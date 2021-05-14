Варю или запекаю за раз 2 килограмма свеклы и готовлю потом всю неделю "шустрые" салаты

Друзья, приветствую всех на своём канале "Вкусняшки"
Сегодня хочу поделиться рецептами "шустрых" салатов из свеклы, для которых я варю сразу много свеклы или запекаю в духовке, а потом всю неделю готовлю из нее салаты.
1. Салат из капусты с варенной свеклой. Когда я его попробовала первый раз однозначно поняла, рецепт приживется надолго. Здесь все так гармонично сочетается между собой, что от него трудно оторваться. А еще он не только вкусный, но еще и готовится из самых доступных продуктов, и полезный.
Рецепт:
- Капуста -400 гр.
- Свекла отварная-1 шт. (200 гр)
- Морковь -1 шт. (80 гр.)
- Луковица -1 шт. (50 гр)
- Яблоко -1 шт. (100 гр.)
- Сок лимона -2 ст.л.
- Сахар -1,5 ч.л. (или по вкусу)
- Соль -1/2 ч.л.
- Растительное масло – по вкусу
Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:
2. Салат из свеклы. Это обалденный салат на каждый день. Готовлю его часто, семья в восторге. Доступный и полезный.
Рецепт:
- Свекла отварная -500 гр.
- Яйца -2 шт.
- Огурцы маринованные -1-2 шт.
- Чеснок -3 зуб.
- Соль – по вкусу
Для соуса:
- Молоко -50 мл.
- Растительное масло -100 мл.
- Соль -1/3 ч.л.
- Горчица -1/2 ч.л.
- Сок лимона -1 ст.л.
- Сушеный чеснок – по вкусу
Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:
3. Салат из свеклы «Королевский». Салат получается невероятно аппетитный, сытный, вкусный, питательный, полезный.Очень простой в приготовлении, я люблю его готовить вне зависимости от времени года.
Рецепт:
- Свекла – 1-2 шт. (500 гр)
- Изюм – 100 гр.
- Грецкий орех – 70 гр.
- Сметана – 3 ст.л. (80 гр)
- Соль – 1/3 ч.л.
Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:
4. Салат селедка под шубой по-деревенски. Салат который любим многими. Получается нежный и мягкий. Вариантов приготовления очень много, я сегодня предлагаю приготовить с консервированной сельдью. Мне этот вариант нравится для повседневного меню, когда хочется приготовить, быстро и вкусно, но и для праздничного стола такой вариант тоже отлично подойдет.
Рецепт:
- Свекла – 500 гр.
- Морковь -500 гр.
- Картофель – 500 гр.
- Яйца -3 шт.
- Сельдь консервы- 1 банка
- Луковица – 1 шт.
- Майонез – по вкусу
- Соль – по вкусу
Маринад для лука:
- Сахар – 1 ч.л.
- Уксус яблочный – 1 ст.л.
Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:
и Варю вот такой суп из отварной свёклы:
Свекольник как в детском садике. Это один из популярных супов в детском саду, который любят дети. Рецепт этого вкусного супа прост и не требует особых кулинарных навыков.
Рецепт:
- Бульон -1,5-2 л.
- Свекла – 1 шт. (300 гр.)
- Картофель -3 шт. (300 гр.)
- Луковица -1 шт.
- Морковь -1 шт.
- Томатная паста -1 ч.л.
- Растительное масло -15 гр.
- Соль -1 ч.л.
- Сметана – для подачи (или в суп 100 гр.)
Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:
Буду рада, если статья Вам окажется полезной!
Приятного Вам аппетита!
Свежие комментарии