Запеченное молоко: легкий десерт

Побалуемся десертом? Ведь сладости делают наши лица довольными и безмятежными! Если же лакомство готовить так же просто, как наше запеченное молоко, — это вообще подарок судьбы.
Записывайте рецепт, «Со Вкусом» плохого не посоветует. Безупречно нежный, легкий, тающий во рту десерт однозначно стоит потраченного времени. Тем более, что его уйдет не так уж и много. Нежнее любого чизкейка или запеканки! Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 16 см. Вес готового продукта — около 500 г.
Ингредиенты
|Творожный сыр
|60 г
|Сахар
|65 г
|Желтки
|3 шт.
|Крахмал
|50 г
|Молоко
|500 мл
|Подсолнечное масло
|0,5 ч. л.
|Ванилин
|1 щеп.
Приготовление
- Творожный сыр разотрите с сахаром до однородной консистенции. Добавьте 2,5 желтка, тщательно перемешайте. Добавьте крахмал, ванилин, еще раз перемешайте. Влейте молоко.
- Полученную смесь через сито перелейте в сотейник, поставьте на огонь. При постоянном перемешивании сварите густой заварной крем.
- Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом. Перелейте в форму крем, накройте пленкой вплотную. Отправьте в холодильник на 3 часа.
- Застывший крем разделите на порционные кусочки. Выложите на застеленный пергаментом противень. Каждый кусочек смажьте остатком третьего желтка. Отправьте десерт запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
При желании аппетитные молочные ломтики можете подать с шариком мороженого, шоколадным соусом или ароматным ягодным джемом. Наслаждайтесь и не забывайте делиться нашими рецептами с друзьями!
Свежие комментарии