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Ужин на скорую руку.Курица в духовке

Ужин на скорую руку.Курица в духовкеЭто простой и очень вкусный рецепт ужина или обеда для всей семьи, который , действительно , готовится быстро :)

Нам понадобится:

  • окорочка или курица, разделанная на порционные кусочки,
  • картофель,
  • морковь,
  • лук- порей,
  • сельдерей,
  • болгарский перец,
  • несколько зубчиков чеснока.
  • Томатная паста, разведенная с водой.
  • Соль и специи по вашему вкусу.

Приготовление.

Все выкладываем на противень, солим, перчим, добавляем приправы, заливаем разведенной пастой. Выпекаем в духовке при 200 градусах примерно 50 минут.

Благодаря жидкости, все получается очень мягким, нежным, мясо получается очень сочным.

А сверху получается золотистая, аппетитная и красивая корочка.

 

 

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овощные блюдаблюда из курицы
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