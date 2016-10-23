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Рис по-китайски

Честно, я уже и не помню где откопал этот рецепт, но готовлю его уже давно, и это блюдо очень всем нравится, все спрашивают рецепт =)

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Для приготовления нам нужно:

— Рис (желательно в пакетиках)

— Курятина (филе, 2 шт)

— Соевый соус

— Лук, чеснок, имбирь

— Масло (жидкое)

— Большая сковорода (в идеале вок)

1) Сначала замаринуем мясо. Берем филе и режем его полосками. Кидаем в соевый соус и в холодильник на час-полтора.

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2) Теперь сварим рис. Рис в пакетах хорош тем что готовность определяется просто, пакет заполнен — рис готов. Тут главное — не переваривать. Рисовая липкая каша нам совершенно не нужна!

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3) Пока варится рис, давайте нарежем лук и морковку. Лук — кольцами, морковь — длинными полосками.

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Это блюдо можно готовить и без имбиря, да и без моркови можно. Можно добавить и что-то своё.

4) Когда рис готов, разрываем полный пакетик и высыпаем рис, пусть полежит в рассыпчатом виде, чтоб не слипся.

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5) Разогреваем сковороду с маслом, и кидаем на неё полоски курицы, ВНИМАНИЕ! Сковорода будет очень сильно ляпаться, советую одеть средства защиты.

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Обжариваем с обеих сторон. Пардон за страшную сковороду — края не отмываются ничем, а царапать керамику абразивными штуками нельзя.

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6) Добавляем лук, когда выделенный сок испариться немного — добавляем еще морковь.
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7) Когда опять сухо будет — кидаем быстро рис, быстро перемешиваем, выливаем остатки куриного маринада, перемешиваем, кидаем имбирь и опять мешаем. Всё время нужно мешать чтобы не подгорело. Минуты 4 и готово!

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Приятного аппетита!
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