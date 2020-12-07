Сельдь по-шведски Inlagd sill

ОПИСАНИЕ

Классический рецепт маринованной слабосоленой сельди по-шведски. Получается очень вкусная закуска. Любителям рыбы рекомендую обязательно попробовать.

Время приготовления указано без учета процесса маринования.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 3 ПОРЦИИ

Основные

сельдь слабосоленая 250 г морковь 100 г лук красный 100 г перец черный горошком 10 шт. лавровый лист 1 шт. сахар ½ ст. л. уксус 9% 20 мл яблочный уксус 30 мл вода 300 мл укроп свежий 10 г

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/7

Первым делом надо приготовить маринад. 300 мл воды наливаем в сотейник, добавляем сахар, лавровый лист и черный перец горошком. Доводим до кипения, добавляем уксус. Сразу снимаем с огня и отставляем, чтобы маринад остыл. Морковь и лук очистить. Нарезать кольцами. Укроп порубить.

ШАГ 2/7

Слабосоленую сельдь очистить, удалить кости. Филе нарезать на кусочки. Можно взять уже готовое очищенное филе.

ШАГ 3/7

Можно взять стеклянную банку. Я использовала контейнер. Выкладываем слоями морковь, лук, зелень.

ШАГ 4/7

Сверху кладем сельдь. Далее — морковь, лук и зелень. Делаем так, пока все не будет отправлено в емкость.

ШАГ 5/7

Заливаем остывшим маринадом. Если маринад будет немного теплым, ничего страшного.

ШАГ 6/7

Шведы отправляют сельдь мариноваться на 2 дня, но через 8 часов уже получается очень вкусная закуска.

Сливаем маринад. Рыба готова. Можно подавать.

ШАГ 7/7

Приятного аппетита!