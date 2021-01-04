Торт без выпечки "Любимчик". Очень простой рецепт торта из печенья

Всем привет! Предлагаю приготовить творожный торт без выпечки из печенья "Любимчик". Готовится настолько просто, что возможно станет и вашим любимчиком на долгое время! Получается нежный, вкусный десерт и готовится легко и просто. Такой торт непременно понравится вам и вашим гостям

Ингредиенты :

Творог - 400 г

Сахар - 150 г

Печенье :

Светлое - 320 г

Темное - 200 г

Светлое - 320 г Темное - 200 г Сливки 33%-500 мл

Сок любой(у меня вишнёвый) - 200 мл



Способ приготовления:

1. Взбиваем миксером холодные сливки минут 5-7, затем добавляем сахар и продолжаем взбивать. Как только сливки загустеют добавляем творог и еще раз все взбиваем миксером до однородной массы.

2. Берем кольцо от разъемной формы (у меня 21 см в диаметре), заранее нарезаем полоски из бумаги для выпечки, смазываем их растительным маслом и приклеиваем к кольцу. Это нам поможет легко и просто достать торт из кольца. Далее макаем печенье в сок и выкладываем по бортику кольца, смазываем печенье кремом. Чередуем слой печенья, слой крема пока не заполниться форма. Оставшийся крем распределяем сверху торта и отправляем в холодильник пропитаться минимум на 1 час. Если вы сделаете торт вечером и оставите его пропитаться до утра, то он станет просто волшебным.

3.

После того как торт пропитался, вынимаем его из формы и украшаем какао и кусочками шоколада.Наш чудесный торт готов! Всем приятного аппетита и отличного настроения!Смотрите коротенькое пошаговое видео приготовления торта ниже