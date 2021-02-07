Соедините хруст песочной основы с тягучей карамельной серединкой и шоколадной глазурью, и вы получите печенье миллионера - непревзойденное сладкое угощение.
Ингредиенты:
Для печенья:
250 г муки
75 г сахарной пудры
1 ст. л. какао
175 г размягченного сливочного масла
Для карамели:
100 г сливочного масла
100 г сахара
банка сгущенного молока
Для глазури:
200 г шоколада.
Нагрейте духовку до 180 C. Слегка смажьте маслом и выстелите пергаментом форму для выпечки размером 20-22 см.
Чтобы приготовить печенье, смешайте в миске муку, сахарную пудру и какао. Вмешивайте размягченное масло, пока смесь не станет похожей на панировочные сухари.
Замесите тесто, затем выложите в подготовленную форму.
Слегка проткните тесто вилкой и запекайте 20 минут или пока оно не станет твердым на ощупь и слегка подрумянится. Оставьте остывать в форме.
Чтобы приготовить карамель, положите масло, сахар и сгущенное молоко в кастрюлю и нагревайте на маленьком огне, пока сахар не растворится. Постоянно перемешивайте, чтобы сахар не пригорел. (Из-за этого могут появиться коричневые пятнышки на карамели, но это не повлияет на вкус.)
Увеличьте огонь до среднего, постоянно помешивая, и доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума, и, непрерывно помешивая в течение 5-10 минут, или пока смесь не загустеет.Вылейте карамель на готовое печенье и дайте остыть.
Для глазури растопите кусочки шоколада на водяной бане. Распределите по слою остывшей карамели и дайте настояться.
Горячим ножом нарежьте на квадратики. Приятного аппетита!
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