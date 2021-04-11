Что приготовить на природе: 5 прекрасных рецептов для пикника

Весна в разгаре, погода потихоньку начинает радовать солнечными деньками, а это означает, что тепло не за горами, как и вылазки на природу с пикниками. Шашлыки, печёная картошка, овощи на гриле – лишь малая часть того, что можно приготовить на свежем воздухе под открытым небом, когда аромат блюд с дымком разносится по всей округе, заставляя пускать слюнки даже тех, кто случайно проходит мимо.

1. Морковка и свекла на гриле

Свекла и морковка на гриле.

По традиции ни один пикник не обходится без овощей на гриле. Тем более, если рецепт от самого Джейми Оливера, который, как известно, плохого не посоветует, даже если на гриле окажется морковь и свекла.

Ингредиенты:

• Морковка среднего размера - 3-4 шт;

• Свекла среднего размера - 2-3 шт;

• Апельсины - 1 шт;

• Масло растительное - 4 ч.л;

• Уксус яблочный - 2 ч.л;

• Чеснок - 2-3 зубка;

• Орегано сушёный - по вкусу;

• Тимьян сушёный - по вкусу;

• Соль - по вкусу.

Овощи на гриле.

Способ приготовления:

• Свеклу и морковку хорошенько вымыть;

• Отварить в слегка подсоленной воде до готовности;

• После хорошенько остудить;

• И нарезать ломтиками, соломкой или кружками;

• В одной миске смешать пропущенный через пресс чеснок, орегано, тимьяном, маслом, уксусом и щепоткой соли;

• Хорошенько перемешать и в получившуюся смесь выложить морковку;

• Ещё раз перемешать;

• Оставить на десять-пятнадцать минут;

• В другой миске смешать апельсиновый сок с розмарином, маслом и щепоткой соли;

• Перемешать и замариновать свеклу, оставив на десять-пятнадцать минут;

• После маринованные овощи выложить на решётку;

• Готовить, обжаривая до румяности со всех сторон.

2. Скумбрия в ароматных травах

Скумбрия на мангале.

Выбравшись на пикник попробуйте приготовить рыбку на мангале. Лучше всего взять скумбрию, приправив её пряными травами, которые во время приготовления отдадут свой аромат мясу, сделав его поистине восхитительно ярким и насыщенным на вкус.

Ингредиенты:

• Скумбрия - 1 шт;

• Масло подсолнечное — 4 ч.л;

• Тархун сушёный - 2-3 веточки;

• Чабрец сушёный - 1-2 веточки;

• Соль крупная - по вкусу;

• Паприка копчёная - 1 ч.л;

• Перец чёрный молотый - по вкусу.

Скумбрия гриль.

Способ приготовления:

• Рыбу тщательно вымыть;

• Выпотрошить;

• И ещё раз хорошенько промыть под холодной проточной водой;

• Натереть крупной солью, паприкой, растительным маслом и перцем со всех сторон;

• Внутрь положить сушёные травы;

• Отправить в холодильник примерно на час;

• После обжарить на мангале до полной готовности, периодически переворачивая и подрумянивая со всех сторон;

• При желании подавать с лимонными ломтиками.

3. Картошечка на гриле

Картошка в фольге.

Печёная картошка – почётная гостья на каждом пикнике. А рецептов её приготовления энное количество и каждый из них достоин внимания. Впрочем, чем проще, тем лучше. Не верите? Тогда попробуйте картошечку с сыром.

Ингредиенты:

• Картошка - 4 шт;

• Сливки - 1 стакан;

• Сыр твёрдых сортов - 70 г;

• Масло сливочное - 1,5 ст.л;

• Петрушка свежая - 1 небольшой пучок;

• Лук зелёный - 1 небольшой пучок;

• Соль и молотый перец - по вкусу.

Запечённый картофель с сыром и сливками.

Способ приготовления:

• Картошку тщательно вымыть;

• Отварить в мундире до готовности в слегка подсоленной воде;

• После хорошенько остудить и очистить;

• Нарезать ломтиками средней толщины;

• Выложить на импровизированный противень из фольги, предварительно смазав маслом;

• Посолить, поперчить, залить сливками;

• Накрыть фольгой и отправить на гриль на 30-35 минут;

• Затем снять фольгу;

• Картошку посыпать мелко рубленным зелёным луком и свежей петрушкой, а также тёртым сыром;

• Готовить ещё несколько минут пока сыр не расплавится и не подрумянится.

4. Грибы барбекю

Грибы барбекю.

Не менее вкусными на природе получаются и грибочки, приготовленные на барбекю.

Ингредиенты:

• Шампиньоны крупные - 8-10 шт;

• Масло подсолнечное - 2-2,5 ст.л;

• Чеснок - 3-4 зубка;

• Лук зелёный - 5-6 стеблей;

• Сметана - 0,5 стакана;

• Соль и молотый перец - по вкусу.

Румяные и ароматные шампиньоны.

Способ приготовления:

• Грибы тщательно вымыть;

• Просушить;

• Срезать ножки;

• В миске смешать пропущенный через пресс чеснок с маслом, солью, перцем, мелко рубленным зелёным луком и сметаной;

• Получившейся смесью хорошенько смазать грибы;

• Обжарить на крышке барбекю 2-3 минуты с каждой стороны;

• Затем вновь обмакнуть в сметанную смесь и обжарить ещё 2-3 минуты;

• Подавать грибы с оставшимся острым соусом.

5. Лаваш с бананом

Лаваш с бананом и шоколадом.

Как говорится, напоследок всё самое сладкое. Так что ловите вкуснейший рецепт лаваша с бананом и шоколадом.

Ингредиенты:

• Лаваш - 2-3 шт;

• Банан - 2-3 шт;

• Сливочное масло - 2-2,5 ст.л;

• Шоколад чёрный - 1 плитка (100 г);

• Мята свежая - 2-3 веточки.

Лакомство для всей семьи.

Способ приготовления:

• Лаваш разрезать на две равные части;

• Смазать сливочным маслом;

• Бананы разрезать вдоль;

• Выложить на край лаваша;

• Сверху посыпать тёртым шоколадом;

• Добавить несколько листочков мяты;

• Сформировать по принципу блинчиков или шаурмы;

• Готовить над углями пока лаваш не подрумянится со всех сторон.