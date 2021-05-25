БУДЕТ ВКУСНО!

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Блюда с листьями капусты

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Суп, рагу или пирог — вот первые блюда с листьями капусты, которые приходят мне в голову. А в сезон молодой капусты могу еще и свежий салат приготовить. Но вот моя сестра — великий экспериментатор и затейница, которая на лету придумывает вкуснейшие блюда из тех ингредиентов, которые есть в холодильнике.

Она и подсказала мне две идеи использования капустных листьев. Это бризоль, который отлично подойдет в качестве быстрой и необычной закуски или перекуса. А голубцы в формах показали мне, что это кушанье не такое уж трудоемкое и тягостное. Делюсь рецептами капустных блюд!

Бризоль из капустных листов

Блюда с листьями капусты

Ингредиенты

  • 3 яйца
  • 1 ч. л. соли
  • 3 ст. л. муки
  • 50 г сливочного масла
  • 6 капустных листов
  • 70 г сыра
  • перец по вкусу
  • 70 г ветчины
  • 1 помидор

Приготовление

  1. Взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте муку и хорошенько перемешайте.
  2. Слегка отбейте капустные листы, обмочите их в кляре и обжарьте на разогретой со сливочным маслом сковороде с двух сторон.
  3. Выложите на обжаренные листы ломтики ветчины, кусочки сыра и тонкие дольки помидоров. Заверните в рулетики и выложите в форму для выпекания. Отправьте форму на 10 минут в духовку, разогретую до 200 °С.

Голубцы в формах для кексов

Блюда с листьями капусты

Ингредиенты

  • 1 капуста
  • 400 г фарша
  • 1 яйцо
  • 70 г панировочных сухарей
  • 1 ч.
    л. соли
  • 0,5 ч. л. перца
  • 50 г сливочного масла
  • 80 г моцареллы

Приготовление

  1. Разберите капусту на листья, залейте кипятком и оставьте на 10 минут.
  2. К фаршу добавьте яйцо, панировочные сухари, соль и перец, хорошенько перемешайте.
  3. Формы для кексов смажьте сливочным маслом, выложите туда капустные листы. Из фарша скатайте шарики и поместите их в формы, сверху выложите по кусочку моцареллы, а затем снова слой фарша.
  4. Закройте начинку капустными листами и отправьте форму выпекаться при 200 °С на полчаса.

Блюда с листьями капусты выдерживают любые эксперименты. Например, начинить бризоль можно и грибами, и оставшейся колбасой, и даже овощами. А для голубцов используйте разные виды фарша. Проверьте, как меняется вкус всего блюда!

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