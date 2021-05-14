Варю или запекаю за раз 2 килограмма свеклы и готовлю потом всю неделю "шустрые" салаты

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Сегодня хочу поделиться рецептами "шустрых" салатов из свеклы, для которых я варю сразу много свеклы или запекаю в духовке, а потом всю неделю готовлю из нее салаты.

1. Салат из капусты с варенной свеклой. Когда я его попробовала первый раз однозначно поняла, рецепт приживется надолго. Здесь все так гармонично сочетается между собой, что от него трудно оторваться. А еще он не только вкусный, но еще и готовится из самых доступных продуктов, и полезный.

Рецепт:

Капуста -400 гр.

Свекла отварная-1 шт. (200 гр)

Морковь -1 шт. (80 гр.)

Луковица -1 шт. (50 гр)

Яблоко -1 шт. (100 гр.)

Сок лимона -2 ст.л.

Сахар -1,5 ч.л. (или по вкусу)

Соль -1/2 ч.л.

Растительное масло – по вкусу

Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:

2. Салат из свеклы. Это обалденный салат на каждый день. Готовлю его часто, семья в восторге. Доступный и полезный.

Рецепт:

Свекла отварная -500 гр.

Яйца -2 шт.

Огурцы маринованные -1-2 шт.

Чеснок -3 зуб.

Соль – по вкусу

Для соуса:

Молоко -50 мл.

Растительное масло -100 мл.

Соль -1/3 ч.л.

Горчица -1/2 ч.л.

Сок лимона -1 ст.л.

Сушеный чеснок – по вкусу

Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:

3. Салат из свеклы «Королевский». Салат получается невероятно аппетитный, сытный, вкусный, питательный, полезный.

Очень простой в приготовлении, я люблю его готовить вне зависимости от времени года.

Рецепт:

Свекла – 1-2 шт. (500 гр)

Изюм – 100 гр.

Грецкий орех – 70 гр.

Сметана – 3 ст.л. (80 гр)

Соль – 1/3 ч.л.

Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:

4. Салат селедка под шубой по-деревенски. Салат который любим многими. Получается нежный и мягкий. Вариантов приготовления очень много, я сегодня предлагаю приготовить с консервированной сельдью. Мне этот вариант нравится для повседневного меню, когда хочется приготовить, быстро и вкусно, но и для праздничного стола такой вариант тоже отлично подойдет.

Рецепт:

Свекла – 500 гр.

Морковь -500 гр.

Картофель – 500 гр.

Яйца -3 шт.

Сельдь консервы- 1 банка

Луковица – 1 шт.

Майонез – по вкусу

Соль – по вкусу

Маринад для лука:

Сахар – 1 ч.л.

Уксус яблочный – 1 ст.л.

Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:

и Варю вот такой суп из отварной свёклы:

Свекольник как в детском садике. Это один из популярных супов в детском саду, который любят дети. Рецепт этого вкусного супа прост и не требует особых кулинарных навыков.

Рецепт:

Бульон -1,5-2 л.

Свекла – 1 шт. (300 гр.)

Картофель -3 шт. (300 гр.)

Луковица -1 шт.

Морковь -1 шт.

Томатная паста -1 ч.л.

Растительное масло -15 гр.

Соль -1 ч.л.

Сметана – для подачи (или в суп 100 гр.)

Подробный процесс приготовления смотрите в видео ниже:

Буду рада, если статья Вам окажется полезной!

Приятного Вам аппетита!