Полосатая закуска из 2 ингредиентов (ленивый куриный рулет)!

Сегодня готовлю закуску из куриного филе. Получается очень сытное и вкусное блюдо. Готовится быстро, на приготовление закуски понадобиться всего 2 ингредиента не считая специи. Кстати специи можно использовать любые, по своему вкусу. Подать такую закуску можно и на праздничный стол, и просто сделать бутерброд на завтрак.