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Постные овощные голубцы

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Тетя Жанна славилась умением варить борщ и рассольник, фаршировать перцы, вертеть голубцы, тушить баклажаны — словом, она мастерски готовила все те блюда, которые кажутся детям настоящей отравой.
Макс Фрай, "Книга одиночеств"

Обычно идея приготовить голубцы на ужин вызывает у меня стойкое желание сбежать куда-то очень далеко и безвозвратно: все вот эти манипуляции с капустой (опустить в кастрюлю, достать, обжечься, отрезать, отколупать, не порвать, срезать лишнее, снова опустить, снова ждать, снова доставать - и так по кругу) настолько сильно портили мне настроение, что я, как правило, просто искала альтернативные варианты ужина, обходясь без голубцов, которые, кстати сказать, я на самом деле очень и очень люблю. Но вот с появлением в моей жизни савойской капусты будни разукрасились в цвета легкости и радости, потому что теперь меня не пугают голубцы в целом и постные овощные голубцы в частности. В общем, к Посту готова, можно стартовать!

Ингредиенты:

  • 2 кочана савойской капусты;
  • 1 морковь;
  • 2 луковицы;
  • 1 стакан риса;
  • 1/2 средней головки сельдерея;
  • 1 ст. л. томатной пасты;
  • растительное масло, соль, перец по вкусу.

Постные овощные голубцы

Морковь натираем, обжариваем до мягкости.

Постные овощные голубцы

Сельдерей натираем длинными тонкими полосками, обжариваем.

Постные овощные голубцы

Лук нарезаем полукольцами, обжариваем до золотистости.

Постные овощные голубцы

Рис отвариваем до полуготовности.

Постные овощные голубцы

Перемешиваем крупу и овощи, добавив по вкусу соль и перец.

Постные овощные голубцы

Капусту делим на листочки, каждый из них по очереди выкладываем на рабочую поверхность.

Постные овощные голубцы

Сворачиваем трубочкой, заворачивая края вовнутрь. Вкладываем в форму для запекания.

Постные овощные голубцы

Смешиваем томатную пасту со стаканом воды, заливаем голубцы.

Постные овощные голубцы

Накрываем форму фольгой, прячем в духовку. Запекаем при температуре 200 градусов около 30 минут, после чего снимаем фольгу и держим голубцы в духовке еще минут 10 - до зарумянивания.

Постные овощные голубцы

Ну, и подаем.

Постные овощные голубцы

Со сметаной, безусловно, вкуснее, но и какой-нибудь постный соус тоже может значительно облагородить овощные голубцы.

 

 

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