунитет

Рыбу на эту закуску выбирайте любую красную слабосоленую. Внимательно изучите состав на упаковке, чтобы в нем не было лишних ингредиентов, которые вместо пользы могут навредить. Лосось благодаря жирным кислотам и витамину D борется с хроническим воспалением, усталостью, депрессией. Апельсин дополнит пользу, обогатив салат витамином С.

Ингредиенты:

  • 1 крупный апельсин;
  • 100 гр слабосоленого лосося;
  • большой пучок салатных листьев;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарвите руками салат.
  2. Очистите от кожуры и пленочек апельсин, извлеките мякоть.
  3. Рыбу нарежьте небольшими кусочками.
  4. В миске смешайте салат, апельсин, рыбу.
  5. Заправьте маслом, посолите и поперчите.

С креветками и мандаринами

7 эффектных салатов для зимы, которые укрепляют иммунитет

Такое блюдо поможет не только укрепить иммунитет, но и следить за фигурой. Приготовьте его вместо ужина. Оно надолго вас насытит, ведь в нем содержится полноценный белок, а калорий совсем немного.

Ингредиенты:

  • 250 гр очищенных вареных креветок;
  • 1 зеленое яблоко;
  • 3-4 мандарина;
  • 2 стебля сельдерея;
  • 150 мл густого натурального йогурта;
  • соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Очистите яблоко и нарежьте небольшими брусочками.
  2. С мандаринов снимите кожуру. Если плоды крупные, разрежьте каждую дольку пополам, а небольшие можно оставить целыми.
  3. Сельдерей измельчите наискосок.
  4. Смешайте в салатнике креветки, мандарины, яблоко и сельдерей.
  5. Заправьте йогуртом и посолите.

Все эти закуски, если готовить их в сезон простуд, помогут повысить иммунитет. А если вы уже заболели, способны быстрее поднять вас на ноги.

 

 

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