Суп, рагу или пирог — вот первые блюда с листьями капусты, которые приходят мне в голову. А в сезон молодой капусты могу еще и свежий салат приготовить. Но вот моя сестра — великий экспериментатор и затейница, которая на лету придумывает вкуснейшие блюда из тех ингредиентов, которые есть в холодильнике.

Она и подсказала мне две идеи использования капустных листьев. Это бризоль, который отлично подойдет в качестве быстрой и необычной закуски или перекуса. А голубцы в формах показали мне, что это кушанье не такое уж трудоемкое и тягостное. Делюсь рецептами капустных блюд!

Бризоль из капустных листов

Ингредиенты

3 яйца

1 ч. л. соли

3 ст. л. муки

50 г сливочного масла

6 капустных листов

70 г сыра

перец по вкусу

70 г ветчины

1 помидор

Приготовление

Взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте муку и хорошенько перемешайте. Слегка отбейте капустные листы, обмочите их в кляре и обжарьте на разогретой со сливочным маслом сковороде с двух сторон. Выложите на обжаренные листы ломтики ветчины, кусочки сыра и тонкие дольки помидоров. Заверните в рулетики и выложите в форму для выпекания. Отправьте форму на 10 минут в духовку, разогретую до 200 °С.

Голубцы в формах для кексов

Ингредиенты

1 капуста

400 г фарша

1 яйцо

70 г панировочных сухарей

1 ч. л. соли

л. соли 0,5 ч. л. перца

50 г сливочного масла

80 г моцареллы

Приготовление

Разберите капусту на листья, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. К фаршу добавьте яйцо, панировочные сухари, соль и перец, хорошенько перемешайте. Формы для кексов смажьте сливочным маслом, выложите туда капустные листы. Из фарша скатайте шарики и поместите их в формы, сверху выложите по кусочку моцареллы, а затем снова слой фарша. Закройте начинку капустными листами и отправьте форму выпекаться при 200 °С на полчаса.

Блюда с листьями капусты выдерживают любые эксперименты. Например, начинить бризоль можно и грибами, и оставшейся колбасой, и даже овощами. А для голубцов используйте разные виды фарша. Проверьте, как меняется вкус всего блюда!