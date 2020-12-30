Что делать, если не получается холодец? Изучаем азы и готовим правильно

Близятся новогодние праздники и более традиционное зимнее блюдо, чем холодец, сложно представить. Если вы без ума от кристально прозрачного наваристого студня с нежнейшим мясом и ложечкой горчицы или хрена, тогда эта статья для вас. Мы собрали несколько полезных советов, которые помогут вам сварить идеальный холодец в домашних условиях.

Первым делом – основа

Казалось бы, что сложного может быть в том, чтобы сварить мясо. Но когда дело касается холодца, все не так просто. Главный секрет успеха в том, чтобы он идеально застыл. А добиться этого можно лишь тогда, когда правильно выбрано мясо. Максимум коллагена (то, что желирует бульон) содержится в свиных копытах, ушах, говяжьих хвостах. Именно это и должно стать основой будущего холодцы. А дальше вы можете использовать любое нежирное мясо, которое вам по душе – говядину, свинину, индейку и т.д.

Терпение и томление

На первом этапе приготовления залейте мясо холодной водой и оставьте на 2-3 часа. А лучше всего – на ночь. В процессе варки холодца терпение очень важно, так что запаситесь им заранее.

Мясо вымочено, а значит, можно отправлять его в кастрюлю, залить водой и поставить на средний огонь. Постарайтесь не отходить далеко, так как после закипания понадобится все ваше внимание.

Как только бульон закипел, уберите огонь до минимума и 4-5 минут снимайте образовавшуюся пену. Затем оставьте бульон томиться на минимальном огне на пару часов.

Оттенки вкуса и аромата

Наваристый бульон – еще не значит вкусный. Чтобы довести его до идеала, добавьте душистый перец горошком, морковь, луковицу, лавровый лист и т.д. Выложите специи и овощи в кастрюлю и продолжайте томить еще около 2 часов. После добавьте по вкусу соль и варите еще примерно час-полтора (может понадобиться чуть больше времени) до готовности.

Ничего лишнего

Если вы правильно выбрали основу, откажитесь от идеи класть в бульон желатин или другие желирующие добавки. Это может существенно испортить вкус холодца.

Борьба за прозрачность

Чтобы холодец получился по-настоящему прозрачным, снять пену в процессе закипания недостаточно. Главный враг – жир, который при застывании образует на поверхности холодца толстую пленку или белые островки. Наша цель – избавиться от него максимально.

Первым делом из готового бульона достаньте мясо и отложите, пусть остывает. Овощи и специи можно выбросить (кусочек моркови можете оставить для украшения). Бульон нужно процедить. Лучше всего использовать не просто мелкое ситечко, но и дополнительно укрыть его марлей в несколько слоев или тонкой тканью.

После готовый бульон оставьте в кастрюле на некоторое время. Он будет остывать и остатки жира, если они есть, будут всплывать на поверхность. Избавиться от них можно очень просто – положите аккуратно бумажную салфетку и тут же снимите. Повторите при необходимости процесс несколько раз, чтобы полностью избавиться от жира.

Главная пикантная изюминка

Остывшее мясо отделите от костей, разберите на волокна и удалите все лишнее. Выложите мясо в глубокую миску и щедро приправьте пропущенным через пресс чесноком. Перемешайте, чтобы распределить его равномерно.

Финальные штрихи

Выложите мясо в формы, аккуратно влейте бульон и при желании украсьте ломтиками моркови, ягодками клюквы, оливками, листиками зелени или другим декором, который вам по душе. Оставьте холодец на час-полтора на столе, а после на ночь уберите в холодильник.

Теперь вы знаете все основные тонкости и можете смело приступать к варке холодца. А мы спешим поделиться с вами проверенным рецептом.

Холодец из трех видов мяса

Это идеальный рецепт, в котором есть все – и наваристый бульон, и максимум мяса.

Ингредиенты:

Куриное бедро – 300 грамм;

Нежирная свинина – 300 грамм;

Свиная нога – 1 шт.;

Говядина – 300 грамм;

Луковица – 1 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Соль, чеснок и специи – по вкусу.

Мясо промойте, залейте холодной водой и оставьте на пару часов. После переложите в кастрюлю, влейте около 3 литров воды и поставьте на огонь. После закипания тщательно уберите пену. Оставьте бульон вариться на медленном огне на 2-3 часа. Добавьте луковицу в шелухе и очищенную морковь, лавровый лист и душистый перец, продолжайте варить еще пару часов. Посолите бульон (в горячем виде он должен быть чуточку пересолен) и продолжайте варить до полной готовности мяса. Процедите бульон, остудите и разберите мясо. В мясо добавьте чеснок и разложите его по формам. Аккуратно залейте бульоном. Оставьте холодец остывать сначала на столе, а после уберите в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!