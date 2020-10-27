БУДЕТ ВКУСНО!

129 650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • !??Сразу влюбилась, ...
  • Oertel Elena
    почему немецкий????? Штрудель это большой пирог, а кусочки пирога называются порции 🤣🤣🤣🤣🤣🤣Сразу влюбилась, ...
  • Спасибо!«Пассажирский» – ...

Морковный торт на сковороде

304

И выпечка может быть полезной, если подобрать правильные ингредиенты. Морковный торт на сковороде готовится из отборной морковки, сухофруктов, цельнозерновой муки и кокосовой стружки без добавления сахара и масла. Если и торт — то морковный!

Сладость десерту придают финики. Лучше взять отборные — мясистые и сладкие, отлично подойдут королевские. Для тех, кто любит послаще, можно использовать безопасный подсластитель. Например, стевию.

Ингредиенты

Для коржей:

  • 80 г свежей моркови, натертой на мелкой терке;
  • 70 г фиников без косточек;
  • 30 г ц/з муки;
  • 2 яйца;
  • 15 г кокосовой стружки (кто не любит, можно без);
  • ½ чайной ложки разрыхлителя.

Для крема:

  • 150 г мягкого творога (5% жирности);
  • подсластитель по вкусу.

Подсластитель добавлять не обязательно — сладко получается и без него (за счет фиников). Можно также добавить к финикам немного изюма.

Рецепт пошагово

  1. Тертую морковь сложить в глубокую миску, слив лишнюю жидкость.
  2. Добавить к моркови яйца и измельченные финики. Затем всыпать все остальные ингредиенты для коржа. Замесить в меру густое тесто.
  3. Разогреть сковороду на огне и слегка смазать маслом, выложить тесто и готовить корж под крышкой на небольшом огне в течение 5 минут.
  4. Аккуратно перевернуть корж (с помощью тарелки) и обжарить с другой стороны еще 5 минут.
  5. Готовый корж остудить и разрезать на несколько частей. Промазать коржи мягким творогом и сформировать тортики. Убрать пропитываться на 4 часа в холодильник, а лучше на ночь.

Перед подачей украсить кокосовой стружкой, порошком какао, лепестками миндаля. Подать с ягодами, фруктами, сиропом — кому как нравится.

Идеально на завтрак с ароматным кофе. Приятного аппетита!

морковный торт на сковороде

Ссылка на первоисточник
сладкая выпечкатортыдесерты
1
Обсудить

Картина дня

наверх