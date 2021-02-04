У нас в семье этот тайский соус один из самых любимых. До недавнего времени покупал готовый, но как выяснилось в его приготовлении дома нет ничего сложного. И ещё плюс в том, что сделать его можно не только из свежего перца чили, за которым еще нужно идти в магазин, но так же из сухого который всегда имеется в запасе. На вид и вкус выходит как магазинный, а работы минут 20 не больше.

Ингредиенты рецепта сладкого соуса чили (Sweet Chili Sauce)

Сухой перец чили-12 шт.

Чеснок- 4 зубчика

Сахар-1/2 стакана

Крахмал кукурузный-1 ст. л.(с горкой)

Уксус 5%- 50 мл.(нет на фото)

Соль-1 ч. л.

Вода-1 стакан

(использую стакан 300 мл.)

Как приготовить сладкий соус чили (Sweet Chili Sauce), пошаговый рецепт с фото

Что понадобится..

Чили закладываем в сотейник, заливаем кипятком и оставляем минут на 10 чтобы он размягчился.

Из сотейника сливаем воду, а перцы вместе со всеми другими ингредиентами помещаем в чашу блендера и пробиваем в однородную массу. Если процесс идёт тяжело, можно добавить немного воды, но из той что указана в рецепте.

Полученную смесь возвращаем обратно в сотейник. Добавляем оставшуюся воду, доводим до кипения и затем на среднем огне провариваем 5-6 минут. В отдельном стакане смешиваем крахмал в 3 ст.

л воды и добавляем в соус. Продолжаем варить, интенсивно мешая венчиком во избежании комков. Как только соус начнет густеть (а произойдет это благодаря крахмалу очень быстро), мешаем еще минуту-две и выключаем огонь. Даем соусу остыть, переливаем в подходящую ёмкость (лучше стеклянную) и готово!В холодильнике хранится довольно долго.