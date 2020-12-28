7 эффектных салатов для зимы, которые укрепляют иммунитет

В холодное время года мы часто болеем простудами из-за снижения иммунитета. Чтобы поддержать его, необходимо подпитать организм полезными витаминными продуктами. Секрет укрепляющих блюд в простудный сезон заключается в использовании сезонных овощей и фруктов с добавлением питательных ингредиентов. Мы составили подборку из 7 зимних салатов, которые согреют, зарядят энергией, подарят хорошее настроение.
Морковно-апельсиновый с чесноком
Яркий и позитивный салат поможет поддержать защитные силы организма благодаря бета-каротину в моркови, аскорбиновой кислоте в апельсине и фитонцидам в чесноке. Вместо майонеза можно взять сметану или натуральный йогурт, тогда польза будет двойная.
Ингредиенты:
- 3 средних моркови;
- 1 крупный апельсин;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, майонез по вкусу.
Приготовление:
- Морковь почистите и натрите на крупной терке.
- С апельсина снимите кожуру, разберите на дольки и отделите мякоть от пленочек.
- В миске смешайте морковь, мякоть апельсина. Сверху выдавите через пресс чеснок, посолите.
- Заправьте майонезом или сметаной.
Теплый салат со свеклой и тыквой
Это блюдо подают сразу после приготовления, пока не остыло. Тыква поможет бороться с зимней хандрой и сонливостью, а свекла укрепит силы и прогонит усталость.Овощи запекайте в духовке, тогда они сохранят в себе полезные свойства и вкус.
Ингредиенты:
- 300 гр мякоти тыквы;
- 3 небольших свеклы;
- ½ красной луковицы;
- большой пучок салатных листьев или упаковка микса;
- по 2 ст. л. кедровых орехов и тыквенных семечек;
- 2 ст. л. бальзамического уксуса;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- сушеный тимьян;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Очистите и нарежьте небольшими дольками овощи, лук — полукольцами.
- Возьмите 2 листа фольги и разместите в одном тыкву, а в другом свеклу. Сверху распределите поровну лук, приправьте тимьяном, солью и маслом. Заверните в конвертики и запекайте в духовке при 200 градусах примерно 20-30 минут.
- В это время в большое широкое блюдо нарвите руками салатные листья.
- На сухой сковороде слегка прожарьте орешки и семечки.
- Когда овощи будут готовы, остудите их немного и выложите на салат.
- Посыпьте орешками и семечками, сбрызните бальзамическим уксусом.
Из брокколи и стручковой фасоли
Еще один теплый салат зарядит витаминами. Глюкозинолаты, которыми богата брокколи, укрепляют ослабленный организм, что особенно важно после болезни. А антиоксиданты из стручковой фасоли борются с простудой и защищают клетки от преждевременного старения.
Ингредиенты:
- по 200 гр свежих или замороженных брокколи и зеленой стручковой фасоли;
- 100 гр помидоров-черри;
- 100 гр очищенных вареных креветок;
- 100 гр рассольного сыра (брынзы или феты);
- 1 ст. л. кунжута;
- ½ ч. л. молотой паприки;
- 1 зубчик чеснока;
- 2 ст. л. оливкового или кунжутного масла;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- На 1 ст. л. масла обжарьте брокколи, разобранную на соцветия, стручковую фасоль и креветки. В сковороду выдавите через пресс чеснок, перемешайте. Приправьте паприкой, перцем, солью и кунжутом.
- Помидоры-черри разрежьте пополам, сыр — кубиками.
- Смешайте все составляющие в большой миске, полейте оставшимся маслом.
Из квашеной капусты с грецким орехом
В квашеной капусте содержится большое количество витамина С, который защищает нас от простуд и гриппа. А грецкий орех — рекордсмен по антиоксидантам. Такой простой салатик можно готовить и есть каждый день, особенно если вы на зиму запаслись квашеной капустой. Тогда в холодный сезон простуды будут обходить вас стороной.
Ингредиенты:
- 500 гр квашеной капусты;
- 100 гр грецких орехов;
- ½ сладкого яблока;
- ½ красной луковицы
- 1 ст. л. растительного масла.
Приготовление:
- Грецкие орехи измельчите скалкой или в ступке.
- Яблоко нарежьте брусочками, лук — полукольцами.
- В большом салатнике смешайте квашеную капусту, лук, орехи и яблоко.
- Заправьте маслом и хорошо перемешайте.
Из свеклы с чесноком
Многим известный салат из свеклы содержит большое количество железа, марганца, витамина С, фитонцидов. Поэтому зимой его необходимо включать в свой рацион почаще.
Ингредиенты:
- 4 средних отварных или запеченных свеклы;
- 7 зубчиков чеснока;
- 2 ст. л. майонеза, сметаны или йогурта для заправки;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Очистите свеклу и натрите на средней терке.
- Чеснок пропустите через пресс.
- В миске смешайте свеклу, чеснок, заправку и соль, хорошо перемешайте.
Апельсиновый с лососем
Рыбу на эту закуску выбирайте любую красную слабосоленую. Внимательно изучите состав на упаковке, чтобы в нем не было лишних ингредиентов, которые вместо пользы могут навредить. Лосось благодаря жирным кислотам и витамину D борется с хроническим воспалением, усталостью, депрессией. Апельсин дополнит пользу, обогатив салат витамином С.
Ингредиенты:
- 1 крупный апельсин;
- 100 гр слабосоленого лосося;
- большой пучок салатных листьев;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарвите руками салат.
- Очистите от кожуры и пленочек апельсин, извлеките мякоть.
- Рыбу нарежьте небольшими кусочками.
- В миске смешайте салат, апельсин, рыбу.
- Заправьте маслом, посолите и поперчите.
С креветками и мандаринами
Такое блюдо поможет не только укрепить иммунитет, но и следить за фигурой. Приготовьте его вместо ужина. Оно надолго вас насытит, ведь в нем содержится полноценный белок, а калорий совсем немного.
Ингредиенты:
- 250 гр очищенных вареных креветок;
- 1 зеленое яблоко;
- 3-4 мандарина;
- 2 стебля сельдерея;
- 150 мл густого натурального йогурта;
- соль по вкусу.
Приготовление:
- Очистите яблоко и нарежьте небольшими брусочками.
- С мандаринов снимите кожуру. Если плоды крупные, разрежьте каждую дольку пополам, а небольшие можно оставить целыми.
- Сельдерей измельчите наискосок.
- Смешайте в салатнике креветки, мандарины, яблоко и сельдерей.
- Заправьте йогуртом и посолите.
Все эти закуски, если готовить их в сезон простуд, помогут повысить иммунитет. А если вы уже заболели, способны быстрее поднять вас на ноги.
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