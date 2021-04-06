Во время поста страдают, конечно, по большей части мясоеды. Но не стоит забывать про сладкоежек, которые не могут позволить себе любимые десерты. Ведь подавляющее большинство вкусностей сделано из яиц и молочных продуктов. Сегодня я расскажу, как испечь торт и не нарушить пост!

Готова поспорить, что, попробовав кусочек этого лакомства, вы не сразу поймете, из чего оно приготовлено. Постный торт с апельсиновым кремом очень похож на любимый «Наполеон», но только коржи без яиц, а крем без молока!

Ингредиенты

Томатный сок 250 мл Сахар 400 г Подсолнечное масло 5 ст. л. Пшеничная мука 570 г Сода 1 ч. л. Ванильный сахар 10 г Апельсиновый сок 1 л Манка 100 г Соль 1 щеп.

Приготовление

Чтобы приготовить крем, смешайте апельсиновый сок с половиной сахара и доведите до кипения. Постоянно помешивая смесь, добавляйте манную крупу, варите до загустения. Снимите крем с огня и отставьте в сторону. Теперь смешайте томатный сок с оставшимся сахаром, солью, ванильным сахаром и растительным маслом. Просейте муку с содой, замесите тесто. Разделите тесто на 8 одинаковых частей, каждую скатайте в шарик, а затем раскатайте в тонкий пласт. Присыпьте противень мукой и выпекайте каждый корж по 3–4 минуты при 230 °С. Пока коржи горячие, вырежьте круги, приложив тарелку. Обрезки коржей пустите на крошку для украшения торта. Взбейте крем миксером на большой скорости, чтобы масса увеличилась в объеме и посветлела. Накройте его пищевой пленкой и дайте остыть полностью. В разъемном кольце соберите торт, выкладывая коржи друг на друга и смазывая их кремом. Сверху присыпьте торт крошкой.

Как легко, оказывается, приготовить постный апельсиновый торт! Рецепт подойдет и для веганов, и для тех, кто решил сделать перерыв в употреблении продуктов животного происхождения. К тому же такое лакомство получается менее калорийный, а это значит, что съесть можно больше!