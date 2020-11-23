Полосатая закуска из 2 ингредиентов (ленивый куриный рулет)!

Сегодня готовлю закуску из куриного филе. Получается очень сытное и вкусное блюдо. Готовится быстро, на приготовление закуски понадобиться всего 2 ингредиента не считая специи. Кстати специи можно использовать любые, по своему вкусу. Подать такую закуску можно и на праздничный стол, и просто сделать бутерброд на завтрак.
Приготовление:
1. Разрезаем куриное филе вдоль и обе части отбиваем через пленку с обеих сторон.
2. Каждый кусочек солим и посыпаем специями.
3. Сыр натираем на терке.
4. Складываем фольгу вдвоем, смазываем маслом и выкладываем слоями кусочек филе и сыр. Плотно прижимаем.
5. Плотно заворачиваем фольгу, чтобы слои не сместились.
6. Отправляем в духовку на температуру 200 градусов примерно на 35-40 минут.
7. Разрезаем только холодным!
Всем добра!
2. Каждый кусочек солим и посыпаем специями.
3. Сыр натираем на терке.
4. Складываем фольгу вдвоем, смазываем маслом и выкладываем слоями кусочек филе и сыр. Плотно прижимаем.
5. Плотно заворачиваем фольгу, чтобы слои не сместились.
6. Отправляем в духовку на температуру 200 градусов примерно на 35-40 минут.
7. Разрезаем только холодным!
Всем добра!
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