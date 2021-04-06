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Постный торт с апельсиновым кремом

Постный торт с апельсиновым кремом

Во время поста страдают, конечно, по большей части мясоеды. Но не стоит забывать про сладкоежек, которые не могут позволить себе любимые десерты. Ведь подавляющее большинство вкусностей сделано из яиц и молочных продуктов. Сегодня я расскажу, как испечь торт и не нарушить пост!

Готова поспорить, что, попробовав кусочек этого лакомства, вы не сразу поймете, из чего оно приготовлено. Постный торт с апельсиновым кремом очень похож на любимый «Наполеон», но только коржи без яиц, а крем без молока!

Постный торт с апельсиновым кремом

Ингредиенты

Томатный сок 250 мл
Сахар 400 г
Подсолнечное масло 5 ст. л.
Пшеничная мука 570 г
Сода 1 ч. л.
Ванильный сахар 10 г
Апельсиновый сок 1 л
Манка 100 г
Соль 1 щеп.

 

Приготовление

  1. Чтобы приготовить крем, смешайте апельсиновый сок с половиной сахара и доведите до кипения. Постоянно помешивая смесь, добавляйте манную крупу, варите до загустения. Снимите крем с огня и отставьте в сторону.Постный торт с апельсиновым кремом
  2. Теперь смешайте томатный сок с оставшимся сахаром, солью, ванильным сахаром и растительным маслом. Просейте муку с содой, замесите тесто.Постный торт с апельсиновым кремом
  3. Разделите тесто на 8 одинаковых частей, каждую скатайте в шарик, а затем раскатайте в тонкий пласт.Постный торт с апельсиновым кремом
  4. Присыпьте противень мукой и выпекайте каждый корж по 3–4 минуты при 230 °С.
    Пока коржи горячие, вырежьте круги, приложив тарелку. Обрезки коржей пустите на крошку для украшения торта.Постный торт с апельсиновым кремом
  5. Взбейте крем миксером на большой скорости, чтобы масса увеличилась в объеме и посветлела. Накройте его пищевой пленкой и дайте остыть полностью.Постный торт с апельсиновым кремом
  6. В разъемном кольце соберите торт, выкладывая коржи друг на друга и смазывая их кремом. Сверху присыпьте торт крошкой.Постный торт с апельсиновым кремом

Как легко, оказывается, приготовить постный апельсиновый торт! Рецепт подойдет и для веганов, и для тех, кто решил сделать перерыв в употреблении продуктов животного происхождения. К тому же такое лакомство получается менее калорийный, а это значит, что съесть можно больше!

 

 

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