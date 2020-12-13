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Миндальный ликёр а-ля «Амаретто»

Миндальный ликёр а-ля «Амаретто»

Этот ароматный напиток с отменным вкусом и нотками ванили готовится на основе обычной водки с добавлением всего нескольких ингредиентов.

Миндальный ликёр а-ля «Амаретто»

Приготовление

  1. Насыпьте оба вида сахара в кастрюлю и залейте водой. Вскипятите и варите на среднем огне, пока кристаллики полностью не растворятся.

  2. Снимите сироп с огня и полностью остудите.

  3. Добавьте водку и экстракты. Хорошо перемешайте.

  4. Перелейте ликёр в бутылку и закупорьте крышкой. Храните при комнатной температуре не дольше месяца.

 

 

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