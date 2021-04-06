Во время поста страдают, конечно, по большей части мясоеды. Но не стоит забывать про сладкоежек, которые не могут позволить себе любимые десерты. Ведь подавляющее большинство вкусностей сделано из яиц и молочных продуктов. Сегодня я расскажу, как испечь торт и не нарушить пост!
Готова поспорить, что, попробовав кусочек этого лакомства, вы не сразу поймете, из чего оно приготовлено. Постный торт с апельсиновым кремом очень похож на любимый «Наполеон», но только коржи без яиц, а крем без молока!
Ингредиенты
|Томатный сок
|250 мл
|Сахар
|400 г
|Подсолнечное масло
|5 ст. л.
|Пшеничная мука
|570 г
|Сода
|1 ч. л.
|Ванильный сахар
|10 г
|Апельсиновый сок
|1 л
|Манка
|100 г
|Соль
|1 щеп.
Приготовление
- Чтобы приготовить крем, смешайте апельсиновый сок с половиной сахара и доведите до кипения. Постоянно помешивая смесь, добавляйте манную крупу, варите до загустения. Снимите крем с огня и отставьте в сторону.
- Теперь смешайте томатный сок с оставшимся сахаром, солью, ванильным сахаром и растительным маслом. Просейте муку с содой, замесите тесто.
- Разделите тесто на 8 одинаковых частей, каждую скатайте в шарик, а затем раскатайте в тонкий пласт.
- Присыпьте противень мукой и выпекайте каждый корж по 3–4 минуты при 230 °С. Пока коржи горячие, вырежьте круги, приложив тарелку. Обрезки коржей пустите на крошку для украшения торта.
- Взбейте крем миксером на большой скорости, чтобы масса увеличилась в объеме и посветлела. Накройте его пищевой пленкой и дайте остыть полностью.
- В разъемном кольце соберите торт, выкладывая коржи друг на друга и смазывая их кремом. Сверху присыпьте торт крошкой.
Как легко, оказывается, приготовить постный апельсиновый торт! Рецепт подойдет и для веганов, и для тех, кто решил сделать перерыв в употреблении продуктов животного происхождения. К тому же такое лакомство получается менее калорийный, а это значит, что съесть можно больше!
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