Суп, рагу или пирог — вот первые блюда с листьями капусты, которые приходят мне в голову. А в сезон молодой капусты могу еще и свежий салат приготовить. Но вот моя сестра — великий экспериментатор и затейница, которая на лету придумывает вкуснейшие блюда из тех ингредиентов, которые есть в холодильнике.
Она и подсказала мне две идеи использования капустных листьев. Это бризоль, который отлично подойдет в качестве быстрой и необычной закуски или перекуса. А голубцы в формах показали мне, что это кушанье не такое уж трудоемкое и тягостное. Делюсь рецептами капустных блюд!
Бризоль из капустных листов
Ингредиенты
- 3 яйца
- 1 ч. л. соли
- 3 ст. л. муки
- 50 г сливочного масла
- 6 капустных листов
- 70 г сыра
- перец по вкусу
- 70 г ветчины
- 1 помидор
Приготовление
- Взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте муку и хорошенько перемешайте.
- Слегка отбейте капустные листы, обмочите их в кляре и обжарьте на разогретой со сливочным маслом сковороде с двух сторон.
- Выложите на обжаренные листы ломтики ветчины, кусочки сыра и тонкие дольки помидоров. Заверните в рулетики и выложите в форму для выпекания. Отправьте форму на 10 минут в духовку, разогретую до 200 °С.
Голубцы в формах для кексов
Ингредиенты
- 1 капуста
- 400 г фарша
- 1 яйцо
- 70 г панировочных сухарей
- 1 ч. л. соли
- 0,5 ч. л. перца
- 50 г сливочного масла
- 80 г моцареллы
Приготовление
- Разберите капусту на листья, залейте кипятком и оставьте на 10 минут.
- К фаршу добавьте яйцо, панировочные сухари, соль и перец, хорошенько перемешайте.
- Формы для кексов смажьте сливочным маслом, выложите туда капустные листы. Из фарша скатайте шарики и поместите их в формы, сверху выложите по кусочку моцареллы, а затем снова слой фарша.
- Закройте начинку капустными листами и отправьте форму выпекаться при 200 °С на полчаса.
Блюда с листьями капусты выдерживают любые эксперименты. Например, начинить бризоль можно и грибами, и оставшейся колбасой, и даже овощами. А для голубцов используйте разные виды фарша. Проверьте, как меняется вкус всего блюда!
Свежие комментарии