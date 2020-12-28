7 эффектных салатов для зимы, которые укрепляют иммунитет

В холодное время года мы часто болеем простудами из-за снижения иммунитета. Чтобы поддержать его, необходимо подпитать организм полезными витаминными продуктами. Секрет укрепляющих блюд в простудный сезон заключается в использовании сезонных овощей и фруктов с добавлением питательных ингредиентов. Мы составили подборку из 7 зимних салатов, которые согреют, зарядят энергией, подарят хорошее настроение.

Морковно-апельсиновый с чесноком

Яркий и позитивный салат поможет поддержать защитные силы организма благодаря бета-каротину в моркови, аскорбиновой кислоте в апельсине и фитонцидам в чесноке. Вместо майонеза можно взять сметану или натуральный йогурт, тогда польза будет двойная.

Ингредиенты:

3 средних моркови;

1 крупный апельсин;

2 зубчика чеснока;

соль, майонез по вкусу.

Приготовление:

Морковь почистите и натрите на крупной терке. С апельсина снимите кожуру, разберите на дольки и отделите мякоть от пленочек. В миске смешайте морковь, мякоть апельсина. Сверху выдавите через пресс чеснок, посолите. Заправьте майонезом или сметаной.

Теплый салат со свеклой и тыквой

Это блюдо подают сразу после приготовления, пока не остыло. Тыква поможет бороться с зимней хандрой и сонливостью, а свекла укрепит силы и прогонит усталость.

Овощи запекайте в духовке, тогда они сохранят в себе полезные свойства и вкус.

Ингредиенты:

300 гр мякоти тыквы;

3 небольших свеклы;

½ красной луковицы;

большой пучок салатных листьев или упаковка микса;

по 2 ст. л. кедровых орехов и тыквенных семечек;

2 ст. л. бальзамического уксуса;

2 ст. л. оливкового масла;

сушеный тимьян;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Очистите и нарежьте небольшими дольками овощи, лук — полукольцами. Возьмите 2 листа фольги и разместите в одном тыкву, а в другом свеклу. Сверху распределите поровну лук, приправьте тимьяном, солью и маслом. Заверните в конвертики и запекайте в духовке при 200 градусах примерно 20-30 минут. В это время в большое широкое блюдо нарвите руками салатные листья. На сухой сковороде слегка прожарьте орешки и семечки. Когда овощи будут готовы, остудите их немного и выложите на салат. Посыпьте орешками и семечками, сбрызните бальзамическим уксусом.

Из брокколи и стручковой фасоли

Еще один теплый салат зарядит витаминами. Глюкозинолаты, которыми богата брокколи, укрепляют ослабленный организм, что особенно важно после болезни. А антиоксиданты из стручковой фасоли борются с простудой и защищают клетки от преждевременного старения.

Ингредиенты:

по 200 гр свежих или замороженных брокколи и зеленой стручковой фасоли;

100 гр помидоров-черри;

100 гр очищенных вареных креветок;

100 гр рассольного сыра (брынзы или феты);

1 ст. л. кунжута;

½ ч. л. молотой паприки;

1 зубчик чеснока;

2 ст. л. оливкового или кунжутного масла;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

На 1 ст. л. масла обжарьте брокколи, разобранную на соцветия, стручковую фасоль и креветки. В сковороду выдавите через пресс чеснок, перемешайте. Приправьте паприкой, перцем, солью и кунжутом. Помидоры-черри разрежьте пополам, сыр — кубиками. Смешайте все составляющие в большой миске, полейте оставшимся маслом.

Из квашеной капусты с грецким орехом

В квашеной капусте содержится большое количество витамина С, который защищает нас от простуд и гриппа. А грецкий орех — рекордсмен по антиоксидантам. Такой простой салатик можно готовить и есть каждый день, особенно если вы на зиму запаслись квашеной капустой. Тогда в холодный сезон простуды будут обходить вас стороной.

Ингредиенты:

500 гр квашеной капусты;

100 гр грецких орехов;

½ сладкого яблока;

½ красной луковицы

1 ст. л. растительного масла.

Приготовление:

Грецкие орехи измельчите скалкой или в ступке. Яблоко нарежьте брусочками, лук — полукольцами. В большом салатнике смешайте квашеную капусту, лук, орехи и яблоко. Заправьте маслом и хорошо перемешайте.

Из свеклы с чесноком

Многим известный салат из свеклы содержит большое количество железа, марганца, витамина С, фитонцидов. Поэтому зимой его необходимо включать в свой рацион почаще.

Ингредиенты:

4 средних отварных или запеченных свеклы;

7 зубчиков чеснока;

2 ст. л. майонеза, сметаны или йогурта для заправки;

соль по вкусу.

Приготовление:

Очистите свеклу и натрите на средней терке. Чеснок пропустите через пресс. В миске смешайте свеклу, чеснок, заправку и соль, хорошо перемешайте.

Апельсиновый с лососем

Рыбу на эту закуску выбирайте любую красную слабосоленую. Внимательно изучите состав на упаковке, чтобы в нем не было лишних ингредиентов, которые вместо пользы могут навредить. Лосось благодаря жирным кислотам и витамину D борется с хроническим воспалением, усталостью, депрессией. Апельсин дополнит пользу, обогатив салат витамином С.

Ингредиенты:

1 крупный апельсин;

100 гр слабосоленого лосося;

большой пучок салатных листьев;

2 ст. л. оливкового масла;

соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Нарвите руками салат. Очистите от кожуры и пленочек апельсин, извлеките мякоть. Рыбу нарежьте небольшими кусочками. В миске смешайте салат, апельсин, рыбу. Заправьте маслом, посолите и поперчите.

С креветками и мандаринами

Такое блюдо поможет не только укрепить иммунитет, но и следить за фигурой. Приготовьте его вместо ужина. Оно надолго вас насытит, ведь в нем содержится полноценный белок, а калорий совсем немного.

Ингредиенты:

250 гр очищенных вареных креветок;

1 зеленое яблоко;

3-4 мандарина;

2 стебля сельдерея;

150 мл густого натурального йогурта;

соль по вкусу.

Приготовление:

Очистите яблоко и нарежьте небольшими брусочками. С мандаринов снимите кожуру. Если плоды крупные, разрежьте каждую дольку пополам, а небольшие можно оставить целыми. Сельдерей измельчите наискосок. Смешайте в салатнике креветки, мандарины, яблоко и сельдерей. Заправьте йогуртом и посолите.

Все эти закуски, если готовить их в сезон простуд, помогут повысить иммунитет. А если вы уже заболели, способны быстрее поднять вас на ноги.