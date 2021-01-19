Витаминный удар: 6 салатов из сырых овощей, которые понравятся даже мужу

Считается, что блюда из свежих овощей предпочитают только женщины, следящие за своей фигурой. Однако, легким витаминным салатом можно легко заинтересовать и мужчин, если следовать нашим рецептам.

Из свеклы с чесноком и изюмом

Закуска, которая не оставляет равнодушными даже гурманов. Изюм с кислинкой подчеркнет сладость свеклы, а чеснок придаст блюду остроты. О том, что это вкусно говорит большое количество вариантов этого салатика. Сегодня ингредиентами будут такими:

300 г вареной или сырой свеклы;

100 г изюма;

2-3 зубчика чеснока;

соль;

черный и красный перец — по вкусу;

2-3 ложки майонеза.

Выбирайте вареную, запеченную или сырую свеклу в зависимости от ваших предпочтений, вкусов и настроения. С сырой будет полезней, с вареной или запеченной в духовке — помягче и привычней.

Свеклу очистите и натрите на терке: вареную — на крупной, а сырую лучше на мелкой. Можно воспользоваться и теркой для корейских блюд — будет смотреться очень красиво. Положите в салатник.

Изюм выбирайте с кислинкой, он лучше оттенит сладкую свеклу, придаст блюду более изысканный вкус. Залейте изюм кипятком на 10-15 минут или положите его в холодную воду и доведите до кипения, затем переберите, промойте и высушите на бумажном полотенце.

Очищенные зубчики чеснока натрите на мелкой терке, продавите через пресс или нашинкуйте ножом как можно мельче. Чеснок с изюмом добавьте к свекле, немного перца, соли и заправьте майонезом. Все тщательно перемешайте. Первый салатик готов. Пробуйте.

Из моркови с яйцом и сыром

Такой салат в шутку называют «Дистрофик», так как он очень полезный и калорийный, подходит для поправки здоровья всем худым и слабым. Ингредиентами послужат:

2 сырых морковки;

4 вареных яйца;

100 граммов твердого сыра;

1-2 веточки укропа;

2 зубчика чеснока;

соль;

черный перец — по вкусу;

2-3 ложки майонеза.

Помойте и почистите морковку, сварите и очистите яйца. Затем натрите на крупной терке морковь и яйца, на мелкой — сыр. Укроп промойте, удалите крупные стебельки и мелко нарежьте. Измельчите чеснок, добавьте немного соли и перца, заправьте майонезом, перемешайте.

Можно украсить веточкой укропа. Вместо твердого сыра можете использовать 2 плавленых сырка, тогда закуска получится более густой, а не рыхлой, ее можно будет намазать на кусочек хлеба. Такие бутерброды на завтрак обязательно понравятся мужу.

Из тыквы с апельсином

Все компоненты должны быть обязательно свежими и сочными, тыква с морковкой сладкие, а яблоко — лучше кислое. На 2-3 порции нужно:

100 г тыквы;

50 г моркови;

150 г яблок;

половина апельсина;

полторы столовых ложки изюма;

большая ложка меда.

Помойте и очистите овощи, у яблок удалите серединки и кожуру. Почистите апельсин, замочите изюм в холодной воде, затем промойте и просушите. Тыкву, морковку и яблоки натрите на крупной терке, апельсин порежьте крупными кубиками, все смешайте и заправьте медом. Дайте салатику настояться, чтобы все ароматы перемешались, и угощайте своих сладкоежек.

Картофельный «по-китайски»

В этом салате есть секрет как приготовить картошку. Вам понадобится:

5 картофелин;

зубчик чеснока;

половина луковицы;

2 столовые ложки растительного масла;

половина столовой ложки уксуса или сока лимона;

приправа для корейской моркови — по вкусу;

соль — по вкусу.

Помойте, почистите и натрите картофель на крупной или терке для корейских блюд. Вскипятите воду и посолите ее, туда на одну минуту опустите натертую картошку, откиньте на дуршлаг. Она останется хрустящей, при этом не потеряет свой цвет, а крахмальный вкус исчезнет.

После этого почистите луковицу, порежьте и обжарьте в масле до золотистой корочки. Картофель поместите в салатник, добавьте обжарку, мелко натертый чеснок, уксус или сок лимона, соль и специи.

Дайте часа 2 постоять в холодильнике и подавайте на стол, чтобы все были удивлены и отгадывали, из чего же это сделано. В следующий раз можете добавить моркови, зелени и мелко нарезанного мяса, и снова получится удивительный вкус.

Из брокколи с сыром и кукурузой

Очень богатый витаминами салатик обязательно вам понравится. Ингредиенты:

500 г брокколи;

300 г консервированной кукурузы;

250 г твердого сыра;

3 веточки укропа;

3-4 зубчика чеснока — на любителя;

300 мл 25% сметаны;

30 г приправы «Knorr» для салата с укропом/

Помойте брокколи, нарежьте на соцветия, сыр — кубиками, а укроп — как можно мельче. Выложите в салатник, добавьте кукурузу, предварительно слив воду.

Сделайте отдельно заправку: в баночку сметаны добавьте приправу и чеснок, хорошо перемешайте. Заправьте, дайте охладиться блюду и размягчиться сыру.

Из стручковой фасоли с грецкими орехами

Эта красочная закуска может быть как обычным салатом, так и прекрасным гарниром. Возьмите:

400 г стручковой фасоли;

3 столовые ложки грецких орехов;

4-5 веточек петрушки;

половинку или маленькую красную луковицу для салата;

4 ч. л. оливкового масла;

1-2 ч. л. дижонской горчицы;

2 ч. л. бальзамического уксуса;

1-2 ч. л. меда;

черный перец;

соль.

Фасоль приготовьте на пару 5-8 минут, орехи обжарьте без масла до появления орехового аромата и крупно нарежьте, петрушку измельчите. Лук очистите и заготовьте тонкими кольцами.

Заправку приготовьте в отдельной посуде, смешав масло, горчицу, уксус, мед, перец и соль. Все составляющие положите в салатник и заправьте, аккуратно перемешивая. Подавайте блюдо теплым. Так оно будет вкуснее.