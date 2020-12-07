Сельдь по-шведски Inlagd sill

ОПИСАНИЕ
Классический рецепт маринованной слабосоленой сельди по-шведски. Получается очень вкусная закуска. Любителям рыбы рекомендую обязательно попробовать.
Время приготовления указано без учета процесса маринования.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ
Основные
|250 г
|100 г
|100 г
|10 шт.
|1 шт.
|½ ст. л.
|20 мл
|30 мл
|300 мл
|10 г
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/7
Первым делом надо приготовить маринад. 300 мл воды наливаем в сотейник, добавляем сахар, лавровый лист и черный перец горошком. Доводим до кипения, добавляем уксус. Сразу снимаем с огня и отставляем, чтобы маринад остыл. Морковь и лук очистить. Нарезать кольцами. Укроп порубить.
ШАГ 2/7
Слабосоленую сельдь очистить, удалить кости. Филе нарезать на кусочки. Можно взять уже готовое очищенное филе.
ШАГ 3/7
Можно взять стеклянную банку. Я использовала контейнер. Выкладываем слоями морковь, лук, зелень.
ШАГ 4/7
Сверху кладем сельдь. Далее — морковь, лук и зелень. Делаем так, пока все не будет отправлено в емкость.
ШАГ 5/7
Заливаем остывшим маринадом. Если маринад будет немного теплым, ничего страшного.Шведы отправляют сельдь мариноваться на 2 дня, но через 8 часов уже получается очень вкусная закуска.
ШАГ 6/7
Сливаем маринад. Рыба готова. Можно подавать.
ШАГ 7/7
Приятного аппетита!
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