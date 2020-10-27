И выпечка может быть полезной, если подобрать правильные ингредиенты. Морковный торт на сковороде готовится из отборной морковки, сухофруктов, цельнозерновой муки и кокосовой стружки без добавления сахара и масла. Если и торт — то морковный!
Сладость десерту придают финики. Лучше взять отборные — мясистые и сладкие, отлично подойдут королевские. Для тех, кто любит послаще, можно использовать безопасный подсластитель. Например, стевию.
Ингредиенты
Для коржей:
- 80 г свежей моркови, натертой на мелкой терке;
- 70 г фиников без косточек;
- 30 г ц/з муки;
- 2 яйца;
- 15 г кокосовой стружки (кто не любит, можно без);
- ½ чайной ложки разрыхлителя.
Для крема:
- 150 г мягкого творога (5% жирности);
- подсластитель по вкусу.
Подсластитель добавлять не обязательно — сладко получается и без него (за счет фиников). Можно также добавить к финикам немного изюма.
Рецепт пошагово
- Тертую морковь сложить в глубокую миску, слив лишнюю жидкость.
- Добавить к моркови яйца и измельченные финики. Затем всыпать все остальные ингредиенты для коржа. Замесить в меру густое тесто.
- Разогреть сковороду на огне и слегка смазать маслом, выложить тесто и готовить корж под крышкой на небольшом огне в течение 5 минут.
- Аккуратно перевернуть корж (с помощью тарелки) и обжарить с другой стороны еще 5 минут.
- Готовый корж остудить и разрезать на несколько частей. Промазать коржи мягким творогом и сформировать тортики. Убрать пропитываться на 4 часа в холодильник, а лучше на ночь.
Перед подачей украсить кокосовой стружкой, порошком какао, лепестками миндаля. Подать с ягодами, фруктами, сиропом — кому как нравится.
Идеально на завтрак с ароматным кофе. Приятного аппетита!
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