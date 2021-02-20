Запеченное молоко: легкий десерт

Побалуемся десертом? Ведь сладости делают наши лица довольными и безмятежными! Если же лакомство готовить так же просто, как наше запеченное молоко, — это вообще подарок судьбы.

Записывайте рецепт, «Со Вкусом» плохого не посоветует. Безупречно нежный, легкий, тающий во рту десерт однозначно стоит потраченного времени. Тем более, что его уйдет не так уж и много. Нежнее любого чизкейка или запеканки! Ингредиенты рассчитаны на форму диаметром 16 см. Вес готового продукта — около 500 г.

Ингредиенты

Творожный сыр 60 г Сахар 65 г Желтки 3 шт. Крахмал 50 г Молоко 500 мл Подсолнечное масло 0,5 ч. л. Ванилин 1 щеп.

Приготовление

Творожный сыр разотрите с сахаром до однородной консистенции. Добавьте 2,5 желтка, тщательно перемешайте. Добавьте крахмал, ванилин, еще раз перемешайте. Влейте молоко. Полученную смесь через сито перелейте в сотейник, поставьте на огонь. При постоянном перемешивании сварите густой заварной крем. Форму для запекания смажьте подсолнечным маслом. Перелейте в форму крем, накройте пленкой вплотную. Отправьте в холодильник на 3 часа. Застывший крем разделите на порционные кусочки. Выложите на застеленный пергаментом противень. Каждый кусочек смажьте остатком третьего желтка. Отправьте десерт запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.

При желании аппетитные молочные ломтики можете подать с шариком мороженого, шоколадным соусом или ароматным ягодным джемом. Наслаждайтесь и не забывайте делиться нашими рецептами с друзьями!