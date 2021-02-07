Соедините хруст песочной основы с тягучей карамельной серединкой и шоколадной глазурью, и вы получите печенье миллионера - непревзойденное сладкое угощение.

Ингредиенты:

Для печенья:

250 г муки

75 г сахарной пудры

1 ст. л. какао

175 г размягченного сливочного масла

Для карамели:

100 г сливочного масла

100 г сахара

банка сгущенного молока

Для глазури:

200 г шоколада.

Нагрейте духовку до 180 C. Слегка смажьте маслом и выстелите пергаментом форму для выпечки размером 20-22 см.

Чтобы приготовить печенье, смешайте в миске муку, сахарную пудру и какао. Вмешивайте размягченное масло, пока смесь не станет похожей на панировочные сухари.

Замесите тесто, затем выложите в подготовленную форму.

Слегка проткните тесто вилкой и запекайте 20 минут или пока оно не станет твердым на ощупь и слегка подрумянится. Оставьте остывать в форме.

Чтобы приготовить карамель, положите масло, сахар и сгущенное молоко в кастрюлю и нагревайте на маленьком огне, пока сахар не растворится. Постоянно перемешивайте, чтобы сахар не пригорел. (Из-за этого могут появиться коричневые пятнышки на карамели, но это не повлияет на вкус.)

Увеличьте огонь до среднего, постоянно помешивая, и доведите до кипения, затем убавьте огонь до минимума, и, непрерывно помешивая в течение 5-10 минут, или пока смесь не загустеет.

Вылейте карамель на готовое печенье и дайте остыть.

Для глазури растопите кусочки шоколада на водяной бане. Распределите по слою остывшей карамели и дайте настояться.

Горячим ножом нарежьте на квадратики. Приятного аппетита!