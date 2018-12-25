Закуски из консервов на Новый год

Консервированные экзотические фрукты, овощи и рыба – отличный вариант заготовок, к тому же, бюджетный. А перед Новым годом консервы – и вовсе палочка-выручалочка! Их можно купить заранее, долго хранить, а вариантов использования в блюдах – не счесть.

Предлагаем рецепты оригинальных закусок из консервов на Новый год.

1. Бутерброды с паштетом из тунца и солеными огурчиками

Ингредиенты:

консервированный тунец – 300-350 г;

лук репчатый – 2 головки;

чеснок – 4-5 зубчиков;

молотый мускатный орех – 1/2 ч. л.;

оливковое или растительное масло – 50 мл;

соленые огурцы – 5-6 шт.;

багет;

соль, перец по вкусу.

Консервированный тунец без масла (или сока) перекладываем на противень, к нему же добавляем очищенные цельные зубчики чеснока, закрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Параллельно на медленном огне с добавлением растительного/оливкового масла до золотистости обжариваем мелко нарезанные лук и соленые огурчики, приправляем перцем.

Багет нарезаем порционными кусочками и каждый обжариваем с двух сторон на сухой сковороде по 2-3 минуты. После перекладываем тунец и чеснок в блендер, добавляем сливочное масло, перец, мускатный орех, хорошо измельчаем до состояния паштета.

2. Тарталетки с консервированной фасолью под чесночным соусом

Перемешиваем получившуюся массу с солеными огурчиками и луком, намазываем на багет и украшаем петрушкой. Соль можно не использовать, т. к. огурчики соленые.

Ингредиенты:

консервированная фасоль – 300-400 г;

тарталетки среднего размера – 8-10 шт;

чеснок – 4-5 зубчиков;

плавленый сыр – 100 г;

сливки – 100 мл;

шпинат – 50-70 г;

соль, перец по вкусу.

В глубокий сотейник выливаем сливки, ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Когда сливки закипят, начинаем порционно замешивать сливочный сыр, чтобы не было сгусток. Далее выдавливаем в эту же массу чеснок, добавляем мелко нарезанный шпинат, соль и перец. Варим соус на медленном огне под крышкой 7-10 минут.

Промываем консервированную фасоль, достаточно будет одного раза. После в каждую тарталетку укладываем фасоль, сверху при помощи столовой ложки до краев наливаем получившийся соус.

Посыпаем закуску укропом и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

3. Овощной рулет с консервированной кукурузой, горошком и морковью по-корейски

Ингредиенты:

лаваш;

консервированная кукуруза – 100 г;

консервированный горошек – 100г;

морковь;

луковица;

морковь по-корейски – 100 г;

майонез – 30 мл;

горчица готовая – 30 г;

соль, перец по вкусу.

Натираем на крупной тёрке морковь, лук нарезаем мелким кубиком. Перекладываем овощи на сковороду с маслом вместе с консервированной кукурузой, добавляем соль, перец и обжариваем до золотистого цвета.

Горошек промываем под проточной водой и перемешиваем с морковью по-корейски. Майонез смешиваем с горчицей и смазываем лаваш. На него же выкладываем обжаренные овощи, морковь и горошек. Сворачиваем рулет, оборачиваем пищевой пленкой, отправляем в холодильник на 1 час пропитаться. Перед подачей порционно нарезаем.

4. Сладкая закуска из консервированных ананасов, мангового пюре и сливочного сыра

Ингредиенты:

слоеное тесто – 250 г;

консервированные ананасы – 100 г;

консервированное манговое пюре – 100 г;

сливочный сыр – 100 г;

кедровые или другие орехи.

Раскатываем слоеное тесто, нарезаем одинаковые по размеру кружочки (под форму для кексов или тарталеток). Формы смазываем сливочным маслом, укладываем в них тесто и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 10 минут, чтобы схватились.

Смешиваем консервированное манговое пюре со сливочным сыром (по желанию можно добавить сахарную пудру). Когда тесто подрумянится, вытаскиваем его из духовки, выкладываем в них кубиками нарезанные ананасы и заливаем мангово-сливочным пюре. Сверху посыпаем орешками, отправляем в духовку на 5-7 минут. Готовую закуску нужно остудить и можно подавать к столу.

5. Рыбный рулет со шпротами, зеленью и орехами

Ингредиенты:

лаваш;

укроп, кинза – по пучку;

шпинат – 50 г;

шпроты – 200-250 г;

сметана – 70 мл;

консервированные каперсы – 1 ст. л.;

грецкие орехи – 100 г;

соль, перец– по вкусу.

Укроп, шпинат, кинзу и каперсы измельчаем. Каперсы смешиваем со сметаной, солим и перчим. Лаваш смазываем получившимся соусом, выкладываем на соус приготовленную зелень, цельные шпроты, сверху посыпаем измельчёнными грецкими орехами. Сворачиваем рулет. Даём закуске пропитаться около 30 минут, порционно разрезаем и можно подавать к столу. Приятного!