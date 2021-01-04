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Торт без выпечки "Любимчик". Очень простой рецепт торта из печенья

Всем привет! Предлагаю приготовить творожный торт без выпечки из печенья "Любимчик". Готовится настолько просто, что возможно станет и вашим любимчиком на долгое время! Получается нежный, вкусный десерт и готовится легко и просто. Такой торт непременно понравится вам и вашим гостям

Торт без выпечки "Любимчик". Очень простой рецепт торта из печенья

Ингредиенты :

  • Творог - 400 г
  • Сахар - 150 г
  • Печенье :
    Светлое - 320 г
    Темное - 200 г
  • Сливки 33%-500 мл
  • Сок любой(у меня вишнёвый) - 200 мл


Способ приготовления:

1. Взбиваем миксером холодные сливки минут 5-7, затем добавляем сахар и продолжаем взбивать. Как только сливки загустеют добавляем творог и еще раз все взбиваем миксером до однородной массы.

2. Берем кольцо от разъемной формы (у меня 21 см в диаметре), заранее нарезаем полоски из бумаги для выпечки, смазываем их растительным маслом и приклеиваем к кольцу. Это нам поможет легко и просто достать торт из кольца. Далее макаем печенье в сок и выкладываем по бортику кольца, смазываем печенье кремом. Чередуем слой печенья, слой крема пока не заполниться форма. Оставшийся крем распределяем сверху торта и отправляем в холодильник пропитаться минимум на 1 час. Если вы сделаете торт вечером и оставите его пропитаться до утра, то он станет просто волшебным.

3.

После того как торт пропитался, вынимаем его из формы и украшаем какао и кусочками шоколада.
Наш чудесный торт готов! Всем приятного аппетита и отличного настроения!
Смотрите коротенькое пошаговое видео приготовления торта ниже

 

 

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