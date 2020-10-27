И выпечка может быть полезной, если подобрать правильные ингредиенты. Морковный торт на сковороде готовится из отборной морковки, сухофруктов, цельнозерновой муки и кокосовой стружки без добавления сахара и масла. Если и торт — то морковный!

Сладость десерту придают финики. Лучше взять отборные — мясистые и сладкие, отлично подойдут королевские. Для тех, кто любит послаще, можно использовать безопасный подсластитель. Например, стевию.

Ингредиенты

Для коржей:

80 г свежей моркови, натертой на мелкой терке;

70 г фиников без косточек;

30 г ц/з муки;

2 яйца;

15 г кокосовой стружки (кто не любит, можно без);

½ чайной ложки разрыхлителя.

Для крема:

150 г мягкого творога (5% жирности);

подсластитель по вкусу.

Подсластитель добавлять не обязательно — сладко получается и без него (за счет фиников). Можно также добавить к финикам немного изюма.

Рецепт пошагово

Тертую морковь сложить в глубокую миску, слив лишнюю жидкость. Добавить к моркови яйца и измельченные финики. Затем всыпать все остальные ингредиенты для коржа. Замесить в меру густое тесто. Разогреть сковороду на огне и слегка смазать маслом, выложить тесто и готовить корж под крышкой на небольшом огне в течение 5 минут. Аккуратно перевернуть корж (с помощью тарелки) и обжарить с другой стороны еще 5 минут. Готовый корж остудить и разрезать на несколько частей. Промазать коржи мягким творогом и сформировать тортики. Убрать пропитываться на 4 часа в холодильник, а лучше на ночь.

Перед подачей украсить кокосовой стружкой, порошком какао, лепестками миндаля. Подать с ягодами, фруктами, сиропом — кому как нравится.