Ужин на скорую руку.Курица в духовке

Это простой и очень вкусный рецепт ужина или обеда для всей семьи, который , действительно , готовится быстро :)
Нам понадобится:
- окорочка или курица, разделанная на порционные кусочки,
- картофель,
- морковь,
- лук- порей,
- сельдерей,
- болгарский перец,
- несколько зубчиков чеснока.
- Томатная паста, разведенная с водой.
- Соль и специи по вашему вкусу.
Приготовление.
Все выкладываем на противень, солим, перчим, добавляем приправы, заливаем разведенной пастой. Выпекаем в духовке при 200 градусах примерно 50 минут.
Благодаря жидкости, все получается очень мягким, нежным, мясо получается очень сочным.
А сверху получается золотистая, аппетитная и красивая корочка.
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