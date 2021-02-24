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Кладем мясо с курицей в форму и получаем деликатес

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Приготовление большинства мясных закусок в домашних условиях обычно остается достаточно трудоемким делом, но этот рецепт приятное исключение из правила. Нужно будет только отварить мясо со специями, затем выложить его в форму и подождать, пока закуска гораздо вкуснее колбасы дойдет до готовности сама.

Кладем мясо с курицей в форму и получаем деликатес

Для приготовления мы возьмем 4 крупных куриных окорочка, полтора килограмма свиных ушей (они в этом рецепте будут только кстати), чеснок, полторы ложки соли, лавровый лист и черный перец горошком.

Очищенные свиные уши и куриные окорочка вместе укладываем в кастрюлю, добавляем туда же перец горошком, соль, лавровые листики. Заливаем водой и ставим кастрюлю на плиту, варим все вместе на среднем огне под крышкой три часа.

Кладем мясо с курицей в форму и получаем деликатес

Но через час варки куриные окорочка нужно будет достать, они уже будут готовы. Отделим мясо от костей в миску. По истечении трех часов сварятся и уши. Отливаем немного бульона в отдельную миску, через пресс выдавливаем к нему немного чеснока, перемешиваем.

Теперь часть бульона с чесноком выливаем в удобную форму, следом кладем слой свиных ушей, на него курицу. Каждый слой проливаем бульоном и так заполняем форму до конца.

Кладем мясо с курицей в форму и получаем деликатес

Накрываем форму пищевой пленкой, ставим под пресс и убираем в холодильник на ночь.

Кладем мясо с курицей в форму и получаем деликатес

Затем останется только вынуть закуску из формы и порезать ее порционно.

Видеорецепт:

Получившееся блюдо можно подавать не только как нарезку на завтрак или закуску, но и с гарниром. Попробуйте, к примеру, его пюре или белый рис.

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