Тетя Жанна славилась умением варить борщ и рассольник, фаршировать перцы, вертеть голубцы, тушить баклажаны — словом, она мастерски готовила все те блюда, которые кажутся детям настоящей отравой.

Макс Фрай, "Книга одиночеств"

Обычно идея приготовить голубцы на ужин вызывает у меня стойкое желание сбежать куда-то очень далеко и безвозвратно: все вот эти манипуляции с капустой (опустить в кастрюлю, достать, обжечься, отрезать, отколупать, не порвать, срезать лишнее, снова опустить, снова ждать, снова доставать - и так по кругу) настолько сильно портили мне настроение, что я, как правило, просто искала альтернативные варианты ужина, обходясь без голубцов, которые, кстати сказать, я на самом деле очень и очень люблю. Но вот с появлением в моей жизни савойской капусты будни разукрасились в цвета легкости и радости, потому что теперь меня не пугают голубцы в целом и постные овощные голубцы в частности. В общем, к Посту готова, можно стартовать!

Ингредиенты:

2 кочана савойской капусты;

1 морковь;

2 луковицы;

1 стакан риса;

1/2 средней головки сельдерея;

1 ст. л. томатной пасты;

растительное масло, соль, перец по вкусу.

Морковь натираем, обжариваем до мягкости.

Сельдерей натираем длинными тонкими полосками, обжариваем.

Лук нарезаем полукольцами, обжариваем до золотистости.

Рис отвариваем до полуготовности.

Перемешиваем крупу и овощи, добавив по вкусу соль и перец.

Капусту делим на листочки, каждый из них по очереди выкладываем на рабочую поверхность.

Сворачиваем трубочкой, заворачивая края вовнутрь. Вкладываем в форму для запекания.

Смешиваем томатную пасту со стаканом воды, заливаем голубцы.

Накрываем форму фольгой, прячем в духовку. Запекаем при температуре 200 градусов около 30 минут, после чего снимаем фольгу и держим голубцы в духовке еще минут 10 - до зарумянивания.

Ну, и подаем.

Со сметаной, безусловно, вкуснее, но и какой-нибудь постный соус тоже может значительно облагородить овощные голубцы.