Постный соус – 4 способа разнообразить рацион

Постное питание подразумевает употребление только растительной пищи. Оздоровительный рацион рекомендуют многие врачи для профилактики заболеваний, снижения веса и очистки организма.

Во время поста и диет блюда готовят из овощей, грибов, злаков, бобовых, орехов и фруктов. Полезны соевые продукты: бобы, молоко, сыр тофу. Они являются важным источником белков, углеводов, витаминов и микроэлементов.

Постный грибной соус

Грибной соус можно готовить из свежих, сушёных, замороженных грибов: вешенки, шампиньоны, шиитаке, опята. В грибах содержатся полезные белки, витамины и экстрактивные вещества, которые придают грибным блюдам особый вкус и аромат.

Постный грибной соус подойдёт к блюдам из соевых продуктов, отварному картофелю, постным капустным зразам и картофельным галушкам.

Готовое блюдо подавайте в порционных соусниках, посыпав рубленой зеленью. Время приготовления – 40-45 минут.

Ингредиенты:

грибы свежие – 200 гр;

масло растительное – 50 гр;

мука – 1 ст.л;

лук репчатый – 1 шт;

вода или овощной отвар – 1 стакан;

соль – 0,5 ч.л;

специи: кориандр, кари, майоран, чёрный молотый перец – 0,5-1 ст.л;

соевый соус с ароматом грибов – 1-2 ч.л;

зелень – 1-2 веточки.

Приготовление:

Грибы промойте, нарежьте средними ломтиками, залейте водой. Доведите до кипения, добавьте соевый соус, посыпьте специями, посолите по вкусу и тушите в сотейнике на среднем огне 15 минут, помешивая. Разогрейте растительное масло в глубокой жаровне и обжарьте в ней нашинкованный полукольцами лук. Отдельно на чистой сковороде прогрейте, помешивая, муку до умеренно-бежевого колера. Готовую муку соедините с луком, перемешайте, отправьте в жаровню грибы с бульоном на 5 минут. Консистенцию соуса подбирайте добавлением воды или овощного отвара. Грибы с подливой остудите, переложите в чашу кухонного комбайна и измельчите до пюреобразного состояния. Можно взбить блендером.

Постный соус из фасоли

Фасолевый соус может заменить майонез и войти в ваш рацион, так как его вкус насыщенный и пикантный. Блюда, приготовленные из бобовых, богаты растительным белком и клетчаткой.

В данном рецепте используется белая фасоль. Вместо неё можно взять бобы любого цвета. Свежую фасоль можно заменить консервированной.

Готовым охлаждённым соусом можно заправлять постные салаты и винегреты. Подавая к столу постный соус из фасоли, украсьте его веточкой базилика или кинзы.

Ингредиенты:

фасоль свежая – 1 стакан;

подсолнечное масло – 60 гр;

вода или овощной бульон – 0,5 стакана;

соевый соус – 1-2 ст.л;

горчица готовая – 1-2 ст.л;

чеснок – 1 зубчик;

лимонный сок – 1 ст.л.

Приготовление:

Фасоль залейте холодной водой и выдержите 12 часов. Варите 2 часа до готовности, остудите. В чашу блендера или комбайна положите варёную фасоль, добавьте подсолнечное масло, воду или бульон и перемешайте на средних оборотах. В массу влейте соевый соус, лимонный сок, положите горчицу, измельчённый чеснок и взбейте до светлого оттенка.

Постный соус «Бешамель»

Классический соус «Бешамель» готовится на сливочном масле и муке, с добавлением молока, а для соблюдающих пост и диеты подойдёт постный вариант.

Обжаренная мука придаёт блюду густую консистенцию и лёгкий ореховый привкус.

Возьмите за основу постный Бешамель и добавляйте к нему любимые овощи, коренья и грибы, а из ягод или сухофруктов. Исключив лук, соль и специи, можно получить замечательный сладкий соус к постным оладьям и блинчикам.

Ингредиенты:

мука пшеничная – 50 гр;

соевое молоко или овощной бульон – 200-250 мл;

лук репчатый – 1 шт;

гвоздика сушёная – 3-5 шт;

набор специй для овощей – 0,5 ст.л;

соус соевый с чесноком – 1-2 ст.л;

зелень петрушки, укроп – по 1-й веточке.

Приготовление:

На прогретой сковороде обжарьте муку до светло-золотистого цвета. Подливайте соевое молоко к муке, разбивая комочки венчиком, кипятите смесь 5 минут и переставьте на водяную баню. Луковицу измельчите и положите в кипящее молоко, добавьте гвоздику, специи, влейте соевый соус и варите, помешивая, 10-15 минут. Процедите готовый «Бешамель» через сито. Перед подачей на стол посыпьте измельчённой зеленью.

Постный томатный соус

Томатный соус готовят из протёртых консервированных, либо свежих томатов, используют томатное пюре и пасту. В него можно добавить баклажаны, зелёный горошек, грибы.

Муку обжаривают на сухой сковороде, чтобы убрать мучной привкус готового блюда. Для придания блюду мягкого вкуса, репчатый лук можно заменить белым или пореем. Лавровый лист добавляйте в конце приготовления на 5 минут и удалите его, чтобы избежать чрезмерного вкуса. Подавая на стол, посыпьте блюдо мелко нарезанным зелёным луком и укропом.

Постный томатный соус подойдёт как подлива к макаронам, крупам и отварному картофелю.

Ингредиенты:

томатная паста – 75 гр;

масло растительное – 50-80 гр;

мука пшеничная – 2 ст.л;

лук репчатый – 1 шт;

корень сельдерея – 100 гр;

перец сладкий – 1 шт;

овощной отвар или вода – 300-350 мл;

зелёный лук и укроп – по 2-3 веточки;

чеснок – 1 зубчик;

набор специй – 1 ч.л;

лавровый лист – 1 шт;

мёд – 1 ч.л;

горчица – 1 ч.л;

соль – 0,5 ч.л.

Приготовление:

Нарежьте полукольцами репчатый лук, обжарьте его на растительном масле, добавьте кубиками нарезанный перец и натёртый на крупной тёрке корень сельдерея. Пассируйте всё 5 минут на среднем огне. Муку прогрейте на сухой сковороде до кремового цвета и насыпьте к обжаренным овощам. Помешивайте, чтобы не образовалось комочков. В томатную пасту влейте горячую воду, перемешайте, влейте в соус и потушите 10 минут на слабом огне. При необходимости добавьте немного воды. В конце приготовления добавьте мёд, горчицу, измельчённый чеснок, специи и лавровый лист. Можно остудить готовый соус и измельчить его блендером.

Приятного аппетита!