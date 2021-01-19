Витаминный удар: 6 салатов из сырых овощей, которые понравятся даже мужу

Считается, что блюда из свежих овощей предпочитают только женщины, следящие за своей фигурой. Однако, легким витаминным салатом можно легко заинтересовать и мужчин, если следовать нашим рецептам.
Из свеклы с чесноком и изюмом
Закуска, которая не оставляет равнодушными даже гурманов. Изюм с кислинкой подчеркнет сладость свеклы, а чеснок придаст блюду остроты. О том, что это вкусно говорит большое количество вариантов этого салатика. Сегодня ингредиентами будут такими:
- 300 г вареной или сырой свеклы;
- 100 г изюма;
- 2-3 зубчика чеснока;
- соль;
- черный и красный перец — по вкусу;
- 2-3 ложки майонеза.
Выбирайте вареную, запеченную или сырую свеклу в зависимости от ваших предпочтений, вкусов и настроения. С сырой будет полезней, с вареной или запеченной в духовке — помягче и привычней.
Свеклу очистите и натрите на терке: вареную — на крупной, а сырую лучше на мелкой. Можно воспользоваться и теркой для корейских блюд — будет смотреться очень красиво. Положите в салатник.
Изюм выбирайте с кислинкой, он лучше оттенит сладкую свеклу, придаст блюду более изысканный вкус. Залейте изюм кипятком на 10-15 минут или положите его в холодную воду и доведите до кипения, затем переберите, промойте и высушите на бумажном полотенце.
Очищенные зубчики чеснока натрите на мелкой терке, продавите через пресс или нашинкуйте ножом как можно мельче. Чеснок с изюмом добавьте к свекле, немного перца, соли и заправьте майонезом. Все тщательно перемешайте. Первый салатик готов. Пробуйте.
Из моркови с яйцом и сыром
Такой салат в шутку называют «Дистрофик», так как он очень полезный и калорийный, подходит для поправки здоровья всем худым и слабым. Ингредиентами послужат:
- 2 сырых морковки;
- 4 вареных яйца;
- 100 граммов твердого сыра;
- 1-2 веточки укропа;
- 2 зубчика чеснока;
- соль;
- черный перец — по вкусу;
- 2-3 ложки майонеза.
Помойте и почистите морковку, сварите и очистите яйца. Затем натрите на крупной терке морковь и яйца, на мелкой — сыр. Укроп промойте, удалите крупные стебельки и мелко нарежьте. Измельчите чеснок, добавьте немного соли и перца, заправьте майонезом, перемешайте.
Можно украсить веточкой укропа. Вместо твердого сыра можете использовать 2 плавленых сырка, тогда закуска получится более густой, а не рыхлой, ее можно будет намазать на кусочек хлеба. Такие бутерброды на завтрак обязательно понравятся мужу.
Из тыквы с апельсином
Все компоненты должны быть обязательно свежими и сочными, тыква с морковкой сладкие, а яблоко — лучше кислое. На 2-3 порции нужно:
- 100 г тыквы;
- 50 г моркови;
- 150 г яблок;
- половина апельсина;
- полторы столовых ложки изюма;
- большая ложка меда.
Помойте и очистите овощи, у яблок удалите серединки и кожуру. Почистите апельсин, замочите изюм в холодной воде, затем промойте и просушите. Тыкву, морковку и яблоки натрите на крупной терке, апельсин порежьте крупными кубиками, все смешайте и заправьте медом. Дайте салатику настояться, чтобы все ароматы перемешались, и угощайте своих сладкоежек.
Картофельный «по-китайски»
В этом салате есть секрет как приготовить картошку. Вам понадобится:
- 5 картофелин;
- зубчик чеснока;
- половина луковицы;
- 2 столовые ложки растительного масла;
- половина столовой ложки уксуса или сока лимона;
- приправа для корейской моркови — по вкусу;
- соль — по вкусу.
Помойте, почистите и натрите картофель на крупной или терке для корейских блюд. Вскипятите воду и посолите ее, туда на одну минуту опустите натертую картошку, откиньте на дуршлаг. Она останется хрустящей, при этом не потеряет свой цвет, а крахмальный вкус исчезнет.
После этого почистите луковицу, порежьте и обжарьте в масле до золотистой корочки. Картофель поместите в салатник, добавьте обжарку, мелко натертый чеснок, уксус или сок лимона, соль и специи.
Дайте часа 2 постоять в холодильнике и подавайте на стол, чтобы все были удивлены и отгадывали, из чего же это сделано. В следующий раз можете добавить моркови, зелени и мелко нарезанного мяса, и снова получится удивительный вкус.
Из брокколи с сыром и кукурузой
Очень богатый витаминами салатик обязательно вам понравится. Ингредиенты:
- 500 г брокколи;
- 300 г консервированной кукурузы;
- 250 г твердого сыра;
- 3 веточки укропа;
- 3-4 зубчика чеснока — на любителя;
- 300 мл 25% сметаны;
- 30 г приправы «Knorr» для салата с укропом/
Помойте брокколи, нарежьте на соцветия, сыр — кубиками, а укроп — как можно мельче. Выложите в салатник, добавьте кукурузу, предварительно слив воду.
Сделайте отдельно заправку: в баночку сметаны добавьте приправу и чеснок, хорошо перемешайте. Заправьте, дайте охладиться блюду и размягчиться сыру.
Из стручковой фасоли с грецкими орехами
Эта красочная закуска может быть как обычным салатом, так и прекрасным гарниром. Возьмите:
- 400 г стручковой фасоли;
- 3 столовые ложки грецких орехов;
- 4-5 веточек петрушки;
- половинку или маленькую красную луковицу для салата;
- 4 ч. л. оливкового масла;
- 1-2 ч. л. дижонской горчицы;
- 2 ч. л. бальзамического уксуса;
- 1-2 ч. л. меда;
- черный перец;
- соль.
Фасоль приготовьте на пару 5-8 минут, орехи обжарьте без масла до появления орехового аромата и крупно нарежьте, петрушку измельчите. Лук очистите и заготовьте тонкими кольцами.
Заправку приготовьте в отдельной посуде, смешав масло, горчицу, уксус, мед, перец и соль. Все составляющие положите в салатник и заправьте, аккуратно перемешивая. Подавайте блюдо теплым. Так оно будет вкуснее.
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