Торт без выпечки "Любимчик". Очень простой рецепт торта из печенья

Всем привет! Предлагаю приготовить творожный торт без выпечки из печенья "Любимчик". Готовится настолько просто, что возможно станет и вашим любимчиком на долгое время! Получается нежный, вкусный десерт и готовится легко и просто. Такой торт непременно понравится вам и вашим гостям
Ингредиенты :
- Творог - 400 г
- Сахар - 150 г
- Печенье :
Светлое - 320 г
Темное - 200 г
- Сливки 33%-500 мл
- Сок любой(у меня вишнёвый) - 200 мл
Способ приготовления:
1. Взбиваем миксером холодные сливки минут 5-7, затем добавляем сахар и продолжаем взбивать. Как только сливки загустеют добавляем творог и еще раз все взбиваем миксером до однородной массы.
2. Берем кольцо от разъемной формы (у меня 21 см в диаметре), заранее нарезаем полоски из бумаги для выпечки, смазываем их растительным маслом и приклеиваем к кольцу. Это нам поможет легко и просто достать торт из кольца. Далее макаем печенье в сок и выкладываем по бортику кольца, смазываем печенье кремом. Чередуем слой печенья, слой крема пока не заполниться форма. Оставшийся крем распределяем сверху торта и отправляем в холодильник пропитаться минимум на 1 час. Если вы сделаете торт вечером и оставите его пропитаться до утра, то он станет просто волшебным.
3.После того как торт пропитался, вынимаем его из формы и украшаем какао и кусочками шоколада.
Наш чудесный торт готов! Всем приятного аппетита и отличного настроения!
Смотрите коротенькое пошаговое видео приготовления торта ниже
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