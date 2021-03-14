Тетя Жанна славилась умением варить борщ и рассольник, фаршировать перцы, вертеть голубцы, тушить баклажаны — словом, она мастерски готовила все те блюда, которые кажутся детям настоящей отравой.
Макс Фрай, "Книга одиночеств"
Обычно идея приготовить голубцы на ужин вызывает у меня стойкое желание сбежать куда-то очень далеко и безвозвратно: все вот эти манипуляции с капустой (опустить в кастрюлю, достать, обжечься, отрезать, отколупать, не порвать, срезать лишнее, снова опустить, снова ждать, снова доставать - и так по кругу) настолько сильно портили мне настроение, что я, как правило, просто искала альтернативные варианты ужина, обходясь без голубцов, которые, кстати сказать, я на самом деле очень и очень люблю. Но вот с появлением в моей жизни савойской капусты будни разукрасились в цвета легкости и радости, потому что теперь меня не пугают голубцы в целом и постные овощные голубцы в частности. В общем, к Посту готова, можно стартовать!
Ингредиенты:
- 2 кочана савойской капусты;
- 1 морковь;
- 2 луковицы;
- 1 стакан риса;
- 1/2 средней головки сельдерея;
- 1 ст. л. томатной пасты;
- растительное масло, соль, перец по вкусу.
Морковь натираем, обжариваем до мягкости.
Сельдерей натираем длинными тонкими полосками, обжариваем.
Лук нарезаем полукольцами, обжариваем до золотистости.
Рис отвариваем до полуготовности.
Перемешиваем крупу и овощи, добавив по вкусу соль и перец.
Капусту делим на листочки, каждый из них по очереди выкладываем на рабочую поверхность.
Сворачиваем трубочкой, заворачивая края вовнутрь. Вкладываем в форму для запекания.
Смешиваем томатную пасту со стаканом воды, заливаем голубцы.
Накрываем форму фольгой, прячем в духовку. Запекаем при температуре 200 градусов около 30 минут, после чего снимаем фольгу и держим голубцы в духовке еще минут 10 - до зарумянивания.
Ну, и подаем.
Со сметаной, безусловно, вкуснее, но и какой-нибудь постный соус тоже может значительно облагородить овощные голубцы.
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