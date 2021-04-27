Ужин на скорую руку.Курица в духовке

Это простой и очень вкусный рецепт ужина или обеда для всей семьи, который , действительно , готовится быстро :)

Нам понадобится:

окорочка или курица, разделанная на порционные кусочки,

картофель,

морковь,

лук- порей,

сельдерей,

болгарский перец,

несколько зубчиков чеснока.

Томатная паста, разведенная с водой.

Соль и специи по вашему вкусу.

Приготовление.

Все выкладываем на противень, солим, перчим, добавляем приправы, заливаем разведенной пастой. Выпекаем в духовке при 200 градусах примерно 50 минут.

Благодаря жидкости, все получается очень мягким, нежным, мясо получается очень сочным.

А сверху получается золотистая, аппетитная и красивая корочка.