Кладем мясо с курицей в форму и получаем деликатес

Приготовление большинства мясных закусок в домашних условиях обычно остается достаточно трудоемким делом, но этот рецепт приятное исключение из правила. Нужно будет только отварить мясо со специями, затем выложить его в форму и подождать, пока закуска гораздо вкуснее колбасы дойдет до готовности сама.

Для приготовления мы возьмем 4 крупных куриных окорочка, полтора килограмма свиных ушей (они в этом рецепте будут только кстати), чеснок, полторы ложки соли, лавровый лист и черный перец горошком.

Очищенные свиные уши и куриные окорочка вместе укладываем в кастрюлю, добавляем туда же перец горошком, соль, лавровые листики. Заливаем водой и ставим кастрюлю на плиту, варим все вместе на среднем огне под крышкой три часа.

Но через час варки куриные окорочка нужно будет достать, они уже будут готовы. Отделим мясо от костей в миску. По истечении трех часов сварятся и уши. Отливаем немного бульона в отдельную миску, через пресс выдавливаем к нему немного чеснока, перемешиваем.

Теперь часть бульона с чесноком выливаем в удобную форму, следом кладем слой свиных ушей, на него курицу. Каждый слой проливаем бульоном и так заполняем форму до конца.

Накрываем форму пищевой пленкой, ставим под пресс и убираем в холодильник на ночь.

Затем останется только вынуть закуску из формы и порезать ее порционно.

Видеорецепт:

Получившееся блюдо можно подавать не только как нарезку на завтрак или закуску, но и с гарниром. Попробуйте, к примеру, его пюре или белый рис.