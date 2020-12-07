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Сельдь по-шведски Inlagd sill

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ОПИСАНИЕ

Классический рецепт маринованной слабосоленой сельди по-шведски. Получается очень вкусная закуска. Любителям рыбы рекомендую обязательно попробовать. 

Время приготовления указано без учета процесса маринования.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ

Основные

 250 г
100 г
100 г
10 шт.
1 шт.
½ ст. л.
20 мл
30 мл
300 мл
10 г

 

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Сельдь по-шведски Inlagd sill

Первым делом надо приготовить маринад. 300 мл воды наливаем в сотейник, добавляем сахар, лавровый лист и черный перец горошком. Доводим до кипения, добавляем уксус. Сразу снимаем с огня и отставляем, чтобы маринад остыл. Морковь и лук очистить. Нарезать кольцами. Укроп порубить.

ШАГ 2/7

Сельдь по-шведски Inlagd sill

Слабосоленую сельдь очистить, удалить кости. Филе нарезать на кусочки. Можно взять уже готовое очищенное филе.

ШАГ 3/7

Сельдь по-шведски Inlagd sill

Можно взять стеклянную банку. Я использовала контейнер. Выкладываем слоями морковь, лук, зелень.

ШАГ 4/7

Сельдь по-шведски Inlagd sill

Сверху кладем сельдь. Далее — морковь, лук и зелень. Делаем так, пока все не будет отправлено в емкость.

ШАГ 5/7

Сельдь по-шведски Inlagd sill

Заливаем остывшим маринадом. Если маринад будет немного теплым, ничего страшного.

Шведы отправляют сельдь мариноваться на 2 дня, но через 8 часов уже получается очень вкусная закуска.

ШАГ 6/7

Сельдь по-шведски Inlagd sill

Сливаем маринад. Рыба готова. Можно подавать.

ШАГ 7/7

Сельдь по-шведски Inlagd sill

Приятного аппетита!

 

 

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